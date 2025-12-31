Снег в июне и дожди вместо тепла: как вулкан Тамбора устроил Северному полушарию сезонный сбой века

В 1815 году извержение вулкана Тамбора привело к глобальному похолоданию и неурожаю

Вулканическая "зима" кажется сюжетом из учебника истории или фантастики, но в начале XIX века она стала реальностью. Одного извержения хватило, чтобы погода в разных странах сбилась с привычного ритма, а урожаи — с привычных сроков. Этим событием стала катастрофа на горе Тамбора в Индонезии, которую считают самым мощным извержением исторического времени.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Извержение вулкана

Об этом говорится в материалах Britannica и Глобальной программы по вулканизму Смитсоновского института.

Где находится Тамбора и почему там всё время "кипит"

Тамбора — высокий конический стратовулкан на острове Сумбава, в зоне Зондской дуги. Здесь одна плита погружается под другую (субдукция), из-за чего в регионе регулярно формируются магматические очаги и происходят извержения.

К 1815 году активность вулкана тянулась уже не первый год, но в апреле ситуация резко вышла на пик. Самые сильные взрывы пришлись на 10-11 апреля: в атмосферу выбросило огромные объёмы пепла и обломков, а мощность извержения оценили в 7 баллов по шкале VEI — это уровень, который встречается крайне редко и уступает только "супервулканическим" сценариям.

Что происходило во время извержения

Картина была разрушительной: многокилометровые пепловые облака оседали на поля и поселения, пирокластические потоки стремительно сходили к морю, уничтожая деревни. Там, где горячие массы достигали воды, последствия усиливались дополнительными волнами и размывом берегов.

Человеческие потери тоже оказались колоссальными. Прямые разрушения, а затем голод и болезни на соседних островах в сумме унесли десятки тысяч жизней — оценки в источниках различаются, но речь идёт о трагедии регионального масштаба.

Почему один вулкан повлиял на климат всей планеты

Главная "дальнобойная" причина — сернистые выбросы. Во время таких извержений в верхние слои атмосферы попадает диоксид серы, который превращается в аэрозоли: мельчайшие капли отражают часть солнечного света обратно в космос. В итоге нижние слои атмосферы охлаждаются, а погодные режимы начинают вести себя иначе.

После Тамборы средняя температура на планете заметно просела, а сильнее всего эффект проявился в Северном полушарии. 1816 год вошёл в историю как "Год без лета": холод затянулся, привычное тепло не наступило вовремя, а осадки и заморозки ломали сельскохозяйственные планы на целых континентах.

Чем обернулся "Год без лета"

В Северной Америке фиксировали непривычные для июня холода и снег, а в ряде мест заморозки продолжались в период, когда обычно идут полевые работы. В Европе затяжные дожди и неустойчивая погода осложнили выращивание зерновых и овощей, а в Азии сбои муссонов вели то к засухам, то к разрушительным изменениям режима осадков.

Самое тяжёлое последствие оказалось не в градусах, а на полках и в амбарах. Неурожаи подстегнули рост цен, голод, миграции и вспышки болезней, а в некоторых районах — социальные беспорядки. Так извержение, начавшееся на одном острове, стало испытанием для огромной части мира.