Подземный мир Марса: 8 провалов в Гебрус-Валлис могут быть входом в карстовые пещеры

В долине Гебрус-Валлис на Марсе обнаружены 8 провалов
Наука

В долине Гебрус-Валлис на северо-западе Марса нашли восемь провалов, которые могут вести в подземные полости, сформированные водой. Если интерпретация верна, это будут первые потенциальные карстовые пещеры, обнаруженные за пределами Земли.

Поверхность Марса
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Поверхность Марса

Такие объекты особенно интересны астробиологам: под поверхностью проще сохранить следы прошлой жизни и защитить их от радиации и перепадов температур. Об этом говорится  в The Astrophysical Journal Letters.

Что именно обнаружили в Гебрус-Валлис

Исследователи описывают восемь круглых глубоких отверстий, которые не похожи на ударные кратеры. У них нет характерного приподнятого края и выбросов породы вокруг, зато форма напоминает "мансардные окна" — обрушившиеся участки перекрытия над пустотой.

Работа опирается на орбитальные данные NASA, включая архивные наблюдения Mars Global Surveyor. Для уточнения состава пород рядом с провалами использовали данные тепловизионного спектрометра: в районе отмечены карбонаты и сульфаты.

Почему это похоже на карст, а не на лавовые трубки

Ранее марсианские пещеры чаще связывали с вулканизмом: лавовые трубки образуются при остывании потоков лавы и имеют "вулканическую" геометрию. В новом случае акцент смещается на химию и роль воды: предполагается, что подземные воды могли растворять растворимые породы, постепенно создавая пустоты, которые затем частично обрушились.

Зачем такие пещеры нужны в поисках жизни

Если Марс когда-то был пригоднее для микробной жизни, то подземные полости выглядят естественным убежищем. Под толщей породы слабее воздействие солнечной радиации, меньше резкие колебания температуры и проще сохраняются возможные биосигнатуры, которые на поверхности могли разрушиться.

Плюс у таких объектов есть практическое преимущество для будущих миссий: вместо "слепого" отбора проб по огромным площадям можно целиться в конкретные зоны, где под землёй теоретически дольше удерживались вода и стабильные условия.

Сравнение карстовых пещер и лавовых трубок на Марсе

Карстовые системы связывают с растворением пород и работой подземных вод, поэтому ключевыми подсказками становятся минералы и признаки химической переработки. Лавовые трубки, наоборот, читаются через вулканическую историю региона и следы потоков лавы. Для астробиологии карстовые полости особенно интригуют тем, что напрямую "подмигивают" прошлой воде — одному из главных условий обитаемости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
