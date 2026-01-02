Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заправка решает, получится ли харчо или просто суп с рисом
Яблоко сделало мясные салаты легче по вкусу — кулинары
Зимняя активность и режим сна на каникулах помогают снизить стресс — Marie Claire
Автозапуск увеличивает нагрузку на аккумулятор зимой — WHYiENJOY
Рипсалис отнесли к эпифитным кактусам тропических лесов
Горький вкус кабачка связали с накоплением кукурбитацинов — учёные
Спатифиллум стал популярным комнатным растением зимой 2026 года
Астрономы зафиксировали кристаллизацию минералов при рождении планет — Popsci
Весы столкнутся с неизбежным выбором в ближайшее время

Так близко к Солнцу ещё не подбирались: поверхность звезды оказалась не такой, как её представляли

Учёные показали структуру солнечных пятен с рекордной детализацией — Popsci
Наука

Крупнейший в мире солнечный телескоп сделал новый шаг к раскрытию тайн нашей звезды. С его помощью учёные получили изображение поверхности Солнца с беспрецедентной детализацией, позволяющей рассмотреть структуру солнечных пятен. Это стало возможным после важного технологического этапа в работе обсерватории. Об этом сообщает Popsci.

Солнечный протуберанец
Фото: https://www.flickr.com/photos/gsfc/6938796248/ by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Солнечный протуберанец

Новый этап в работе телескопа Inouye

Солнечный телескоп Daniel K. Inouye, расположенный на вершине вулкана Халеакала на острове Мауи, уже несколько лет считается самым мощным инструментом для наблюдений за Солнцем. Однако недавнее изображение стало особенным: оно получено в рамках так называемого "технического первого света" нового прибора — спектрополяриметра с настраиваемым видимым фильтром (VTF).

Этот инструмент позволяет наблюдать фотосферу Солнца в исключительно высоком пространственном, спектральном и временном разрешении. Подобные шаги в развитии солнечной астрономии дополняют современные представления о том, как проявляется солнечная активность и её циклы.

На опубликованном снимке отчётливо видна структура гигантского солнечного пятна, включая его полутень, с деталями масштаба всего около 10 километров на пиксель.

"Этот прибор, по сути, является сердцем солнечного телескопа, которое теперь, наконец, бьётся в своём окончательном месте", — отметил научный руководитель проекта VTF Маттиас Шуберт.

Зачем учёным такая детализация

Главная задача VTF — помочь исследователям глубже понять динамику Солнца. Речь идёт о движении плазмы, изменениях магнитных полей и процессах, которые приводят к вспышкам и выбросам энергии.

Солнечные бури нередко вызывают яркие полярные сияния, но при высокой мощности они могут повредить спутники, навигационные системы и глобальные каналы связи. Именно поэтому столь детальные наблюдения важны для прогнозирования явлений, связанных с космической погодой.

Что умеет прибор VTF

VTF создан для точного измерения сразу нескольких параметров солнечной атмосферы. С его помощью учёные могут определять:

  • силу магнитного поля;

  • температуру и давление;

  • скорость потоков плазмы.

Сам прибор впечатляет размерами: он весит около 5,6 тонны, занимает два этажа здания Национальной солнечной обсерватории и сопоставим по габаритам с небольшим гаражом. Его разработка велась в Институте солнечной физики в Германии более 15 лет, а установка на телескоп началась в 2024 году и заняла несколько месяцев.

Солнечные пятна под новым углом

Первое публичное изображение, полученное с помощью VTF, демонстрирует солнечное пятно, связанное с мощными магнитными полями. Эти поля препятствуют выходу горячей плазмы из недр звезды, из-за чего область выглядит темнее окружающей поверхности.

Наблюдение проводилось на длине волны 588,9 нанометра — так называемой натриевой линии NaD. На снимке запечатлена область площадью более 15 тысяч квадратных миль, что позволяет детально изучать структуру пятен и процессы, происходящие внутри них.

Сравнение: раньше и сейчас

Ранее солнечные телескопы могли фиксировать лишь общую структуру пятен и магнитных областей. Теперь учёные получают данные с разрешением, позволяющим анализировать мельчайшие детали потоков плазмы и их эволюцию во времени.

Это означает переход от статических снимков к полноценному "кино" процессов на поверхности Солнца.

Плюсы и минусы новых наблюдений

Высочайшее разрешение и точность измерений открывают новые возможности для науки и прогнозирования космической погоды. Однако такие наблюдения требуют сложной калибровки, огромных объёмов данных и длительной обработки.

Тем не менее исследователи уверены, что польза от новых инструментов значительно превышает технические сложности.

Популярные вопросы о телескопе Inouye

Чем Inouye отличается от других солнечных телескопов?
Он крупнейший в мире и обеспечивает рекордное пространственное разрешение.

Что такое VTF?
Это спектрополяриметр, позволяющий одновременно изучать свет, магнитные поля и движение плазмы.

Зачем изучать солнечные пятна?
Они связаны с магнитной активностью и солнечными бурями, влияющими на Землю.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Домашние силовые тренировки укрепляют мышцы без спортзала — Bovary
Новости спорта
Домашние силовые тренировки укрепляют мышцы без спортзала — Bovary
Мезопелагические рыбы связывают поверхность и глубины океана — исследование Вудс-Хоул
Наука и техника
Мезопелагические рыбы связывают поверхность и глубины океана — исследование Вудс-Хоул
Неправильное подключение PEN-проводника влияет на показания счётчика
Недвижимость
Неправильное подключение PEN-проводника влияет на показания счётчика
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
Обычная грядка вдруг стала нарядной: растение, что делает сад праздничным даже на бедной земле
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Засуха, жара, ветер — ему всё нипочём: цветок, который превращает любую землю в цветущий ковёр
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
Последние материалы
Зимняя активность и режим сна на каникулах помогают снизить стресс — Marie Claire
Алюминиевая фольга отпугивает голубей бликами и шумом — С. B. Radar
Гигантское отставание Европы от США в цифровых технологиях признано официально
Автозапуск увеличивает нагрузку на аккумулятор зимой — WHYiENJOY
Рипсалис отнесли к эпифитным кактусам тропических лесов
Разминка за 7 минут снижает риск травм перед тренировкой
Наночастицы оксида молибдена запускают апоптоз раковых клеток — доктор Чжан
Частые перестановки мебели усиливают чувство контроля — Tupi
Горький вкус кабачка связали с накоплением кукурбитацинов — учёные
Трикотажные платья вытеснили джинсы из зимних образов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.