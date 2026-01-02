Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Горький вкус кабачка связали с накоплением кукурбитацинов — учёные
Спатифиллум стал популярным комнатным растением зимой 2026 года
Весы столкнутся с неизбежным выбором в ближайшее время
В 2025 году россияне массово скупали обувь и шапки — "Атол"
Клетчатка в рационе снижает нагрузку на сердце — диетологи
Район Амалиенау сохранил виллы немецкого модерна — гиды
Пищевая сода помогает чистить оконные направляющие от грязи — Malatec
Перегрев колеса при движении указывает на зажатый суппорт — Engineer Fix
ULFIT, Vivace и липолитики применяют для коррекции живота без операции — Marie Claire

Космос замер на старте: телескопы поймали момент, который раньше существовал только в теории

Астрономы зафиксировали кристаллизацию минералов при рождении планет — Popsci
Наука

Астрономы впервые зафиксировали момент, с которого начинается формирование планетной системы. Наблюдения позволили увидеть, как вокруг молодой звезды зарождаются самые первые твёрдые частицы будущих планет. Учёные сравнивают это открытие с "детской фотографией" Солнечной системы. Об этом сообщает Popsci.

Формирование Солнечной системы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Формирование Солнечной системы

Рождение планет в прямом эфире

Международная группа исследователей наблюдала протозвезду HOPS-315, расположенную примерно в 1300 световых годах от Земли. Это так называемая "детская" звезда, вокруг которой уже сформировался протопланетный диск из газа и пыли — именно в таких структурах начинается формирование планетных систем.

Используя данные космического телескопа James Webb и радиотелескопа ALMA в Чили, астрономы обнаружили горячие минералы, которые только начинают переходить из газообразного состояния в твёрдое. Именно эти микроскопические частицы считаются исходным строительным материалом для будущих планет.

"Впервые нам удалось зафиксировать самый ранний момент начала формирования планет у звезды, отличной от Солнца", — отметила соавтор исследования, астроном Лейденского университета Мелисса МакКлюр.

Почему это открытие уникально

Ранее учёные наблюдали уже сформировавшиеся протопланетные диски с крупными молодыми планетами, похожими на Юпитер. Однако стадия, когда первые минералы только начинают кристаллизоваться, оставалась недоступной для прямых наблюдений.

В случае HOPS-315 исследователи увидели газообразный оксид кремния, который одновременно присутствует и в виде кристаллических минералов. Это указывает на самый начальный этап конденсации — момент, когда газ буквально "застывает", превращаясь в твёрдое вещество.

"Этот процесс никогда ранее не наблюдался ни в одном протопланетном диске за пределами Солнечной системы", — подчеркнул астроном Мичиганского университета Эдвин Бергин.

Параллели с нашей Солнечной системой

В Солнечной системе следы первых твёрдых материалов сохранились в древних метеоритах. Эти породы содержат кристаллические силикаты, сформировавшиеся при экстремально высоких температурах на ранних этапах эволюции диска вокруг Солнца.

Со временем такие частицы слипались, образуя планетезимали — тела размером от сотен метров до километров, из которых впоследствии выросли планеты, включая Землю и ядро Юпитера. Подобные процессы давно изучаются в контексте ранней истории Солнечной системы.

Наблюдения показали, что в системе HOPS-315 аналогичные минералы формируются в зоне, сопоставимой с поясом астероидов в нашей Солнечной системе.

"Мы видим эти минералы в том же месте экзопланетной системы, где находим их в астероидах у нас", — пояснил астрофизик Лейденского университета Логан Фрэнсис.

Роль телескопов JWST и ALMA

James Webb позволил выявить химические сигнатуры горячих минералов, а ALMA — точно определить, откуда именно в диске исходит излучение. Совмещение данных двух обсерваторий дало редкую возможность буквально "поймать" момент рождения планетного материала.

Учёные установили, что сигнал исходит из компактной области диска, где условия максимально близки к тем, при которых формировались первые твёрдые тела в Солнечной системе.

Почему HOPS-315 важна для науки

Система HOPS-315 стала одной из лучших естественных лабораторий для изучения ранних этапов планетообразования. Она позволяет исследовать процессы, которые происходили в нашей Солнечной системе более 4,5 миллиарда лет назад.

По мнению исследователей, подобные наблюдения помогут понять, как формируются планетные системы по всей галактике и какие условия необходимы для появления каменистых планет.

Популярные вопросы о рождении планетных систем

Что именно удалось увидеть астрономам?
Самый ранний этап — начало кристаллизации горячих минералов в протопланетном диске.

Почему это сравнивают с "детской фотографией" Солнечной системы?
Потому что процесс почти идентичен тому, что происходил при формировании нашей системы.

Насколько далеко находится HOPS-315?
Примерно в 1300 световых годах от Земли.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
При сбоях GPS и ГЛОНАСС смартфоны определяют местоположение через LBS
Авто
При сбоях GPS и ГЛОНАСС смартфоны определяют местоположение через LBS
Неправильное подключение PEN-проводника влияет на показания счётчика
Недвижимость
Неправильное подключение PEN-проводника влияет на показания счётчика
Домашние силовые тренировки укрепляют мышцы без спортзала — Bovary
Новости спорта
Домашние силовые тренировки укрепляют мышцы без спортзала — Bovary
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
Обычная грядка вдруг стала нарядной: растение, что делает сад праздничным даже на бедной земле
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Засуха, жара, ветер — ему всё нипочём: цветок, который превращает любую землю в цветущий ковёр
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
Последние материалы
Спатифиллум стал популярным комнатным растением зимой 2026 года
Астрономы зафиксировали кристаллизацию минералов при рождении планет — Popsci
Весы столкнутся с неизбежным выбором в ближайшее время
В 2025 году россияне массово скупали обувь и шапки — "Атол"
Коты шипят на партнёров из-за плохой социализации — бихевиорист Ван де Кифт
Клетчатка в рационе снижает нагрузку на сердце — диетологи
Район Амалиенау сохранил виллы немецкого модерна — гиды
Пищевая сода помогает чистить оконные направляющие от грязи — Malatec
Тюлени продолжают защищать детёнышей после их гибели — биолог Сперу
Использование телефона в туалете повышает риск геморроя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.