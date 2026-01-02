Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тысячи рыбьих костей и мёртвые безымянные могилы: север Египта заговорил неожиданно громко

В дельте Нила нашли мастерские Птолемеев и римское кладбище — Минтуризма Египта
Наука

Раскопки на севере Египта принесли неожиданные результаты и позволили по-новому взглянуть на жизнь региона в античную эпоху. Археологи обнаружили сразу несколько объектов, относящихся к разным историческим периодам, от Позднего царства до времени римского владычества. Эти находки помогают восстановить картину хозяйственной и погребальной жизни западной части дельты Нила.

Археологи на раскопках
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Археологи на раскопках

Раскопки в дельте Нила: что удалось обнаружить

Исследования велись в провинции Эль-Бухейра, расположенной на севере страны, где работают совместные египетско-итальянские археологические группы. Основными объектами стали памятники Ком-эль-Ахмар и Ком-Васит — участки, которые давно привлекали внимание ученых, но до недавнего времени оставались изученными лишь частично.

В ходе работ археологи зафиксировали культурные слои, датируемые периодом с 664 по 30 годы до нашей эры. Это время охватывает Поздний период древнеегипетской истории и начало правления династии Птолемеев, когда Египет активно взаимодействовал с греко-римским миром. Находки показывают, что эти территории использовались не только для проживания, но и для активной производственной деятельности.

Мастерские эпохи Птолемеев

Одним из ключевых открытий стали производственные мастерские, представлявшие собой крупное здание, разделенное на шесть отдельных помещений. По данным исследователей, как минимум две комнаты были предназначены для переработки рыбы — важной отрасли хозяйства в дельте Нила, где изобилие водных ресурсов определяло экономику региона.

Во время расчистки помещений археологи обнаружили около 9,7 тысячи рыбьих костей, что свидетельствует о масштабном характере производства. Подобные мастерские могли обеспечивать продуктами не только местное население, но и поставлять сушёную или солёную рыбу в другие районы Египта. Это указывает на развитые торговые связи и специализацию поселений.

Помимо остатков рыбы, в мастерских были найдены фаянсовые амулеты, фрагменты амфор и образцы греческой керамики. Такие предметы говорят о культурном влиянии Средиземноморья и подтверждают активные контакты Египта с эллинистическим миром в эпоху Птолемеев.

Римское кладбище как источник знаний о прошлом

Еще одной важной находкой стала часть римского кладбища, обнаруженная неподалеку от производственных комплексов. По словам генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммеда Исмаила Халеда, подобные объекты имеют особую ценность для изучения погребальных традиций и социальной структуры населения того времени.

"Обнаруженные находки являются важным научным дополнением для исследования моделей поселений, погребальных практик и производственной деятельности в западной части дельты Нила", — отметил генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммед Исмаил Халед.

Римские захоронения позволяют проследить, как менялись обряды погребения под влиянием новых культур и религий, а также понять, каким было соотношение местных традиций и римских обычаев. Археологи подчеркивают, что кладбище могло использоваться представителями разных слоев общества, что делает его особенно ценным для дальнейших исследований.

Другие открытия итальянских археологов в Египте

Раскопки в Эль-Бухейре стали продолжением серии громких открытий, сделанных итальянскими специалистами в Египте за последнее время. Так, в декабре была обнаружена одна из самых значимых находок последних лет — остатки храма Солнца, построенного при фараоне Ниусерре.

Этот храм представлял собой монументальное сооружение площадью более тысячи квадратных метров и отличался уникальной архитектурой. По мнению исследователей, он сопоставим по значимости с крупнейшими культовыми комплексами некрополя Мемфиса. Долгое время ученые не могли найти храм, так как он оказался скрыт под мощными отложениями Нила, накопившимися за столетия.

Сравнение археологических находок разных периодов

Находки в Эль-Бухейре и храм Ниусерре относятся к разным эпохам, но вместе они демонстрируют масштаб и разнообразие культурного наследия Египта. Если храм Солнца отражает религиозные представления Древнего царства, то мастерские и римское кладбище показывают практическую сторону жизни античного общества — экономику, ремесла и погребальные традиции.

Такое сочетание объектов позволяет ученым выстраивать более целостную картину истории страны, где религия, хозяйство и социальная структура тесно переплетались между собой.

Популярные вопросы

Почему регион дельты Нила так важен для археологов?

Потому что здесь на протяжении тысячелетий существовали крупные поселения и торговые центры, отражающие разные этапы истории Египта.

Что дают ученым римские кладбища?

Они позволяют изучать погребальные обряды, социальное расслоение и культурные влияния римского периода.

Можно ли ожидать новых открытий в этом районе?

Специалисты считают, что потенциал региона далеко не исчерпан, и дальнейшие раскопки могут привести к новым значимым находкам.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Засуха, жара, ветер — ему всё нипочём: цветок, который превращает любую землю в цветущий ковёр
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
Одежда, что добавляет лишний вес и годы: эти вещи работают против вас, даже если вы их обожаете
Одежда, что добавляет лишний вес и годы: эти вещи работают против вас, даже если вы их обожаете
