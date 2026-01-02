Древние монстры глубин: найдены останки предков гигантских акул — где и когда они жили

Останки гигантских акул в Австралии отодвигают их появление на 115 млн лет назад

Гигантские акулы кажутся порождением поздних эпох, но новые находки показывают: океанские "суперхищники" появились гораздо раньше, чем считалось. Открытие массивных ископаемых останков в Австралии не только сместило дату их возникновения, но и изменило представление о том, где именно началась история самых крупных акул планеты.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Акула в глубине

Исследование указывает на Южное полушарие как на ключевой регион ранней эволюции этих хищников. Об этом сообщает Communications Biology.

Где и когда появились первые гигантские акулы

Долгое время в науке доминировала версия, что акулы отряда Lamniformes, способные достигать огромных размеров, сформировались около 100 миллионов лет назад в морях, покрывавших территории современной Северной Америки и Европы. Однако новые данные сдвигают эту дату примерно на 115 миллионов лет назад и указывают на север Австралии.

Пять ископаемых позвонков, обнаруженных в формации Дарвина, относятся к верхнему аптскому ярусу раннего мелового периода. Сегодня это район прибрежных вод у пляжа Казуарина недалеко от Дарвина. Самый крупный позвонок имеет диаметр 12,6 сантиметра и, по оценкам исследователей, принадлежал массивной акуле семейства Cardabiodontidae.

Почему размеры древних акул так сложно оценить

Акулы относятся к хрящевым рыбам, и именно это осложняет работу палеонтологов. В отличие от костных рыб или морских рептилий, они редко оставляют после себя полный скелет. Чаще всего в породах находят зубы, реже — позвонки.

Тем не менее позвонки считаются ценным материалом: по их диаметру можно достаточно точно восстановить общую длину тела. В случае австралийских находок расчёты показали, что отдельные ламнообразные акулы могли достигать 6-8 метров в длину и весить более трёх тонн.

Ранняя роль ламнообразных в океанах

Полученные данные говорят о том, что ламнообразные акулы заняли нишу высших хищников очень рано, ещё на этапе активной адаптивной эволюции. Их размеры сопоставимы с габаритами крупнейших морских рептилий того времени, что указывает на серьёзную конкуренцию за ресурсы.

Исследователи предполагают, что эти акулы выполняли экологическую роль, близкую к той, которую сегодня занимает большая белая акула: контроль численности крупных морских животных и доминирование в пищевой цепи.

Сравнение: древние гигантские акулы и их потомки

Современные представители Lamniformes, включая большую белую акулу, выглядят скромнее на фоне своих меловых предков. Даже такие вымершие виды, как Cretoxyrhina mantelli, превосходили по размерам любую из ныне живущих акул, хотя и уступали мегалодону.

В отличие от поздних гигантов, вроде Otodus megalodon, ранние ламнообразные уже демонстрировали ключевые черты успешных хищников: мощное тело, высокую скорость и способность охотиться на крупную добычу.