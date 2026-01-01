Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты зафиксировали риски кибератак для умных светофоров — CAR & MOTOR
Синдром самозванца проявляется как ощущение некомпетентности — психолог Блинова
Алкоголь, жирное и кофе утром 1 января усугубляют похмелье — врач Михаил Лебедев
Похмельный коктейль из томатного сока, пива и яичного белка
В Мексике сжигают чучело Аньо Вьехо в новогоднюю ночь - культурные обзоры
Недостаток света и избыток тепла вызывают вытягивание рассады — Хромов
IPL-эпиляцию лучше начинать осенью и зимой — врач Гриллова
Запах мяты, лавра и уксуса отпугивает мышей в доме зимой — Ouest France
Лимонно-лавандовый пирог выпекают с йогуртом для мягкой текстуры — Madeleine Kitchen

Ответ США без дедлайнов: Китай строит ИИ-сеть, способную переписать правила мировой научной гонки

Китай запустил национальную ИИ-платформу для научных исследований
Наука

Китай сделал заметный ход в глобальной технологической гонке, представив национальную платформу искусственного интеллекта для научных исследований. Новая система объединяет ИИ-агентов и суперкомпьютерную инфраструктуру, позволяя автоматизировать полный цикл научной работы — от постановки задачи до анализа результатов. Проект позиционируется как инструмент ускорения открытий и масштабирования исследований в ключевых отраслях науки и промышленности.

Рукопожатие ии с человеком
Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рукопожатие ии с человеком

Национальная платформа нового поколения

Официальная презентация системы состоялась 23 декабря, и уже на старте проект был охарактеризован как один из самых амбициозных в истории китайской науки. Платформа предназначена для автономного выполнения сложных исследовательских задач с минимальным участием человека. Учёный или инженер может сформулировать запрос на обычном естественном языке, после чего система сама выстраивает логику работы.

ИИ разбивает задачу на этапы, подбирает подходящие методы, распределяет вычислительные мощности, запускает моделирование, анализирует массивы данных и формирует итоговые отчёты. Такой подход позволяет значительно сократить сроки выполнения работ, которые ранее требовали участия целых исследовательских групп.

По словам представителей проекта, некоторые виды расчётов и симуляций теперь выполняются не за сутки, а примерно за один час. Это особенно важно для направлений, где скорость анализа напрямую влияет на темпы научного прогресса.

Суперкомпьютерная основа SCNet

Ключевым элементом системы стала Национальная суперкомпьютерная сеть SCNet. Она объединяет более 30 вычислительных центров, распределённых по всей территории Китая, и обеспечивает доступ к колоссальным вычислительным ресурсам. Ранее такие мощности использовались точечно — под конкретные проекты и научные коллективы.

Интеграция ИИ-агентов с SCNet меняет сам принцип работы. Теперь искусственный интеллект может самостоятельно выбирать, где и как выполнять расчёты, оптимизируя загрузку ресурсов. Это позволяет перейти от экспериментального использования ИИ к его массовому развёртыванию в научной среде.

Платформа уже доступна более чем тысяче научных организаций, университетов и исследовательских центров. Она поддерживает около ста научных направлений, включая материаловедение, биотехнологии, фармацевтику, климатическое моделирование и промышленный ИИ.

Как меняется логика научной работы

Китайские учёные подчёркивают, что речь идёт не просто об ускорении вычислений, а о глубокой трансформации самой научной деятельности. ИИ перестаёт быть вспомогательным инструментом и становится активным участником исследовательского процесса.

"Наука смещается от обработки чисел к открытиям на базе ИИ. Такие агенты смогут связать воедино инструменты, данные и вычислительные мощности, разбросанные по разным системам", — заявил член Китайской академии наук Цянь Дэпэй.

По его словам, подобные платформы особенно важны в условиях растущей сложности исследований, когда объёмы данных и количество параметров выходят за пределы возможностей традиционных подходов.

