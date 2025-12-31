Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая канатная дорога в Мюррен сократила путь в альпийскую деревню до четырёх минут
Парк Кирова стал главным местом прогулок в Сыктывкаре — путеводители
Сбой в Евротоннеле обернулся кошмаром для пассажиров Eurostar
Работа с техникой снижает нагрузку на суставы — фитнес-тренер
Стеблевые черенки денежного дерева укореняются быстрее листовых — Actualno
Кованые поршни повысили ресурс спортивных двигателей — CAR & MOTOR
Баня противопоказана при гипертонии и аритмии — заявил врач Дмитрий Демидик
Частое увядание мирной лилии после полива указывает на тесный горшок — Actualno
С июля 2020 года замену электросчётчиков оплачивает гарантирующий поставщик

Не просто необычная внешность: голубые глаза на индонезийском Бутоне связали с редким синдромом

Редкий синдром Ваарденбурга на острове Бутон проявляется голубыми глазами
Наука

Иногда необычная внешность становится не просто "вирусной" историей, а поводом внимательнее посмотреть на генетику человека. На индонезийском острове Бутон среди людей с привычными для региона тёмными волосами и кожей встречаются ярко-голубые глаза — иногда на обоих глазах, иногда в виде гетерохромии.

Глаз
Фото: flickr.com by WiLPrZ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Глаз

Такой феномен связывают с редким генетическим состоянием — синдромом Ваарденбурга, который может затрагивать не только пигментацию, но и слух. Об этом сообщает CPG.

Почему на Бутоне появляются голубые глаза

Исследователи объясняют это мутациями, влияющими на формирование клеток, отвечающих за пигментацию. При синдроме Ваарденбурга изменения затрагивают клетки, которые должны вырабатывать меланин — пигмент, определяющий оттенок кожи, волос и радужки. Если меланина в радужке меньше, цвет может стать очень светлым — от ярко-голубого до смешанного, когда каждый глаз отличается по оттенку.

Важно, что такие признаки не "распределены" равномерно по всему острову. Они чаще встречаются в конкретных семьях и родственных группах, что типично для наследственных мутаций: признак проявляется там, где генетическая вариация передаётся по линии родства.

Как синдром проявляется внешне

У части жителей с "электрически" голубыми глазами особенности заметны сразу. Но картина бывает разной:

• голубые глаза на обоих глазах
• гетерохромия — разные цвета радужек
• светлые пряди волос с рождения, иногда почти белые
• участки кожи с пониженной пигментацией (депигментированные пятна)

Такие признаки могут быть выражены сильно или едва заметно — синдром не всегда выглядит одинаково, даже у родственников.

Почему синдром Ваарденбурга считают редким

Состояние относится к редким: в общемировой популяции оно встречается у небольшой доли людей. Именно поэтому даже при активном обсуждении в соцсетях феномен не становится "массовым" — он остаётся ограниченным семейными линиями, где присутствуют соответствующие мутации.

На Бутоне это также не характеристика всего населения, а локальная история отдельных семей, из-за чего внешний эффект выглядит особенно контрастно на фоне типичных для региона тёмных черт внешности.

Что важнее внешности: возможные последствия для слуха

Синдром Ваарденбурга ценен для медицины не потому, что "делает глаза красивыми", а потому, что может сопровождаться врождённой потерей слуха разной степени. Именно поэтому врачи и специалисты подчёркивают: при наличии типичных признаков важно проверять слух, особенно у детей.

Снижение слуха влияет на развитие речи, обучение и социальную адаптацию. Если проблему заметить рано, можно быстрее подобрать поддержку — от слуховых аппаратов до коррекционных программ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Фиолетовый стал ключевым цветом коллекций 2026 года
Красота и стиль
Фиолетовый стал ключевым цветом коллекций 2026 года
Кирпичный забор требует фундамента и согласования высоты
Недвижимость
Кирпичный забор требует фундамента и согласования высоты
Популярное
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду

Джинсы меняются радикальнее, чем когда-либо: привычные фасоны уступают место новым силуэтам, а светлый деним становится неожиданным фаворитом сезона.

Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Маленькая деталь решает всё: из-за неё двигатель теряет мощность и начинает есть больше топлива
Ночной свет повышает стрессовую активность мозга — эксперт Хулио Фернандес-Мендоса Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
40 метров вниз — и открывается кошмар древних катастроф: Луна хранит то, что Земля скрыла навсегда
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Последние материалы
Новая канатная дорога в Мюррен сократила путь в альпийскую деревню до четырёх минут
Редкий синдром Ваарденбурга на острове Бутон проявляется голубыми глазами
В январе знаки зодиака чаще совершают повторяющиеся ошибки
Завтрак может увеличивать доступные калории для роста мышц
Тарталетки с курицей и ананасами готовятся за 30 минут
Седум краснеет из-за выработки антоцианов для защиты листьев
Парк Кирова стал главным местом прогулок в Сыктывкаре — путеводители
Сбой в Евротоннеле обернулся кошмаром для пассажиров Eurostar
Работа с техникой снижает нагрузку на суставы — фитнес-тренер
Стеблевые черенки денежного дерева укореняются быстрее листовых — Actualno
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.