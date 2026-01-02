Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Увидим раз в жизни: в 2043 году произойдёт Большая лунная остановка

Крайнее положение Луны на небе служило важной отметкой для создателей Стоунхенджа
Наука

Луна умеет удивлять не только затмениями: есть цикл, который раз в поколение заметно меняет её "маршрут" по небу. В 2043 году это явление выйдет на максимум и даст наблюдателям редкую картину — крайние точки восхода, захода и высоты Луны будут особенно выраженными.

Луна
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Луна

Именно такие небесные ориентиры, по одной из версий, могли учитывать строители мегалитов.

Что такое лунная остановка и почему её называют "большой"

Лунной остановкой называют момент, когда Луна достигает самой северной или самой южной точки на небосводе. Она, конечно, не "замирает", но из-за смены направления движения кажется, будто на мгновение задерживается — по аналогии с тем, как Солнце выглядит неподвижным около солнцестояния.

Главное здесь — амплитуда. Она меняется по циклу примерно в 18,6 года. В период Малой лунной остановки (следующая ожидается в 2034 году) крайние положения заметно скромнее: около 18,3° к северу и 18,3° к югу. А на пике Большой лунной остановки диапазон расширяется до примерно 28,6° северной и 28,6° южной широты — именно такой максимум описывают для 2043 года.

Как это выглядит с Земли

Во время большой остановки контрасты становятся резче даже для тех, кто наблюдает без телескопа, просто с балкона или в поле. Если смотреть из средних широт, в течение примерно двух недель высота Луны в верхней кульминации может "переключиться" от максимально высокой для данного места до минимально низкой над горизонтом.

Особенно наглядно это проявляется на восходе и закате. Азимут восхода смещается в широких пределах: от северо-восточного сектора к юго-восточному, а точки заката — от северо-запада к юго-западу. В такие периоды Луна может подниматься и садиться там, куда Солнце не добирается даже в дни солнцестояния.

Почему это важно археологам и любителям мегалитов

Интерес к лунным остановкам подпитывают следы прошлого: считается, что общества бронзового века могли придавать этим датам особое значение и учитывать крайние лунные направления при строительстве монументов. Инженер Александр Том, который популяризировал сам термин и подробно описывал подобные выравнивания, связывал мегалитические комплексы Великобритании и Ирландии с наблюдениями Луны.

Похожие совпадения восходов или заходов Луны с днями лунных остановок обсуждаются и для памятников других культур: упоминаются каньон Чако в Нью-Мексико, Чимни-Рок в Колорадо и объекты Хоупвелл в Огайо. В итоге астрономический цикл становится мостом между небом и ландшафтом: тем, как люди фиксировали время без календарных приложений и часов.

Сравнение Большой и Малой лунной остановки

Большая лунная остановка — это "максимальная размаховка" лунной траектории: крайние точки заметнее, перепады высоты сильнее, а направления восхода и заката уходят дальше по горизонту. Малая лунная остановка, наоборот, делает путь Луны более "сдержанным": экстремальные положения ближе к привычным, и эффект на восходах/заходах менее драматичен.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
