Без шума и света: незаметная рыба оказалась тайным мотором сумеречной зоны глубин

Мезопелагические рыбы связывают поверхность и глубины океана — исследование Вудс-Хоул

Сумеречная зона океана долгое время оставалась одной из самых загадочных областей Мирового океана. Она скрыта от солнечного света, труднодоступна для исследований и при этом играет куда более важную роль в жизни планеты, чем считалось раньше. Новая работа океанографов показывает, что ключевым звеном между поверхностью и глубинами может быть вовсе не гигантский хищник, а сравнительно незаметная рыба среднего размера.

Об этом сообщает научная команда Океанографического института Вудс-Хоул.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) древняя рыба латимерия в темных водах

Сумеречная зона океана

Сумеречной зоной называют мезопелагический слой океана, расположенный на глубине примерно от 200 до 1000 метров. Сюда почти не проникает солнечный свет, поэтому фотосинтез здесь невозможен, а экосистема строится по другим правилам. Несмотря на это, сумеречная зона считается одним из самых богатых по биомассе регионов океана.

Здесь обитают миллиарды мелких рыб, ракообразных и других организмов, которые формируют основу сложных пищевых цепочек. Долгое время учёных удивлял один факт: крупные хищники, включая больших акул и тунцов, часто часами держатся на таких глубинах, хотя, казалось бы, основной корм должен находиться ближе к поверхности.

Незаметная рыба с большой ролью

Ответ на этот вопрос помогло найти изучение рыбы bigscale pomfret. Этот вид относится к так называемым мезопелагическим рыбам среднего размера, которые редко попадают в поле зрения широкой публики. Однако именно они, как выяснилось, могут связывать между собой разные уровни океанской жизни.

Bigscale pomfret постоянно обитает в сумеречной зоне, но при этом регулярно совершает вертикальные миграции. Днём рыба держится глубже, избегая света и потенциальных хищников, а ночью поднимается ближе к поверхности, где активно кормится. Таким образом, она переносит энергию и питательные вещества из верхних слоёв океана в глубины — и наоборот.

Как учёные отследили поведение рыбы

Чтобы понять, как именно ведёт себя bigscale pomfret, исследователи использовали спутниковые метки. Эти устройства позволяют фиксировать глубину, температуру воды и перемещения рыбы в течение длительного времени. Однако установить такие метки на мезопелагических рыб оказалось непростой задачей.

Популяция bigscale pomfret рассредоточена, а сами рыбы редко попадаются в исследовательские сети. Поэтому команда пошла на нестандартный шаг и привлекла к работе коммерческого рыбака, который помог отловить достаточно особей для установки меток. Это сотрудничество позволило собрать уникальный массив данных о реальной жизни этих рыб в океане.

Суточные миграции как основа пищевых цепей

Анализ данных показал, что суточные миграции bigscale pomfret носят стабильный и предсказуемый характер. Ночью рыбы поднимаются в более мелкие слои воды, где питаются зоопланктоном и мелкими организмами. Днём они снова уходят вглубь, становясь частью экосистемы сумеречной зоны.

Именно в этот момент они превращаются в добычу для более крупных хищников. По сути, bigscale pomfret работает как "живой лифт", перенося энергию вверх и вниз по пищевой цепи. Это объясняет, почему акулы и другие крупные хищники так часто задерживаются на больших глубинах: там их ждёт стабильный источник пищи.

Влияние прозрачности воды на поведение рыб

Одним из самых интересных наблюдений стало изменение поведения bigscale pomfret при переходе между разными районами океана. Когда рыбы перемещались из области Slope Sea в более прозрачные воды Саргассова моря, их привычный режим подъёмов и спусков менялся.

В более прозрачной воде свет проникает глубже, а значит, возрастает риск быть замеченным хищниками. В ответ на это рыбы либо меняли глубину ночных подъёмов, либо корректировали время миграций. Это говорит о том, что прозрачность воды напрямую влияет на баланс между поиском пищи и безопасностью, а значит — на всю структуру экосистемы.

Почему это открытие важно для науки

Понимание роли мезопелагических рыб имеет значение не только для биологии, но и для глобальных климатических исследований. Суточные миграции миллиардов организмов участвуют в переносе углерода из атмосферы в глубины океана, где он может храниться десятилетиями.

Если такие виды, как bigscale pomfret, окажутся более уязвимыми к изменениям климата или промышленному рыболовству, это может повлиять на устойчивость океанских экосистем в целом. Новые данные помогают точнее оценить, какие процессы поддерживают жизнь в океане и какие звенья этой системы являются критически важными.

Популярные вопросы о сумеречной зоне океана

Почему сумеречная зона так богата жизнью?

Несмотря на нехватку света, сюда постоянно поступают органические вещества с поверхности, что поддерживает сложные пищевые цепочки.

Опасно ли вмешательство человека в эту экосистему?

Да, чрезмерный вылов мезопелагических рыб может нарушить баланс между поверхностными и глубоководными слоями океана.

Можно ли использовать эти знания для защиты океана?

Понимание ключевых видов помогает разрабатывать более точные меры охраны и регулирования рыболовства.