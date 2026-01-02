Библейский сюжет получил земную логику: движение кометы объясняет странный маршрут волхвов

Учёные расшифровали тайну Вифлеемской звезды — JBAA

Тайна Вифлеемской звезды на протяжении веков будоражит умы историков, богословов и астрономов. Необычное небесное явление, описанное в Евангелии от Матфея, долго не поддавалось рациональному объяснению.

Фото: Own work by David Ritter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Звезды

Теперь учёные предложили новую интерпретацию, которая связывает библейский сюжет с конкретным астрономическим объектом и древними хрониками. Об этом сообщает специализированный журнал Journal of the British Astronomical Association (JBAA).

Почему "звезда" из Евангелия вызывала сомнения

В библейском тексте говорится, что звезда "шла перед волхвами", а затем "остановилась" над местом, где находился младенец Иисус. Такое поведение нехарактерно для привычных небесных тел. Планеты, сверхновые или обычные звёзды не могут менять направление движения относительно наблюдателя и тем более "замирать" над конкретной точкой.

Именно это описание на протяжении столетий заставляло исследователей относиться к рассказу скептически и искать либо символическое, либо альтернативное объяснение.

Комета как ключ к разгадке

Авторы новой работы предлагают сместить акцент с самого слова "звезда" на характер движения объекта. С этой точки зрения наиболее подходящим кандидатом оказывается комета. Такие тела движутся по вытянутым орбитам и в редких случаях могут создавать эффект временной неподвижности.

Речь идёт о так называемом временно геосинхронном положении, когда комета в течение нескольких часов кажется почти неподвижной для наблюдателя с определённого участка Земли. Теоретически подобное поведение вполне возможно при определённых параметрах орбиты.

Древнекитайские хроники и датировка

Поиск исторических свидетельств привёл исследователей к восточным источникам. В хронике "Хань шу" ("История династии Хань") упоминается появление яркой "метельчатой звезды" — так в Китае традиционно называли кометы.

Событие датировано "вторым месяцем второго года", что по современной хронологии соответствует периоду с 9 марта по 6 апреля 5 года до н. э. Этот временной отрезок хорошо согласуется с распространёнными оценками даты рождения Иисуса Христа.

Наблюдаемая яркость и моделирование

Китайские источники указывают, что небесный объект был виден более 70 дней, что говорит о высокой яркости кометы. Это важная деталь, так как слабое тело вряд ли привлекло бы внимание наблюдателей и тем более стало ориентиром в пути.

Компьютерное моделирование, проведённое авторами исследования, показало: при определённых условиях орбиты комета в июне 5 года до н. э. могла в течение примерно двух часов выглядеть почти неподвижной над районом Вифлеема. Такое совпадение хорошо объясняет библейский образ "остановившейся звезды".

Сравнение: комета, планета и сверхновая

Если рассматривать разные гипотезы, комета выглядит наиболее гибкой с точки зрения описанного движения. Планеты действительно могут сближаться и создавать эффект яркой "звезды", но они не способны внезапно "замирать" над конкретным местом. Сверхновые отличаются огромной яркостью, однако они не перемещаются по небу заметным образом.

Комета же сочетает движение, длительное наблюдение и потенциальную высокую яркость, что делает её подходящим кандидатом для такого необычного описания.