Волосы как индикатор: учёные нашли связь между воспалением и старением шевелюры

Выявлена связь между воспалением в клетках кожи головы и возрастными изменениям волос

Первые седые волоски и поредение обычно замечают ближе к среднему возрасту, но "подготовка" к этим изменениям начинается гораздо раньше. Клетки волосяных фолликулов могут входить в режим стресса и снижать способность к обновлению ещё тогда, когда причёска выглядит вполне благополучно.

Новые данные показывают: ключевую роль в этом процессе может играть хроническое вялотекущее воспаление. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале hLife.

Что учёные увидели внутри фолликула

Команда из BGI и Шанхайской больницы кожных заболеваний изучила образцы кожи головы у 11 человек в возрасте от 20 до 50+ лет и проанализировала активность генов более чем в 57 000 отдельных клеток. Для сопоставления чаще сравнивали "молодую" группу с людьми среднего возраста.

Главный вывод — у людей среднего возраста во многих типах клеток кожи головы заметнее включаются программы, связанные с воспалением. Это касается и стволовых клеток, которые участвуют в появлении новых волос, и клеток, отвечающих за пигмент, влияющий на цвет.

Какие изменения появляются уже в 30-40 лет

По данным авторов, в возрасте 30-40 лет клетки фолликулов уже демонстрируют молекулярные признаки напряжения: активнее идут стресс-реакции и сигналы иммунной системы, а регенеративный потенциал выглядит более слабым. Одновременно часть генов, связанных с обновлением стволовых клеток, проявляет меньшую активность, что теоретически может ухудшать "перезапуск" роста волос в циклах.

Исследователи связывают этот сдвиг с возрастным нарастанием хронического воспалительного фона, который описывают и для других тканей организма. Кожа головы, судя по результатам, подчиняется похожей логике.

AP-1, MYC и SOCS3: почему это важно

В центре выявленной воспалительной картины оказался белковый комплекс AP-1: его активность заметно повышалась в стволовых клетках фолликулов и клетках кожи у людей среднего возраста. Сетевой анализ также указывает на связь AP-1 с другими генами, фигурирующими в контексте старения тканей, включая MYC и SOCS3. В сумме это похоже на сценарий, при котором условия для стабильной работы стволовых клеток постепенно ухудшаются.

Как это может быть связано с сединой и истончением

Особенно выраженные сдвиги нашли в меланоцитах — клетках, отвечающих за пигментацию. У людей среднего возраста у них повышалась активность гена DCT, участвующего в синтезе меланина. Авторы трактуют это скорее как сигнал напряжения в системе пигментации, а не как "усиление окрашивания", и подчёркивают, что связь с поседением ещё предстоит уточнить.

Чтобы сопоставить клеточные изменения с измеримыми показателями, отдельной группе из 90 человек провели трихоскопию, оценивая плотность и диаметр волос. Плотность снижалась с возрастом, что согласуется с идеей постепенных изменений на уровне фолликулов.

"Здоровый вид" волос и скрытые клеточные процессы

Внешне волосы могут выглядеть нормально, потому что поверхность и длина отражают прошлые циклы роста, а не текущие сигналы внутри фолликула. На клеточном уровне при этом уже может снижаться "коммуникация" между типами клеток, которая управляет сменой фаз роста.

Особенно заметным стало ослабление сигналов от клеток дермального сосочка к клеткам фолликула: если такой диалог нарушается, фолликул потенциально дольше остаётся в фазе покоя, что со временем может проявляться истончением.