Контекст глобального соперничества

Запуск китайской системы происходит на фоне обострения технологического противостояния с США. В ноябре президент Дональд Трамп представил инициативу Genesis Mission, которую в американских СМИ уже сравнивают с "Манхэттенским проектом" в сфере искусственного интеллекта.

Американская программа также предполагает использование федеральных суперкомпьютеров и государственных массивов данных для ускорения разработки ИИ. Однако ключевое отличие заключается во временных рамках: Genesis Mission требует демонстрации первых значимых результатов в течение 270 дней, что создаёт дополнительное давление на исполнителей.

Китайский проект не декларирует столь жёстких дедлайнов и ориентирован на долгосрочное внедрение ИИ в научную экосистему страны. Это может дать Пекину преимущество в устойчивом развитии технологий, даже если быстрых эффектов на старте будет меньше.

Вопросы безопасности и рисков

Несмотря на высокий потенциал, проект уже вызывает обеспокоенность у экспертов в области кибербезопасности и международных отношений. Прямой доступ ИИ к национальной суперкомпьютерной инфраструктуре повышает риски утечки чувствительных данных и несанкционированного использования вычислительных мощностей.

Особое внимание уделяется возможному доступу к информации, связанной с оборонными разработками и двойными технологиями. В условиях автономной работы ИИ возрастает значение механизмов контроля, аудита и ограничения прав доступа.

Китайские власти подчёркивают, что вопросы безопасности учитывались ещё на этапе проектирования системы. Однако детали защитных механизмов пока раскрываются крайне ограниченно.

Сравнение подходов Китая и США

Китай и США демонстрируют разные стратегии развития научного ИИ. Американская модель делает ставку на быстрый результат, концентрацию ресурсов и жёсткие временные рамки. Китайский подход ориентирован на инфраструктуру, масштабирование и постепенное встраивание ИИ в повседневную научную практику.

В перспективе это может привести к разным эффектам. США рассчитывают на прорывные достижения в краткосрочной перспективе, тогда как Китай стремится создать устойчивую экосистему, способную генерировать открытия на постоянной основе.

Популярные вопросы о национальных ИИ-сетях для науки

Может ли ИИ полностью заменить учёных?

Нет, такие системы предназначены для автоматизации рутинных и вычислительно сложных этапов, но ключевые научные решения остаются за человеком.

В каких областях эффект будет максимальным?

Наибольшую выгоду получат направления с большими объёмами данных и сложным моделированием — от материаловедения до биотехнологий.

Опасны ли такие системы с точки зрения безопасности?

Риски существуют, но они зависят от качества архитектуры защиты и контроля доступа.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Отвар шалфея используют для затемнения седины — C.B. Radar
Красота и стиль
Отвар шалфея используют для затемнения седины — C.B. Radar
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Садоводство, цветоводство
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Наука и техника
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Популярное
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду

Джинсы меняются радикальнее, чем когда-либо: привычные фасоны уступают место новым силуэтам, а светлый деним становится неожиданным фаворитом сезона.

Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Маленькая деталь решает всё: из-за неё двигатель теряет мощность и начинает есть больше топлива
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
40 метров вниз — и открывается кошмар древних катастроф: Луна хранит то, что Земля скрыла навсегда
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище
Последние материалы
Похмельный коктейль из томатного сока, пива и яичного белка
В Мексике сжигают чучело Аньо Вьехо в новогоднюю ночь - культурные обзоры
Недостаток света и избыток тепла вызывают вытягивание рассады — Хромов
IPL-эпиляцию лучше начинать осенью и зимой — врач Гриллова
Китай запустил национальную ИИ-платформу для научных исследований
Коридор затмений усиливает риск ошибочных решений
Черепахи не могут перевернуться из-за строения панциря и позвоночника
Запах мяты, лавра и уксуса отпугивает мышей в доме зимой — Ouest France
Торможение буксующего колеса помогает создать крутящий момент
Лимонно-лавандовый пирог выпекают с йогуртом для мягкой текстуры — Madeleine Kitchen
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.