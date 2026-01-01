Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Соломенная коза в шведском Евле стала жертвой урагана — Metro
Пробуждение в темноте нарушает циркадный ритм — врач Сюзанна Уайли
Лимонно-перечные крылья готовят в духовке с сухим маринадом — Epicurious
Зимняя посадка малины помогает укоренению саженцев — Le Journal des Femmes
Kia Telluride получил багажник до 2400 л на российском рынке
Снижение H3N2 и рост гриппа B возможны к февралю–марту — Любовь Станкевич
Засор в раковине можно устранить без химии с помощью соды и уксуса — Prima Inspirace
Зимой римские руины Туниса остаются без туристических толп — гиды
Пуансеттия требует температуры 10–24°C и рассеянного света — Actualno

Мечты о космосе без скафандра: Orbital Reef готовится открыть врата в неизведанное

Проект "Orbital Reef" стремится сделать космос доступнее — Sky News
Наука

Трудно поверить, но космос постепенно перестаёт быть территорией "избранных". На смену эпохе героических одиночек приходят проекты, где участвовать смогут учёные, инженеры, предприниматели и даже образовательные команды.

мкс
Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мкс

Один из таких проектов — Orbital Reef, который задумывается как более "открытая" орбитальная платформа. Об этом рассказали участники проекта Sky News.

Orbital Reef: ставка на доступность и новые роли

Линди Элкинс-Тантон, вице-президент Межпланетной инициативы Университета штата Аризона и главный исследователь миссии NASA Psyche, считает, что XX век сделал космос символом недосягаемого подвига — "для героя и одного особенного человека". При этом Orbital Reef, по её словам, должен расширить круг участников и способов включиться в исследования и работу на орбите.

Чем будут летать и кто займётся эксплуатацией

Доставку экипажей и грузов к станции планируется обеспечить силами Boeing — с использованием корабля Starliner. Однако у этого аппарата репутация неоднозначная: во время первого полёта к МКС в 2024 году произошла неисправность, из-за которой астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс провели в космосе девять месяцев.

Кроме транспортной части Boeing, как отмечается, должен будет поддерживать Orbital Reef в рабочем состоянии после запуска — то есть отвечать за операционную сторону проекта, когда станция начнёт функционировать.

"Выходы в открытый космос без скафандра" и идея одноместного аппарата

Также обсуждается разработка одноместного космического аппарата. Его идея подаётся как потенциальный шаг к тому, чтобы "выходы в открытый космос" могли стать возможны без привычных скафандров — концепция звучит смело и явно рассчитана на будущие технологические решения.

Старший вице-президент по перспективным программам Blue Origin Брент Шервуд подчёркивает, что команда стремится сделать проект полезным не только тем структурам, у которых доступ к орбите был и раньше.

Чем "коммерческая станция" отличается от привычной модели

Орбитальные проекты прошлого чаще ассоциировались с государственными программами и ограниченным числом участников, где роль определялась ведомственными задачами и долгими регламентами.

Концепция Orbital Reef в этом тексте описывается иначе: как площадка, куда могут прийти разные команды и форматы работы — от исследований до прикладных испытаний и образовательных задач. При этом ставка на Boeing в логистике и эксплуатации показывает, что ключевые риски и ответственность будут тесно связаны с надёжностью транспортных решений и стабильностью оператора.

Плюсы и минусы идеи "более доступной орбиты"

Проект обещает больше точек входа для людей и организаций, которые раньше не были частью пилотируемых программ. Он также может ускорить прикладные эксперименты, если логистика и обслуживание будут выстроены устойчиво.

Но есть и уязвимости: любая ставка на конкретный корабль и оператора означает, что технические сбои или задержки способны ударить по графику и доверию к модели "доступного космоса".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Домашние силовые тренировки укрепляют мышцы без спортзала — Bovary
Новости спорта
Домашние силовые тренировки укрепляют мышцы без спортзала — Bovary
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Домашние животные
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
Обычная грядка вдруг стала нарядной: растение, что делает сад праздничным даже на бедной земле
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Засуха, жара, ветер — ему всё нипочём: цветок, который превращает любую землю в цветущий ковёр
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
Эту рукопись называют делом рук Дьявола: правда и легенды о самой страшной книге Средневековья
Эту рукопись называют делом рук Дьявола: правда и легенды о самой страшной книге Средневековья
Последние материалы
Пробуждение в темноте нарушает циркадный ритм — врач Сюзанна Уайли
Пищевая сода растворяет жировые отложения в сливе
Лимонно-перечные крылья готовят в духовке с сухим маринадом — Epicurious
Зимняя посадка малины помогает укоренению саженцев — Le Journal des Femmes
Kia Telluride получил багажник до 2400 л на российском рынке
Снижение H3N2 и рост гриппа B возможны к февралю–марту — Любовь Станкевич
Пудровые румяна дольше держатся на жирной коже лица — Prozeny
Засор в раковине можно устранить без химии с помощью соды и уксуса — Prima Inspirace
Зимой римские руины Туниса остаются без туристических толп — гиды
Пуансеттия требует температуры 10–24°C и рассеянного света — Actualno
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.