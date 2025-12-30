Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Японии участились случаи нападения медведей — The Guardian
Электронные блоки управления автомобиля хранят данные о пробеге — Le mag de la conso
Высокая температура при выращивании рассады усиливает вытягивание стеблей
Цены на рыбу взлетели перед праздниками
Гибралтарский пролив может исчезнуть через 20 млн лет из-за тектонических сдвигов
Удалённая работа на острове раскрывает суровую правду — Aliceadabridal
Спутники зафиксировали в Тихом океане редкую 35-метровую волну — СPG
Микродвижения в быту повышают дневную физическую активность — фитнес-тренеры
Макароны с помидорами с юга США снова набирают популярность — Simply Recipes

Чёрная дыра дирижирует космосом: необъяснимые сигналы озадачили учёных

Уникальное явление AT2020afhd раскрывает тайны гравитации и джетов в космосе — Space
Наука

Сначала это выглядело как обычная вспышка в далёкой галактике. Но затем сигналы начали повторяться так ровно, будто где-то в космосе работает гигантский метроном.

Черная дыра
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Черная дыра

Астрономы пришли к выводу, что впервые увидели, как вращение сверхмассивной чёрной дыры "закручивает" само пространство-время. Об этом сообщает Space.

Что именно удалось зафиксировать

Речь идёт о событии AT2020afhd — это приливное разрушение звезды (TDE), когда светило подошло слишком близко к сверхмассивной чёрной дыре и было разорвано её гравитацией. Из обломков сформировался аккреционный диск из раскалённого газа, а часть вещества ушла в виде струй плазмы, разгоняющихся почти до скорости света. 

Ключевой "уликой" стала синхронность колебаний: в рентгене и в радио наблюдались почти совпадающие по фазе вариации с периодом около 19,6 дня. Для наблюдений использовали рентгеновский инструмент обсерватории NASA Swift и радиоинтерферометр Very Large Array (VLA).

По данным команды, это похоже на совместную прецессию диска и струи — они как будто "качаются" вместе, а причиной выступает эффект Лензе-Тирринга (frame dragging), когда вращающийся массивный объект увлекает за собой ткань пространства-времени. 

Почему это важно для физики и астрофизики

Эффект перетаскивания пространства-времени вытекает из общей теории относительности: массивные тела искривляют пространство-время, а вращение добавляет "скручивание", которое способно поворачивать орбиты и плоскости движения вокруг объекта. В слабом поле аналогичный эффект измеряли и в окрестностях Земли (миссия Gravity Probe B), но у чёрной дыры он проявляется куда ярче.

Особенность AT2020afhd в том, что наблюдения указывают: чёрная дыра в этой системе может иметь сравнительно невысокий спин, но при этом всё равно формировать заметную струю. Это аккуратно спорит с интуитивной идеей "мощные джеты бывают только у самых быстро вращающихся чёрных дыр" и добавляет деталей к тому, как именно запускаются струйные выбросы.

Дополнительный плюс TDE в том, что они длятся месяцами, поэтому систему можно "вести" почти в реальном времени и ловить короткие циклы не только в рентгене, но и в радио — это даёт редкий шанс проверять модели аккреции и джетов по живым данным. 

Где и когда произошло событие

AT2020afhd связывают с галактикой LEDA 145386 примерно в 400 млн световых лет от Земли. Это позволяет наблюдать явление на космологических расстояниях, но всё же достаточно близко, чтобы детально сопоставлять рентгеновские и радиоданные. 

Приливное разрушение (TDE) и активное ядро галактики (AGN)

TDE — это "вспышка кормления", когда чёрная дыра внезапно получает порцию вещества от разрушенной звезды: яркость резко растёт, затем постепенно меняется, а сама картина эволюционирует по мере перестройки диска и струй.

AGN — это "постоянная диета", когда аккреция идёт длительно: ядро может годами быть активным, а вариабельность часто связана с процессами в устойчивом диске и магнитных полях. В TDE удобнее отследить запуск и раннюю динамику аккреции, а в AGN — долгоживущие режимы работы диска и джета.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Исследование Университета Отаго выявило новый вымерший вид утки с островов Чатем
Домашние животные
Исследование Университета Отаго выявило новый вымерший вид утки с островов Чатем
Большинству подходит 3-5 упражнений за тренировку
Новости спорта
Большинству подходит 3-5 упражнений за тренировку
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Наука и техника
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Популярное
Лапы на проводе, под ними — тысячи вольт: почему пернатые не погибают там, где опасность смертельна

Почему птицы спокойно сидят на проводах высоковольтных линий? Узнайте, как работают законы электричества и почему это важно для экологии.

Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Ретро-оправы 1970-х стали заметным трендом очков в 2026 году
Тренды 2026 уже здесь: оправы, которые впишутся в любой гардероб — от минимализма до ретро
Германия направит триллион евро: что это значит для всей Европы?
Кремль в ярости после попытки убить Путина. Ответ террористическому государству Украина готов
Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер Солнечные паруса получили управляемую боковую тягу — Университет Пенсильвании Александр Рощин
Не сажайте их в 2026-м: три сорта томатов, которые стали самым громким разочарованием сезона
3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Последние материалы
Майонез повышает калорийность салатов до 200 ккал в ложке — диетолог Стародубова
Электронные блоки управления автомобиля хранят данные о пробеге — Le mag de la conso
Банные полотенца стирают после 3–5 применений — клининг-менеджер Шилдс
Высокая температура при выращивании рассады усиливает вытягивание стеблей
Густая солянка с беконом и курицей восстанавливает силы
Цены на рыбу взлетели перед праздниками
Короткие ежедневные активности снижают чувство переполненности после застолий
Гибралтарский пролив может исчезнуть через 20 млн лет из-за тектонических сдвигов
Удалённая работа на острове раскрывает суровую правду — Aliceadabridal
Рыбы дольше других сохраняют отношения при утрате доверия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.