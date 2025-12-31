Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гречневые мини-блинчики на разрыхлителе готовятся быстрее дрожжевых
Синдром плоских ягодиц у офисных работников связан с сидячей работой — диетолог
Профессор Джон Аллен зафиксировал рекорд долголетия ленточного червя
Глава Петербургской биржи заявил о манипуляциях с котировками российской нефти
Соль, сода и проветривание помогают снизить влажность без осушителя — CentNews
История обслуживания важнее пробега при покупке авто после 200 тыс. км — Actualno
Китай выражает протест Нидерландам из-за действий против Nexperia
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Теплопотери в частном доме при исправном котле связаны с утеплением

Снег в июне и дожди вместо тепла: как вулкан Тамбора устроил Северному полушарию сезонный сбой века

В 1815 году извержение вулкана Тамбора привело к глобальному похолоданию и неурожаю
Наука

Вулканическая "зима" кажется сюжетом из учебника истории или фантастики, но в начале XIX века она стала реальностью. Одного извержения хватило, чтобы погода в разных странах сбилась с привычного ритма, а урожаи — с привычных сроков. Этим событием стала катастрофа на горе Тамбора в Индонезии, которую считают самым мощным извержением исторического времени.

Извержение вулкана
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Извержение вулкана

Об этом говорится в материалах Britannica и Глобальной программы по вулканизму Смитсоновского института.

Где находится Тамбора и почему там всё время "кипит"

Тамбора — высокий конический стратовулкан на острове Сумбава, в зоне Зондской дуги. Здесь одна плита погружается под другую (субдукция), из-за чего в регионе регулярно формируются магматические очаги и происходят извержения.

К 1815 году активность вулкана тянулась уже не первый год, но в апреле ситуация резко вышла на пик. Самые сильные взрывы пришлись на 10-11 апреля: в атмосферу выбросило огромные объёмы пепла и обломков, а мощность извержения оценили в 7 баллов по шкале VEI — это уровень, который встречается крайне редко и уступает только "супервулканическим" сценариям.

Что происходило во время извержения

Картина была разрушительной: многокилометровые пепловые облака оседали на поля и поселения, пирокластические потоки стремительно сходили к морю, уничтожая деревни. Там, где горячие массы достигали воды, последствия усиливались дополнительными волнами и размывом берегов.

Человеческие потери тоже оказались колоссальными. Прямые разрушения, а затем голод и болезни на соседних островах в сумме унесли десятки тысяч жизней — оценки в источниках различаются, но речь идёт о трагедии регионального масштаба.

Почему один вулкан повлиял на климат всей планеты

Главная "дальнобойная" причина — сернистые выбросы. Во время таких извержений в верхние слои атмосферы попадает диоксид серы, который превращается в аэрозоли: мельчайшие капли отражают часть солнечного света обратно в космос. В итоге нижние слои атмосферы охлаждаются, а погодные режимы начинают вести себя иначе.

После Тамборы средняя температура на планете заметно просела, а сильнее всего эффект проявился в Северном полушарии. 1816 год вошёл в историю как "Год без лета": холод затянулся, привычное тепло не наступило вовремя, а осадки и заморозки ломали сельскохозяйственные планы на целых континентах.

Чем обернулся "Год без лета"

В Северной Америке фиксировали непривычные для июня холода и снег, а в ряде мест заморозки продолжались в период, когда обычно идут полевые работы. В Европе затяжные дожди и неустойчивая погода осложнили выращивание зерновых и овощей, а в Азии сбои муссонов вели то к засухам, то к разрушительным изменениям режима осадков.

Самое тяжёлое последствие оказалось не в градусах, а на полках и в амбарах. Неурожаи подстегнули рост цен, голод, миграции и вспышки болезней, а в некоторых районах — социальные беспорядки. Так извержение, начавшееся на одном острове, стало испытанием для огромной части мира.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Комета 3I/ATLAS, прибывшая из межзвёздного пространства, посылает странные сигналы
Наука и техника
Комета 3I/ATLAS, прибывшая из межзвёздного пространства, посылает странные сигналы
Приседания и выпады с собственным весом укрепляют ноги после 60
Новости спорта
Приседания и выпады с собственным весом укрепляют ноги после 60
Популярное
Лапы на проводе, под ними — тысячи вольт: почему пернатые не погибают там, где опасность смертельна

Почему птицы спокойно сидят на проводах высоковольтных линий? Узнайте, как работают законы электричества и почему это важно для экологии.

Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Способность ФРГ обеспечить Европе экономический ренессанс поставлена под сомнение
Германия направит триллион евро: что это значит для всей Европы?
Тренды 2026 уже здесь: оправы, которые впишутся в любой гардероб — от минимализма до ретро
3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру
Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер Солнечные паруса получили управляемую боковую тягу — Университет Пенсильвании Александр Рощин
Кремль в ярости после попытки убить Путина. Ответ террористическому государству Украина готов
Не сажайте их в 2026-м: три сорта томатов, которые стали самым громким разочарованием сезона
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Последние материалы
Синдром плоских ягодиц у офисных работников связан с сидячей работой — диетолог
Профессор Джон Аллен зафиксировал рекорд долголетия ленточного червя
Глава Петербургской биржи заявил о манипуляциях с котировками российской нефти
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Heuritech подтверждает доминирование кружева и атласа в сезоне 2026
В 1815 году извержение вулкана Тамбора привело к глобальному похолоданию и неурожаю
Соль, сода и проветривание помогают снизить влажность без осушителя — CentNews
Сельдь, плавленый сыр и яйца измельчают в блендере для намазки на бутерброды
История обслуживания важнее пробега при покупке авто после 200 тыс. км — Actualno
Oman Air запустила прямые рейсы из Москвы в Салалу — вице-президент Махруки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.