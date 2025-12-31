Средиземное море стало архивом: на глубине 2500 метров сохранился слепок экономики XVI века

Торговое судно XVI века обнаружено на глубине 2500 м у юга Франции — Le Monde

Судно, обнаруженное на экстремальной глубине более 2500 метров у берегов южной Франции, стало одной из самых необычных находок в истории подводной археологии и уже заставило ученых по-новому взглянуть на торговлю в Средиземном море эпохи Возрождения. Почти полностью сохранившийся корабль XVI века оказался своего рода "капсулой времени", донесшей до наших дней детали повседневной экономики прошлого.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Затоновший корабль

Случайная находка, ставшая научной сенсацией

В начале марта 2025 года ВМС Франции проводили плановые учения в районе Раматюэля, неподалёку от Сен-Тропе. Во время сканирования морского дна гидролокатор зафиксировал аномальный объект на глубине, которая считается почти недоступной для классических археологических исследований. Для проверки военные направили дистанционно управляемый аппарат с камерой, и на экране появился силуэт деревянного корпуса длиной около 30 метров.

Так было вновь "открыто" торговое судно XVI века, получившее рабочее название "Camarat 4". По данным Министерства культуры Франции, это самое глубоководное кораблекрушение, когда-либо обнаруженное в территориальных водах страны.

Почему Camarat 4 так хорошо сохранился

Глубина более 2500 метров сыграла ключевую роль в судьбе корабля. Он оказался изолирован от штормов, течений, якорей и, что особенно важно, от мародёров, которые на протяжении веков разоряли многие средиземноморские затонувшие суда.

Археолог Марин Садания из Французской службы подводных археологических исследований (DRASSM) уже назвала находку настоящей "капсулой времени". По её словам, подобная степень сохранности позволяет изучать не только сам корабль, но и структуру торговли, логистику и даже вкусы потребителей эпохи Возрождения.

Груз, рассказывающий больше золота

При анализе видеоматериалов высокого разрешения исследователи обнаружили около 200 керамических кувшинов, аккуратно уложенных в трюме. Многие из них украшены геометрическими орнаментами, растительными мотивами и буквами IHS — христианской монограммой имени Иисуса, широко распространённой в XVI веке.

Рядом с керамикой лежали стопки жёлтых тарелок, а также металлические прутья, предположительно железные. Они могли служить как товаром, так и балластом для стабилизации судна. Кроме того, на борту зафиксированы шесть пушек, крупный якорь, кухонная утварь и навигационные инструменты.

Совокупность находок указывает на то, что "Camarat 4" был торговым судном, вероятно перевозившим продукцию ремесленных мастерских Лигурии на севере Италии в порты Франции или Испании.

Средиземное море как торговая магистраль

Залив Сен-Тропе в XVI веке был оживлённым морским маршрутом, своего рода "автобусной линией" для купцов. Это подтверждают и другие известные кораблекрушения в регионе — например, "Ломеллина" и "Сент-Дорохэ". Однако новая находка добавляет в эту мозаику редкий и ценный фрагмент.

Если предыдущие корабли часто перевозили смешанные или плохо сохранившиеся грузы, то "Camarat 4" демонстрирует почти нетронутую картину повседневной торговли: посуду, кухонные принадлежности, сырьё. Именно такие предметы использовались обычными семьями и редко попадали в хроники или музейные коллекции.

Археология без водолазов

На глубине 2500 метров работа человека невозможна, поэтому все исследования ведутся исключительно с помощью техники. Сначала судно было зафиксировано многолучевыми гидролокаторами, затем изучено дистанционно управляемыми подводными аппаратами, оснащёнными камерами, прожекторами и роботизированными манипуляторами.

Французские специалисты планируют создать подробную трёхмерную цифровую модель корабля, объединив тысячи изображений. Для лабораторных анализов предполагается извлечь лишь минимальное количество предметов, чтобы не нарушать целостность памятника.

Такой подход считается "тихой революцией" в археологии, которая раньше во многом зависела от погружений дайверов и физических раскопок.

Современный мусор рядом с наследием Возрождения

Камеры зафиксировали и менее вдохновляющую картину. Среди пятсотлетней керамики лежат пластиковые бутылки, алюминиевые банки, обрывки рыболовных сетей и даже контейнер от йогурта. Эти находки подчёркивают масштаб загрязнения Мирового океана и показывают, что следы современной цивилизации достигают даже таких недосягаемых глубин.

Будущее кораблекрушения

На данный момент власти Франции не планируют полномасштабную раскопку "Camarat 4". Подобная операция была бы крайне дорогой, технически сложной и потенциально разрушительной для самого объекта. Вместо этого акцент будет сделан на картографирование, выборочные исследования и создание цифровых моделей.

В перспективе эти материалы могут быть переданы музеям и образовательным учреждениям, чтобы люди могли "посетить" корабль виртуально, не нанося вреда уникальному памятнику морской истории.