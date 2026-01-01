Океан скрывал это слишком долго: на дне у берегов Гренландии обнаружили жизнь на грани возможного

Учёные Ocean Census обнаружили экосистему холодного источника на глубине почти 4 км

На глубине, где царит вечная тьма и давление многократно превышает привычные земные условия, учёные обнаружили неожиданно активную жизнь. К западу от Гренландии исследователи зафиксировали редкий природный феномен — глубоководные холмы из газовых гидратов, вокруг которых сформировалась полноценная экосистема. Это открытие может изменить представления о пределах обитаемости океанических глубин.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Морское дно и осадочные слои

Необычный сигнал в толще воды

Экспедиция проходила в рамках масштабной программы по изучению малоисследованных районов Арктики. Во время сканирования дна приборы зафиксировали так называемый газовый "факел" — поток пузырьков, поднимающихся со значительной глубины. Подобные сигналы часто указывают на выход газа из донных отложений и могут быть признаком так называемых холодных источников.

Чтобы понять природу явления, учёные направили к месту выброса автономного подводного робота. Аппарат опустился почти на четыре километра и передал изображения, которые сразу привлекли внимание специалистов.

Холмы из газового льда

На дне робот зафиксировал бугристые образования, напоминающие холмы или купола. Они состояли из газовых гидратов — кристаллического вещества, в котором молекулы газа, чаще всего метана, "заперты" в ледяной решётке воды. Внешне такие структуры выглядят как лёд, но при изменении давления или температуры могут быстро разрушаться, высвобождая газ.

Исследователи взяли пробы просачивающегося метана, следы сырой нефти и донные отложения вокруг холмов. Анализ показал, что это не случайное скопление веществ, а стабильный природный источник, существующий, вероятно, уже длительное время.

Экосистема без солнечного света

Самым неожиданным оказалось не само наличие газовых гидратов, а обилие жизни вокруг них. В донных осадках и на поверхности холмов учёные обнаружили множество морских организмов. При этом речь идёт о зоне, куда никогда не проникает солнечный свет, а значит, привычный для поверхности океана фотосинтез здесь невозможен.

Основу пищевой цепи в таких местах составляют микроорганизмы-хемосинтетики. Они способны получать энергию не из света, а из химических реакций, используя метан, сульфиды и другие углеводороды, выходящие из недр. Эти микробы, в свою очередь, служат пищей для более крупных животных.

Кто живёт на глубине почти 4 километра

Среди обитателей нового участка учёные отмечают трубчатых червей, улиток и амфипод — мелких ракообразных, хорошо приспособленных к экстремальным условиям. Подобные сообщества уже известны в районах гидротермальных источников, однако здесь речь идёт не о горячих, а о холодных выбросах газа.

По составу на уровне семейств эта экосистема напоминает сообщества, обнаруженные ранее у арктических гидротермальных источников на сопоставимых глубинах. Это говорит о том, что даже в разных геологических условиях жизнь использует схожие стратегии выживания.

Почему эта находка считается рекордной

Глубина обнаруженного источника составляет около 3 640 метров. Для холодных источников это крайне необычно: подавляющее большинство подобных объектов известно на глубинах до 2 000 метров. Более глубокие районы океана долгое время считались менее благоприятными для таких экосистем из-за давления, низких температур и ограниченного притока химических веществ.

Новая находка показывает, что границы распространения жизни могут быть значительно шире, чем предполагалось ранее. Это особенно важно для Арктики — региона, который остаётся одним из наименее изученных на планете.

Значение для биоразнообразия Арктики

Учёные подчёркивают, что подобные участки могут играть важную роль в поддержании глубоководного биоразнообразия. Холодные источники служат своеобразными "оазисами" на дне океана, где концентрируется жизнь и формируются устойчивые сообщества организмов.

Кроме того, изучение таких экосистем помогает лучше понять глобальные процессы углеродного цикла. Метан, выходящий из донных отложений, является мощным парниковым газом, и роль океанских глубин в его удержании или высвобождении остаётся предметом активных научных дискуссий.

Сравнение холодных и гидротермальных источников

Холодные и гидротермальные источники часто упоминаются вместе, но между ними есть принципиальные различия. Гидротермальные источники связаны с вулканической активностью и выбрасывают нагретую воду, богатую минералами. Холодные источники, напротив, не сопровождаются повышением температуры, а их активность обусловлена выходом газа и жидких углеводородов.

При этом оба типа сред формируют экосистемы, основанные на хемосинтезе. Разница в температуре и химическом составе влияет на видовой состав, но общий принцип — жизнь за счёт химической энергии — остаётся одинаковым.

Популярные вопросы о глубоководных экосистемах

Почему жизнь возможна без солнечного света?

Потому что основу пищевой цепи составляют микроорганизмы, использующие химическую энергию, а не фотосинтез.

Насколько редки такие находки?

Холодные источники известны давно, но на столь больших глубинах их фиксируют крайне редко.

Может ли человек повлиять на такие экосистемы?

Да, особенно при разработке морских месторождений, поэтому учёные настаивают на осторожном подходе к освоению Арктики.