Тихий океан разогнался до предела: зафиксирован сценарий, который раньше считали невозможным

В центре Тихого океана спутники зафиксировали гигантские волны, сравнимые по высоте с многоэтажным домом. Эти колебания воды возникли далеко от берегов, но смогли пройти тысячи километров, не потеряв разрушительной силы. Наблюдения заставили учёных по-новому взглянуть на то, как океан переносит энергию штормов. Об этом сообщает Science-et-vie.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ураганный шторм и океанские волны

Когда океан показывает скрытую мощь

В конце 2024 года шторм Эдди развернулся в северной части Тихого океана и стал источником необычного волнового явления. Даже находясь вдали от суши, он породил длинные океанские набухания со средней высотой более 19 метров. Отдельные волны достигали 35 метров, что сопоставимо с высотой многоэтажного дома.

Эти волны прошли около 24 тысяч километров, пересекли пролив Дрейка и в начале 2025 года дошли до тропической Атлантики. Подобная передача энергии подтверждает выводы, сделанные ранее при изучении глобальной динамики океанов.

Дистанционное влияние штормов

На побережьях Гавайев и Калифорнии длинные волны Эдди стали причиной проведения знаковых серфинговых соревнований, включая Eddie Aikau Invitational. Однако для учёных куда важнее оказались не зрелищные заезды, а данные о переносе энергии на огромные расстояния.

По словам океанографа Фабриса Ардюэна из Французского института физической и пространственной океанографии, шторм оказался сопоставим по мощности с крупнейшими событиями последних десятилетий. Это подтверждает, что штормы могут влиять на океанические процессы далеко за пределами зоны своего формирования.

Что показал спутник SWOT

Прорыв в наблюдениях стал возможен благодаря миссии SWOT (Surface Water and Ocean Topography), реализованной NASA и CNES. Спутник способен измерять высоту и длину волн с высокой точностью, включая набухания с расстоянием между пиками более 500 метров.

В декабре 2024 года он впервые зафиксировал волны с периодом до 30 секунд — значительно больше, чем предполагали старые модели. Эти данные дополняют современные представления о том, как развиваются экстремальные океанские явления.

Почему это важно для побережий

Даже если шторм не достигает берега, длинные океанские набухания могут усиливать эрозию, перегружать портовую инфраструктуру и создавать риски для судоходства. Особенно уязвимы торговые маршруты и рыболовные зоны.

В условиях изменения климата понимание механизмов переноса энергии становится критически важным. Учёные подчёркивают, что рост интенсивности отдельных штормов может усиливать подобные эффекты, даже без прямого воздействия на прибрежные районы.

Сравнение: волны Эдди и шторм Геркулес

Шторм Эдди отличался способностью передавать энергию на огромные расстояния почти без потерь. Шторм Геркулес в 2014 году, напротив, проявил себя главным образом разрушительным воздействием на побережья Европы и Северной Африки.

В обоих случаях высота волн была сопоставимой, но механизмы воздействия оказались разными. Это подчёркивает необходимость учитывать не только локальные штормы, но и удалённые источники волновой энергии.

Популярные вопросы о гигантских океанских волнах

Насколько опасны длинные океанские набухания?

Они могут быть менее заметны, чем штормовой прибой, но способны вызывать серьёзную эрозию и повреждение инфраструктуры.

Почему их трудно зафиксировать?

Традиционные радары плохо улавливают длинные волны, тогда как спутниковые измерения дают более полную картину.

Зачем это нужно изучать?

Чтобы точнее прогнозировать риски для судоходства, портов и прибрежных регионов по всему миру.