Мечты о космосе без скафандра: Orbital Reef готовится открыть врата в неизведанное

Трудно поверить, но космос постепенно перестаёт быть территорией "избранных". На смену эпохе героических одиночек приходят проекты, где участвовать смогут учёные, инженеры, предприниматели и даже образовательные команды.
Один из таких проектов — Orbital Reef, который задумывается как более "открытая" орбитальная платформа. Об этом рассказали участники проекта Sky News.
Линди Элкинс-Тантон, вице-президент Межпланетной инициативы Университета штата Аризона и главный исследователь миссии NASA Psyche, считает, что XX век сделал космос символом недосягаемого подвига — "для героя и одного особенного человека". При этом Orbital Reef, по её словам, должен расширить круг участников и способов включиться в исследования и работу на орбите.
Доставку экипажей и грузов к станции планируется обеспечить силами Boeing — с использованием корабля Starliner. Однако у этого аппарата репутация неоднозначная: во время первого полёта к МКС в 2024 году произошла неисправность, из-за которой астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс провели в космосе девять месяцев.
Кроме транспортной части Boeing, как отмечается, должен будет поддерживать Orbital Reef в рабочем состоянии после запуска — то есть отвечать за операционную сторону проекта, когда станция начнёт функционировать.
Также обсуждается разработка одноместного космического аппарата. Его идея подаётся как потенциальный шаг к тому, чтобы "выходы в открытый космос" могли стать возможны без привычных скафандров — концепция звучит смело и явно рассчитана на будущие технологические решения.
Старший вице-президент по перспективным программам Blue Origin Брент Шервуд подчёркивает, что команда стремится сделать проект полезным не только тем структурам, у которых доступ к орбите был и раньше.
Орбитальные проекты прошлого чаще ассоциировались с государственными программами и ограниченным числом участников, где роль определялась ведомственными задачами и долгими регламентами.
Концепция Orbital Reef в этом тексте описывается иначе: как площадка, куда могут прийти разные команды и форматы работы — от исследований до прикладных испытаний и образовательных задач. При этом ставка на Boeing в логистике и эксплуатации показывает, что ключевые риски и ответственность будут тесно связаны с надёжностью транспортных решений и стабильностью оператора.
Проект обещает больше точек входа для людей и организаций, которые раньше не были частью пилотируемых программ. Он также может ускорить прикладные эксперименты, если логистика и обслуживание будут выстроены устойчиво.
Но есть и уязвимости: любая ставка на конкретный корабль и оператора означает, что технические сбои или задержки способны ударить по графику и доверию к модели "доступного космоса".
