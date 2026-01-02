Увидим раз в жизни: в 2043 году произойдёт Большая лунная остановка

Луна умеет удивлять не только затмениями: есть цикл, который раз в поколение заметно меняет её "маршрут" по небу. В 2043 году это явление выйдет на максимум и даст наблюдателям редкую картину — крайние точки восхода, захода и высоты Луны будут особенно выраженными.
Именно такие небесные ориентиры, по одной из версий, могли учитывать строители мегалитов.
Лунной остановкой называют момент, когда Луна достигает самой северной или самой южной точки на небосводе. Она, конечно, не "замирает", но из-за смены направления движения кажется, будто на мгновение задерживается — по аналогии с тем, как Солнце выглядит неподвижным около солнцестояния.
Главное здесь — амплитуда. Она меняется по циклу примерно в 18,6 года. В период Малой лунной остановки (следующая ожидается в 2034 году) крайние положения заметно скромнее: около 18,3° к северу и 18,3° к югу. А на пике Большой лунной остановки диапазон расширяется до примерно 28,6° северной и 28,6° южной широты — именно такой максимум описывают для 2043 года.
Во время большой остановки контрасты становятся резче даже для тех, кто наблюдает без телескопа, просто с балкона или в поле. Если смотреть из средних широт, в течение примерно двух недель высота Луны в верхней кульминации может "переключиться" от максимально высокой для данного места до минимально низкой над горизонтом.
Особенно наглядно это проявляется на восходе и закате. Азимут восхода смещается в широких пределах: от северо-восточного сектора к юго-восточному, а точки заката — от северо-запада к юго-западу. В такие периоды Луна может подниматься и садиться там, куда Солнце не добирается даже в дни солнцестояния.
Интерес к лунным остановкам подпитывают следы прошлого: считается, что общества бронзового века могли придавать этим датам особое значение и учитывать крайние лунные направления при строительстве монументов. Инженер Александр Том, который популяризировал сам термин и подробно описывал подобные выравнивания, связывал мегалитические комплексы Великобритании и Ирландии с наблюдениями Луны.
Похожие совпадения восходов или заходов Луны с днями лунных остановок обсуждаются и для памятников других культур: упоминаются каньон Чако в Нью-Мексико, Чимни-Рок в Колорадо и объекты Хоупвелл в Огайо. В итоге астрономический цикл становится мостом между небом и ландшафтом: тем, как люди фиксировали время без календарных приложений и часов.
Большая лунная остановка — это "максимальная размаховка" лунной траектории: крайние точки заметнее, перепады высоты сильнее, а направления восхода и заката уходят дальше по горизонту. Малая лунная остановка, наоборот, делает путь Луны более "сдержанным": экстремальные положения ближе к привычным, и эффект на восходах/заходах менее драматичен.
Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?