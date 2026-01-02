Сможет ли Волчья Луна затмить Квадрантиды: вот откуда желательно наблюдать это зрелище

Январское полнолуние 2026 года обещает стать заметным небесным событием: "Волчья Луна" будет яркой и визуально крупной, особенно в дни вокруг пика. Одновременно эта красота сыграет против любителей метеоров — из-за сильного лунного света будет труднее разглядеть поток Квадрантиды.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Луна

Астрономы советуют заранее выбрать время и место наблюдений, чтобы получить максимум впечатлений. Об этом сообщает The Old Farmer's Almanac.

Когда наступит "Волчья Луна" и почему она особенная

Пик освещённости полной Луны ожидается в субботу в 5:03 утра по восточному времени. При этом, как объясняют специалисты, почти полная Луна будет заметна за день до 3 января и на следующий день — именно в этот период её свет сильнее всего влияет на видимость слабых объектов на небе.

Почему Квадрантиды сложнее увидеть

Квадрантиды (метеорный поток c радиантом в созвездии Волопаса около границы с созвездиями Геркулеса и Дракона) считаются одним из самых интересных метеорных потоков зимы, но в этот раз наблюдения осложнит лунная засветка: отражённый солнечный свет делает небо светлее, и метеоры "теряются" на фоне яркой Луны.

По данным Американского метеорного общества, пик активности ожидается в субботу с 16:00 до 19:00 по восточному времени. Однако для наблюдений советуют другое окно — с полуночи до рассвета в воскресенье.

Суперлуние: будет ли разница заметна

Январская "Волчья Луна" также названа первым суперлунием 2026 года, то есть полнолунием, когда Луна находится ближе к Земле и кажется чуть больше и ярче. При этом специалисты подчёркивают: отличить суперлуние от "обычного" полнолуния сложно без внимательного сравнения.

Для наблюдений, если позволяют условия, достаточно невооружённого глаза, но бинокль или телескоп помогут рассмотреть детали. Главное — найти место потемнее с открытым горизонтом: подойдёт и пляж, и привычная точка для прогулок.

Почему сейчас о Луне говорят особенно много

Интерес к январскому полнолунию усиливает и космическая повестка: ожидается, что миссия NASA Artemis II с экипажем из четырёх человек отправится к Луне уже в начале февраля. Это будет первый полёт астронавтов за пределы околоземной орбиты более чем за 50 лет. Петро предлагает использовать ближайшие недели как "обратный отсчёт", наблюдая фазы Луны.

Откуда взялось название "Волчья Луна"

Название январского полнолуния связывают с тем, что в это время года волки воют чаще. Также упоминаются варианты из языков коренных народов: например, описание как "волки бегут вместе", а у других племён встречаются названия вроде "медвежья луна" и "твёрдая луна".

Наблюдать Луну или Квадрантиды в эти выходные

Если цель — эффектное зрелище, лучше делать ставку на саму Луну: она будет яркой, заметной и "фотогеничной". Если хочется метеоров, условия окажутся менее удачными: из-за полнолуния слабые вспышки будут видны хуже, особенно в городе. Компромиссный вариант — следить за Квадрантидами ближе к предрассветным часам, когда наблюдатели обычно ловят максимум активности потока.