Луна станет больше и ярче: редкое зрелище в начале 2026 года

Волчья Луна обещает быть особенно яркой из-за Суперлуния — BBC

Первое полнолуние 2026 года придётся на субботу, 3 января. В этот раз оно будет особенно заметным: Луна окажется близко к перигею и покажется чуть крупнее и ярче обычного.

Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky is licensed under National Aeronautics and Space Administration Ночь

Наблюдать её можно будет весь вечер и ночь — главное, чтобы не подвела погода, сообщает BBC.

Почему это "суперлуние" и чем оно отличается от обычного полнолуния

Орбита Луны не круглая, а вытянутая, поэтому расстояние до Земли меняется. Когда полнолуние совпадает с моментом, когда Луна ближе всего к нам (перигей), её видимый размер и яркость немного растут — это и называют суперлунием. В январе 2026 года расстояние до Луны в момент суперлуния оценивают примерно в 362 тыс. км.

Что на небе: "Волчья Луна" и где она будет

Название "Волчья Луна" — традиционное, календарное: так издавна называли январское полнолуние. А вот в каком созвездии окажется диск, зависит от конкретного года и даты. В 2026-м Луна будет находиться в созвездии Близнецов и визуально окажется недалеко от яркого Юпитера, что делает картинку особенно эффектной для наблюдений и фото.

Когда лучше смотреть

Самый "вау-эффект" обычно бывает не в момент точного пика по часам, а на восходе Луны: низко над горизонтом она кажется ещё больше из-за оптической иллюзии и выглядит кинематографично на фоне зданий, деревьев и холмов. В разных городах время восхода отличается, поэтому проще ориентироваться на местный прогноз.

Сравнение: суперлуние и "микролуние"

Суперлуние — это полнолуние рядом с перигеем: диск кажется немного больше, а ночной пейзаж — светлее.

Микролуние — обратная ситуация, когда полнолуние случается ближе к апогею: Луна выглядит чуть меньше и "спокойнее" по яркости. На глаз разница не всегда бросается в глаза, но на фотографиях и при сравнении кадров её заметить легче.

Плюсы и минусы наблюдений суперлуния

Суперлуние удобно тем, что оно "работает" даже без подготовки: Луна яркая, её легко найти, а снимки на телефон получаются выразительнее.

При этом есть нюансы:

из-за яркости Луны небо выглядит более "вымытым", и слабые звёзды/Млечный Путь видны хуже;

детали рельефа на диске могут казаться менее контрастными, чем в фазах около первой/последней четверти;

низко над горизонтом картину часто портят дымка, облачность и городская засветка.

Как увидеть и красиво снять Луну

Выберите точку с открытым горизонтом на востоке (набережная, поле, высокий берег, обзорная площадка). Придите заранее: самые фотогеничные минуты — когда Луна только поднимается. Для фото добавьте "опору": дерево, башню, мост, силуэт человека — так кадр станет объёмнее. На телефоне уменьшите экспозицию (тап по Луне и ползунок вниз), иначе диск "выгорит" в белое пятно. Если есть штатив или упор (перила, рюкзак), используйте его: даже лёгкая дрожь рук портит зум-кадры.