Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России глубина протектора зимних шин не должна быть менее 4 мм — Rambler
Национальный парк Олимп столкнулся с проблемой чрезмерного туризма
Древесная зола содержит калий, фосфор и кальций, необходимые для роз — Actualno
Потеря контроля над спутниками приведёт к хаосу всего за несколько дней
Микрозаймы с 2026 года получить станет сложнее
Использование подогрева зеркал улучшает обзор при высокой влажности — Carandmotor
Новая канатная дорога в Мюррен сократила путь в альпийскую деревню до четырёх минут
Редкий синдром Ваарденбурга на острове Бутон проявляется голубыми глазами
Парк Кирова стал главным местом прогулок в Сыктывкаре — путеводители

Миллиард лет взаперти: микроскопический пузырёк в кристалле соли поведал о древней атмосфере Земли

Учёные исследовали микровключения в кристалле соли возрастом 1 млрд лет
Наука

Более миллиарда лет назад на территории нынешнего Онтарио плескалось мелководное субтропическое озеро, которое постепенно высохло и оставило после себя кристаллы каменной соли.

Соль
Фото: pixabay.com by obenbleibenstuttgart is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Соль

Внутри этих кристаллов сохранились микроскопические "карманы" рассола и пузырьки воздуха — фактически мини-капсулы времени с фрагментом древней атмосферы. Учёным удалось извлечь и проанализировать такой "вдох" мезопротерозоя. Об этом говорится в публикации в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Как каменная соль сохранила воздух прошлого

Когда озёрная вода испарялась, она превращалась в концентрированный рассол, а затем в кристаллы галита — минерала, который мы чаще называем каменной солью. В процессе роста кристалла часть жидкости и газов "запечатывалась" в микрополостях. Эти включения почти не меняются со временем, поэтому становятся редким источником прямых данных о древней атмосфере.

Образцы таких кристаллов нашли в древних отложениях на севере Онтарио и исследовали в Ренсселерском политехническом институте (RPI) в штате Нью-Йорк. Учёные давно знали, что соляные включения могут хранить воздух ранней Земли, но получить точные измерения сложно: в полостях есть и пузырьки газа, и рассол, а кислород и углекислый газ ведут себя в воде и в воздухе по-разному.

Что показали измерения кислорода и CO₂

Команда использовала лабораторные установки, специально созданные для таких анализов. Это позволило более уверенно разделять "газовую" и "водную" части и оценивать состав атмосферы.

Результаты указывают, что в мезопротерозое в атмосфере могло быть около 3,7% от современного уровня кислорода. Для учёных это неожиданно высокая величина: по логике, "кислородного запаса" могло хватать для более сложной жизни, но крупные многоклеточные организмы появились гораздо позже. Углекислого газа, по оценке авторов, было примерно в десять раз больше, чем в доиндустриальную эпоху, что могло помогать удерживать тепло при более "слабом" молодом Солнце и поддерживать относительно мягкий климат.

Почему "кислорода достаточно", а сложной жизни всё равно нет

Авторы предлагают аккуратное объяснение: один образец — это лишь моментальный "снимок" огромного временного промежутка. Он может отражать короткий эпизод повышенной кислородности, а не стабильный фон. Геологи нередко называют эту эпоху "скучным миллиардом" из-за общей атмосферной и геологической стабильности и сравнительно медленных эволюционных изменений.

Новые данные важны ещё и потому, что они помогают согласовать климатическую картину мезопротерозоя. Ранее косвенные оценки CO₂ иногда давали слишком низкие значения, плохо сочетающиеся с признаками отсутствия масштабного оледенения. Более высокие уровни CO₂, в сочетании с температурными подсказками, которые можно извлекать из самого солевого материала, позволяют рассматривать мезопротерозой как более тёплый и "земноподобный" период, чем думали раньше.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Красота и стиль
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Производители рекомендуют менять свечи зажигания каждые 30–60 тыс. км — Carandmotor
Авто
Производители рекомендуют менять свечи зажигания каждые 30–60 тыс. км — Carandmotor
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Садоводство, цветоводство
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Популярное
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду

Джинсы меняются радикальнее, чем когда-либо: привычные фасоны уступают место новым силуэтам, а светлый деним становится неожиданным фаворитом сезона.

Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Маленькая деталь решает всё: из-за неё двигатель теряет мощность и начинает есть больше топлива
Ночной свет повышает стрессовую активность мозга — эксперт Хулио Фернандес-Мендоса Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
40 метров вниз — и открывается кошмар древних катастроф: Луна хранит то, что Земля скрыла навсегда
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Последние материалы
Вазелин удерживает влагу и снижает сухость кожи
Древесная зола содержит калий, фосфор и кальций, необходимые для роз — Actualno
Потеря контроля над спутниками приведёт к хаосу всего за несколько дней
Микрозаймы с 2026 года получить станет сложнее
Домашний состав для посудомойки сокращает расходы на бытовую химию
Курица сочетается с гранатовыми зёрнами в горячем блюде
Использование подогрева зеркал улучшает обзор при высокой влажности — Carandmotor
Белок на завтрак снижает чувство голода в течение дня
Расходы банков на выпуск карт привели к росту ставок — РИА Новости
Новая канатная дорога в Мюррен сократила путь в альпийскую деревню до четырёх минут
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.