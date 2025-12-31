Без шума и света: незаметная рыба оказалась тайным мотором сумеречной зоны глубин

Сумеречная зона океана долгое время оставалась одной из самых загадочных областей Мирового океана. Она скрыта от солнечного света, труднодоступна для исследований и при этом играет куда более важную роль в жизни планеты, чем считалось раньше. Новая работа океанографов показывает, что ключевым звеном между поверхностью и глубинами может быть вовсе не гигантский хищник, а сравнительно незаметная рыба среднего размера.
Об этом сообщает научная команда Океанографического института Вудс-Хоул.
Сумеречной зоной называют мезопелагический слой океана, расположенный на глубине примерно от 200 до 1000 метров. Сюда почти не проникает солнечный свет, поэтому фотосинтез здесь невозможен, а экосистема строится по другим правилам. Несмотря на это, сумеречная зона считается одним из самых богатых по биомассе регионов океана.
Здесь обитают миллиарды мелких рыб, ракообразных и других организмов, которые формируют основу сложных пищевых цепочек. Долгое время учёных удивлял один факт: крупные хищники, включая больших акул и тунцов, часто часами держатся на таких глубинах, хотя, казалось бы, основной корм должен находиться ближе к поверхности.
Ответ на этот вопрос помогло найти изучение рыбы bigscale pomfret. Этот вид относится к так называемым мезопелагическим рыбам среднего размера, которые редко попадают в поле зрения широкой публики. Однако именно они, как выяснилось, могут связывать между собой разные уровни океанской жизни.
Bigscale pomfret постоянно обитает в сумеречной зоне, но при этом регулярно совершает вертикальные миграции. Днём рыба держится глубже, избегая света и потенциальных хищников, а ночью поднимается ближе к поверхности, где активно кормится. Таким образом, она переносит энергию и питательные вещества из верхних слоёв океана в глубины — и наоборот.
Чтобы понять, как именно ведёт себя bigscale pomfret, исследователи использовали спутниковые метки. Эти устройства позволяют фиксировать глубину, температуру воды и перемещения рыбы в течение длительного времени. Однако установить такие метки на мезопелагических рыб оказалось непростой задачей.
Популяция bigscale pomfret рассредоточена, а сами рыбы редко попадаются в исследовательские сети. Поэтому команда пошла на нестандартный шаг и привлекла к работе коммерческого рыбака, который помог отловить достаточно особей для установки меток. Это сотрудничество позволило собрать уникальный массив данных о реальной жизни этих рыб в океане.
Анализ данных показал, что суточные миграции bigscale pomfret носят стабильный и предсказуемый характер. Ночью рыбы поднимаются в более мелкие слои воды, где питаются зоопланктоном и мелкими организмами. Днём они снова уходят вглубь, становясь частью экосистемы сумеречной зоны.
Именно в этот момент они превращаются в добычу для более крупных хищников. По сути, bigscale pomfret работает как "живой лифт", перенося энергию вверх и вниз по пищевой цепи. Это объясняет, почему акулы и другие крупные хищники так часто задерживаются на больших глубинах: там их ждёт стабильный источник пищи.
Одним из самых интересных наблюдений стало изменение поведения bigscale pomfret при переходе между разными районами океана. Когда рыбы перемещались из области Slope Sea в более прозрачные воды Саргассова моря, их привычный режим подъёмов и спусков менялся.
В более прозрачной воде свет проникает глубже, а значит, возрастает риск быть замеченным хищниками. В ответ на это рыбы либо меняли глубину ночных подъёмов, либо корректировали время миграций. Это говорит о том, что прозрачность воды напрямую влияет на баланс между поиском пищи и безопасностью, а значит — на всю структуру экосистемы.
Понимание роли мезопелагических рыб имеет значение не только для биологии, но и для глобальных климатических исследований. Суточные миграции миллиардов организмов участвуют в переносе углерода из атмосферы в глубины океана, где он может храниться десятилетиями.
Если такие виды, как bigscale pomfret, окажутся более уязвимыми к изменениям климата или промышленному рыболовству, это может повлиять на устойчивость океанских экосистем в целом. Новые данные помогают точнее оценить, какие процессы поддерживают жизнь в океане и какие звенья этой системы являются критически важными.
Почему сумеречная зона так богата жизнью?
Несмотря на нехватку света, сюда постоянно поступают органические вещества с поверхности, что поддерживает сложные пищевые цепочки.
Опасно ли вмешательство человека в эту экосистему?
Да, чрезмерный вылов мезопелагических рыб может нарушить баланс между поверхностными и глубоководными слоями океана.
Можно ли использовать эти знания для защиты океана?
Понимание ключевых видов помогает разрабатывать более точные меры охраны и регулирования рыболовства.
