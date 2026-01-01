Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Космос молчит не случайно: ответ скрыт там, куда мы ещё не научились смотреть десятилетиями

Философ Войин Ракич указал на ограничения SETI при поиске инопланетян — Sciencepost
Наука

Десятилетиями человечество всматривается в космос в поисках внеземной жизни и каждый раз сталкивается с тишиной. Современные телескопы, радиосканирование и программы вроде SETI так и не дали убедительного результата. Возможно, проблема не в отсутствии инопланетян, а в самом подходе к поиску. Об этом рассуждает Sciencepost.

Инопланетянин
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Инопланетянин

Парадокс Ферми и его неразрешимость

В середине XX века физик Энрико Ферми сформулировал вопрос, который до сих пор не даёт покоя учёным: "Где все?" С учётом миллиардов галактик и звёзд вероятность существования разумной жизни кажется почти неизбежной. Более того, некоторые цивилизации теоретически могли возникнуть на миллионы лет раньше Земли и давно освоить межзвёздные путешествия.

Однако реальность выглядит иначе. Космос молчит. Мы не видим ни сигналов, ни артефактов, ни следов визитов. Этот разрыв между расчётами и наблюдениями и получил название парадокса Ферми — проблемы, тесно связанной с тем, как человечество в целом представляет себе поиск внеземной жизни.

Почему привычные объяснения не работают

Существуют десятки гипотез, призванных закрыть этот логический разрыв. Одни предполагают, что разумная жизнь крайне редка. Другие считают, что цивилизации неизбежно самоуничтожаются. Есть версии о непреодолимых расстояниях, технологических ограничениях или даже "галактическом карантине", в рамках которого Землю сознательно избегают.

Но у всех этих объяснений есть общее слабое место. Они исходят из предположения, что инопланетный разум должен быть похож на наш — технологичный, наблюдаемый и стремящийся к коммуникации.

Главная ошибка: мы ищем отражение самих себя

В статье, опубликованной в International Journal of Astrobiology, философ Войин Ракич указывает на фундаментальный просчёт: антропоцентризм. Мы ищем не инопланетян, а улучшенные версии человека — с городами, радиосигналами и понятной технологией.

"Мы бессознательно проецируем собственное представление об интеллекте на всю Вселенную", — подчёркивает Ракич.

Даже на Земле интеллект проявляется в формах, которые долгое время оставались недооценёнными. Осьминоги обладают распределённым мышлением, грибные мицелии формируют сложные сети обмена информацией, а искусственный интеллект возник вовсе не из биологии. Эти примеры перекликаются с исследованиями о том, насколько неожиданными могут быть формы нечеловеческого разума.

Интеллект за пределами нашего восприятия

Ракич идёт дальше и предполагает, что некоторые формы внеземной жизни могут быть принципиально недоступны нашему восприятию. Не потому, что они скрываются, а потому что мы не обладаем нужными сенсорными, технологическими и концептуальными инструментами.

Мы не видим инфракрасный или ультрафиолетовый свет без приборов. По аналогии, целые формы существования могут находиться за пределами наших измерительных систем. Такие сущности могут:

  • существовать в иных временных масштабах;

  • не иметь материального тела в привычном смысле;

  • проявляться в измерениях, которые наша физика пока не описывает.

Переосмысление самого вопроса

С точки зрения философа, парадокс Ферми сформулирован неверно. Вместо "Где инопланетяне?" правильнее спросить: "Что существует рядом с нами, но остаётся принципиально непознаваемым?"

Такой подход требует признать ограничения человеческого знания. Поиск внеземной жизни превращается не в техническую гонку за более мощными телескопами, а в интеллектуальный вызов — пересмотр того, что мы вообще считаем жизнью и разумом.

Сравнение: классический SETI и философский подход

Традиционные программы поиска ориентированы на радиосигналы, лазерные импульсы и техносигнатуры. Они эффективны, если инопланетные цивилизации развиваются по схожему с нашим пути.

Философский подход предлагает расширить рамки и допустить формы интеллекта без технологий, коммуникации и даже материи в привычном понимании. Это не отменяет SETI, но подчёркивает его ограниченность.

Плюсы и минусы нового взгляда

Новый подход снимает часть противоречий парадокса Ферми и объясняет космическую тишину без катастрофических сценариев. Он стимулирует развитие междисциплинарного мышления.

Однако его слабость в том, что такие формы жизни трудно проверить экспериментально. Это делает гипотезу философски сильной, но эмпирически уязвимой.

Популярные вопросы о поиске инопланетян

Почему мы до сих пор никого не нашли?
Возможно, мы ищем слишком узко и по человеческим критериям.

Могут ли инопланетяне быть рядом с нами?
Теоретически да, если они существуют в формах, недоступных нашему восприятию.

Отменяет ли это научный поиск?
Нет, но требует расширения методов и понятий.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
