Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Орегано отпугивает тараканов в доме из-за резкого запаха — Crusoe
Работодатели смогут выплачивать до 1 млн рублей без НДФЛ при рождении ребёнка
Дальнему Востоку начинают платить за снижение энергопотребления
Финский Оулу готовится стать культурной столицей в 2026 году
В долине Гебрус-Валлис на Марсе обнаружены 8 провалов
Спазм глубоких мышц становится причиной боли в спине — врачи
Стрелка на приборной панели указывает расположение топливного бака — Carandmotor
Белый уксус используют для отпугивания мышей из хозяйственных помещений — Actualno
В России глубина протектора зимних шин не должна быть менее 4 мм — Rambler

Две минуты над бездной: как китайский мост-гигант покорил неприступный каньон

Мост Хуацзян в Китае сократил двухчасовой путь до двух минут
Наука

Гуйчжоу долго считался одним из самых труднодоступных регионов Китая: горы и глубокие ущелья превращали короткие расстояния в многочасовые объезды. Теперь один из таких "узких мест" фактически исчез с карты благодаря мосту Хуацзян, проложенному над одноимённым каньоном.

Путешествие на авто
Фото: https://unsplash.com by averie woodard is licensed under Free
Путешествие на авто

Новая переправа не только побила рекорд высоты, но и заметно изменила повседневную логистику и туристический потенциал района. Об этом пишет CPG.

Мост над каньоном, который сокращает путь до минут

Мост Хуацзян открыли и включили в состав автомагистрали S57. Его главная "прикладная" ценность в том, что он заменил длинный объезд по горным дорогам: путь, который раньше занимал до двух часов с серпантинами, спусками и подъёмами, теперь проходит примерно за две минуты непрерывной езды.

Высота переправы впечатляет даже по меркам Китая: полотно дороги проходит на отметке около 625 метров над ущельем и рекой. В регионе, где ровных участков мало, такая конструкция работает как быстрый "мост-ярлык", который меняет привычную схему передвижения для жителей, грузовиков и туристов.

Зачем "разрезали" гору и как подвели дорогу к мосту

Хуацзян — ключевой элемент коридора S57 протяжённостью около 150 км, с множеством развязок между районами провинции. Чтобы вывести трассу к переправе без опасных уклонов и лишних поворотов, инженерам пришлось буквально прорезать горный массив, сделав V-образный выем с применением взрывных работ и тяжёлой техники. Такой подход позволил подвести дорожное полотно прямо к уровню анкерных узлов и сделать подъезд к мосту более "плавным" для водителей.

Масштаб конструкции и технические решения

Общая длина моста составляет 2 890 метров, а главный пролёт между башнями — 1 420 метров. Полотно держится на стальной ферме из 93 секций; суммарный вес металлоконструкций в описании проекта оценивается примерно в 22 тысячи тонн. Кабели закреплены в прочной породе на склонах каньона — это важно для распределения нагрузок в сложном рельефе.

Из-за геологии идеальная симметрия оказалась невозможной: северная башня выше южной (262 и 205 метров соответственно). Дополнительный вызов — ветер в узком ущелье, где проявляется эффект Вентури, а также умеренная сейсмичность. До строительства использовали испытания в аэродинамической трубе и измерения LiDAR, а после запуска — систему мониторинга: в кабелях установлены оптоволоконные датчики, которые отслеживают состояние конструкции в реальном времени.

Переправа как туристический объект, а не только дорога

Проект изначально задумывали не просто как транспортную связь. Вокруг моста создают "точку притяжения": упоминаются панорамный стеклянный лифт с большим перепадом высоты, кафе в одной из башен, стеклянная смотровая дорожка над каньоном и элементы визуального шоу вроде искусственного водопада. Также заявлены площадки и планы для экстремальных активностей — от банджи до возможных мероприятий по бейсджампингу.

Для Гуйчжоу это продолжение более широкой стратегии: крупные инфраструктурные проекты помогают "разомкнуть" горные районы и одновременно превращают инженерные рекорды в туристический продукт.

Сравнение: объезд по серпантину и новая трасса через мост Хуацзян

С прежней схемой дорога через каньон означала длительный крюк по узким горным участкам, где скорость ограничивали рельеф и безопасность. С появлением моста маршрут становится прямым: меньше времени в пути, ниже зависимость от сложных подъёмов и поворотов, проще планировать перевозки и поездки.

Для туризма разница тоже ощутима: добираться легче, а сама переправа превращается в самостоятельную достопримечательность.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Красота и стиль
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Красота и стиль
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Садоводство, цветоводство
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Популярное
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду

Джинсы меняются радикальнее, чем когда-либо: привычные фасоны уступают место новым силуэтам, а светлый деним становится неожиданным фаворитом сезона.

Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Маленькая деталь решает всё: из-за неё двигатель теряет мощность и начинает есть больше топлива
Ночной свет повышает стрессовую активность мозга — эксперт Хулио Фернандес-Мендоса Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
40 метров вниз — и открывается кошмар древних катастроф: Луна хранит то, что Земля скрыла навсегда
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Последние материалы
Дальнему Востоку начинают платить за снижение энергопотребления
Финский Оулу готовится стать культурной столицей в 2026 году
Владельцы китайских авто сообщают о разрушении стёкол в мороз
В долине Гебрус-Валлис на Марсе обнаружены 8 провалов
Космея вырастает за месяц и цветёт без ухода до морозов
Электрический тёплый пол требует мощности 120–180 Вт/м²
Pteropus vampyrus признан крупнейшей летучей мышью мира — CPG
Закуски с рыбой и чесноком могут вызвать отторжение у гостей — OW
Семена чиа содержат больше клетчатки для пищеварения — диетолог Карп
Стеллерова морская корова исчезла к 1768 году из-за охоты человека — IFLscience
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.