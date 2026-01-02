Пока Якутия боролась с морозами, Камерун плавился: погодные парадоксы начала года

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1 января 2026 года погода показала экстремальный контраст в мире
Наука

В первый день 2026 года погода на планете показала сразу два полюса — экстремальный мороз и почти сорокаградусную жару. Самые низкие температуры пришлись на северо-восток России, а самые высокие — на страны Африки и северо-запад Австралии.

Замерзшее лицо
Фото: commons.wikimedia.org by Dargaud, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Замерзшее лицо

Такие контрасты хорошо иллюстрируют, насколько по-разному начинается год в разных климатических зонах. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Где было холоднее всего 1 января

По данным Гидрометцентра, абсолютный минимум за сутки зафиксировала метеостанция Иэма в Якутии: температура опустилась до -53,1 °C. Вторым в "рейтинге" холодов стало село Эльген в Магаданской области, где отмечали -51 °C. Третью строчку занял Оймякон в Якутии — на метеостанции там зарегистрировали -50,6 °C.

Такие значения характерны для континентальной зимы в высоких широтах: при ясном небе и слабом ветре выхолаживание усиливается, а ощущаемая температура может быть ещё ниже из-за влажности и порывов.

Самые жаркие точки планеты в этот же день

На другом конце шкалы оказались тропики и жаркие регионы Южного полушария. Самой высокой температурой 1 января отметился город Гаруа в Камеруне: +40,4 °C. Далее — Порт-Хедленд в Австралии, где воздух прогрелся до +39,8 °C. Третье место занял город Манго в Того с жарой до +39,5 °C.

Этот разрыв показывает, что для одних регионов начало января — время пуховиков, термобелья и обогревателей, а для других — сезон кондиционеров, лёгкой одежды и защиты от солнца.

"Полюс холода" России и тропическая жара

Якутские и магаданские значения — это экстремальные морозы, где главные риски связаны с переохлаждением, обморожением и техникой, которая хуже заводится и быстрее разряжается.

В Камеруне, Того и Австралии при температуре около +40 °C на первый план выходит перегрев, обезвоживание и необходимость планировать активность на утро или вечер.

Общее между этими сценариями одно: важны правильная экипировка и режим. В мороз — многослойная одежда, сухие перчатки и тёплая обувь. В жару — вода, головной убор, солнцезащитный крем и тень.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
