Гибралтарский пролив как машина времени: геологические процессы изменят континент

Гибралтарский пролив может исчезнуть через 20 млн лет из-за тектонических сдвигов

Учёные вновь обратили внимание на возможное будущее Гибралтарского пролива — узкого морского коридора между Испанией и Марокко, который соединяет Атлантический океан со Средиземным морем.

Фото: commons.wikimedia.org by tiger rus, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Вид на Гибралтарский пролив. Вдалеке самая южная точка Европы - Тарифа. - panoramio

Активная фаза региона

Согласно новым трёхмерным тектоническим моделям, регион находится в активной фазе геологической перестройки, и в долгосрочной перспективе пролив может закрыться — примерно через 20 миллионов лет.

Исследование, проведённое международной группой учёных из португальских и немецких университетов и опубликованное Геологическим обществом Америки, показывает, что зона вокруг Гибралтара значительно активнее, чем считалось ранее.

Модели в 3D позволяют детально рассмотреть взаимодействие Африканской и Евразийской литосферных плит, сообщает CPG.

Ключевой процесс — субдукция

Часть плиты западного Средиземноморья постепенно погружается под Атлантическую плиту. Это движение объясняет повышенную сейсмическую активность в регионе — от гор Атлас до залива Кадис. Проще говоря, океаническое дно медленно "уходит вниз" в мантию Земли, накапливая напряжение и вызывая землетрясения.

Учёные отмечают, что для начала "сжатия" зрелого океана, такого как Атлантический, необходимы новые зоны субдукции. Хотя это редкий и сложный процесс (из-за прочности океанических плит), модели показывают возможность миграции зон субдукции в новые области, где их раньше не было.

Срок, который изменит географию

Если процесс продолжится, Гибралтарский пролив со временем может закрыться, что приведёт к соединению Европы и Африки по суше и кардинально изменит географию региона. В человеческих масштабах это незаметно, но для геологии планеты 20 миллионов лет — сравнительно короткий срок.

Формирование новых поясов

Исследователи также связывают эти процессы с возможным формированием в будущем новых поясов вулканической и сейсмической активности, отчасти похожих на Тихоокеанское Огненное кольцо. При этом Средиземное море уже переживало радикальные изменения в прошлом, например Мессинский соляной кризис, когда оно почти полностью высохло.

Главный вывод учёных прост: Земля продолжает активно перестраивать себя, даже в регионах, которые кажутся стабильными. Гибралтарский пролив — лишь один из элементов этого медленного, но непрерывного геологического движения, поэтому мониторинг сейсмической активности в густонаселённом и экономически важном регионе остаётся крайне важным.