Мечты о космосе без скафандра: Orbital Reef готовится открыть врата в неизведанное

Проект "Orbital Reef" стремится сделать космос доступнее — Sky News

Трудно поверить, но космос постепенно перестаёт быть территорией "избранных". На смену эпохе героических одиночек приходят проекты, где участвовать смогут учёные, инженеры, предприниматели и даже образовательные команды.

Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мкс

Один из таких проектов — Orbital Reef, который задумывается как более "открытая" орбитальная платформа. Об этом рассказали участники проекта Sky News.

Orbital Reef: ставка на доступность и новые роли

Линди Элкинс-Тантон, вице-президент Межпланетной инициативы Университета штата Аризона и главный исследователь миссии NASA Psyche, считает, что XX век сделал космос символом недосягаемого подвига — "для героя и одного особенного человека". При этом Orbital Reef, по её словам, должен расширить круг участников и способов включиться в исследования и работу на орбите.

Чем будут летать и кто займётся эксплуатацией

Доставку экипажей и грузов к станции планируется обеспечить силами Boeing — с использованием корабля Starliner. Однако у этого аппарата репутация неоднозначная: во время первого полёта к МКС в 2024 году произошла неисправность, из-за которой астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс провели в космосе девять месяцев.

Кроме транспортной части Boeing, как отмечается, должен будет поддерживать Orbital Reef в рабочем состоянии после запуска — то есть отвечать за операционную сторону проекта, когда станция начнёт функционировать.

"Выходы в открытый космос без скафандра" и идея одноместного аппарата

Также обсуждается разработка одноместного космического аппарата. Его идея подаётся как потенциальный шаг к тому, чтобы "выходы в открытый космос" могли стать возможны без привычных скафандров — концепция звучит смело и явно рассчитана на будущие технологические решения.

Старший вице-президент по перспективным программам Blue Origin Брент Шервуд подчёркивает, что команда стремится сделать проект полезным не только тем структурам, у которых доступ к орбите был и раньше.

Чем "коммерческая станция" отличается от привычной модели

Орбитальные проекты прошлого чаще ассоциировались с государственными программами и ограниченным числом участников, где роль определялась ведомственными задачами и долгими регламентами.

Концепция Orbital Reef в этом тексте описывается иначе: как площадка, куда могут прийти разные команды и форматы работы — от исследований до прикладных испытаний и образовательных задач. При этом ставка на Boeing в логистике и эксплуатации показывает, что ключевые риски и ответственность будут тесно связаны с надёжностью транспортных решений и стабильностью оператора.

Плюсы и минусы идеи "более доступной орбиты"

Проект обещает больше точек входа для людей и организаций, которые раньше не были частью пилотируемых программ. Он также может ускорить прикладные эксперименты, если логистика и обслуживание будут выстроены устойчиво.

Но есть и уязвимости: любая ставка на конкретный корабль и оператора означает, что технические сбои или задержки способны ударить по графику и доверию к модели "доступного космоса".