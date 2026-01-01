Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неизвестный дважды проник на территорию Кенсингтонского дворца — The Sun
Суп с гречкой и фаршем выдаёт насыщенность без долгого томления
Вишня хуже переносит пересадку из-за стержневого корня — Mein schöner Garten
Панорамная крыша ускорила продажу авто с пробегом — Kvdbil
Этап Кубка мира в Кран Монтана оказался под угрозой после пожара
Акклиматизация вызывает усталость и сонливость в первые дни поездки — специалисты
Правительство Габона остановило работу национальной сборной — The Athletic
Дмитрий Губерниев назвал Матвея Сафонова героем года в футболе
Ретинол в креме для рук может вызывать сухость и зуд кожи — дерматолог Бард

Арктический лёд хранит свою историю: отступление открыло то, что не должно было всплыть на суше

Отступление ледника открыло кладбище китов в Арктике России — science-et-vie
Наука

Стремительное таяние арктических ледников иногда открывает не только новые ландшафты, но и неожиданные страницы древней истории. На севере России учёные обнаружили скопление костей китов, скрытое подо льдом на протяжении тысяч лет. Находку уже называют "кладбищем" доисторических морских гигантов. Об этом сообщает научное издание Science-et-vie.

Ледник
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Ледник

Ледник отступил — земля заговорила

Необычное открытие сделано на острове Вильчека в архипелаге Земля Франца-Иосифа. Там ускоренное отступление ледника обнажило прибрежную террасу с большим количеством костей китообразных. Этот процесс напрямую связан с арктическим потеплением, которое, по оценкам климатологов, происходит в два-три раза быстрее, чем в среднем по планете, что уже фиксируется в исследованиях быстро меняющейся Арктики.

По словам геолога Никиты Демидова, координатора экспедиции, анализ спутниковых снимков разных лет показал, что ледник отступает "аномально быстрыми темпами". Освободившийся участок долгое время находился в зоне вечной мерзлоты и потому сохранил ценные природные архивы — от осадочных пород до органических остатков.

"Кладбище китов" как окно в прошлое Арктики

Обнаруженные останки принадлежат крупным китам и распределены не хаотично. Их положение и слои залегания указывают на постепенное накопление костей, а не на единичную катастрофу. Вероятно, животные оказывались в ловушке мелководных заливов во время древних изменений уровня моря или ледовой обстановки.

Сохранность находок неоднородна. Вблизи ледника кости выглядят почти нетронутыми благодаря стабильным низким температурам. Ближе к береговой линии они сильнее разрушены из-за многократных циклов замерзания и оттаивания.

"Это скопление костей свидетельствует об эпизоде быстрого изменения уровня моря в регионе Высокой Арктики, вероятно, несколько тысяч лет назад", — отмечает Никита Демидов в комментарии science-et-vie.

Почему это важно для науки сегодня

Палеонтологический и геохимический анализ, включая изотопные исследования и древнюю ДНК, должен помочь определить виды китов, их возраст и точную хронологию событий. Эти данные позволят реконструировать миграционные пути китообразных и климатические условия прошлого.

Такие находки особенно ценны сейчас, когда современные морские млекопитающие сталкиваются с растущим климатическим давлением. История древних экосистем помогает понять, как океанская фауна реагировала на резкие экологические изменения, аналогичные тем, что изучаются при анализе древних климатических архивов.

Экспедиция в условиях меняющейся Арктики

Открытие сделано в рамках программы "Арктический плавучий университет 2025", которую проводит Арктический и антарктический НИИ. Исследования ведутся с борта судна "Профессор Молчанов", рассчитанного на работу во льдах и тумане.

Учёные изучают динамику вечной мерзлоты, структуру сезонно оттаивающих слоёв и геокриологические формы — например, ледяные полигоны. Параллельно ведётся бурение и температурный мониторинг, необходимый для оценки устойчивости почв и перспектив судоходства в Арктике.

Сравнение: древние климатические сдвиги и современные изменения

Древние изменения уровня моря, зафиксированные "кладбищем китов", происходили на протяжении веков и тысячелетий. Современное потепление разворачивается на глазах одного-двух поколений и затрагивает сразу несколько компонентов системы: ледники, мерзлоту, океан и биосферу.

Если в прошлом экосистемы имели больше времени для адаптации, то сегодня скорость изменений становится ключевым фактором риска.

Плюсы и минусы подобных находок

Такие открытия расширяют научное понимание климата и эволюции арктических экосистем. Они дают уникальные данные, недоступные другими методами.

Однако таяние ледников, открывающее эти объекты, одновременно означает потерю стабильности мерзлоты, выбросы парниковых газов и угрозы для инфраструктуры.

Популярные вопросы о "кладбище китов" в Арктике

Почему кости сохранились так хорошо?
Из-за длительного нахождения в вечной мерзлоте и стабильных низких температур.

Это связано с современным таянием льда?
Да, именно ускоренное отступление ледника сделало находку доступной.

Опасны ли такие процессы для Арктики?
Да, деградация мерзлоты и ледников меняет ландшафты и экосистемы.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Наука и техника
Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Наука и техника
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Маленькая деталь решает всё: из-за неё двигатель теряет мощность и начинает есть больше топлива
40 метров вниз — и открывается кошмар древних катастроф: Луна хранит то, что Земля скрыла навсегда
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Последние материалы
Акклиматизация вызывает усталость и сонливость в первые дни поездки — специалисты
Правительство Габона остановило работу национальной сборной — The Athletic
Дмитрий Губерниев назвал Матвея Сафонова героем года в футболе
Ретинол в креме для рук может вызывать сухость и зуд кожи — дерматолог Бард
Сорта баклажанов Fairy Tale, Hansel и Gretel подходят для выращивания в горшках
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 813 автомобилей — BFMTV
Закон разрешил бесплатное профобучение девятиклассникам без сданной ГИА
Дональд Трамп ежедневно принимает аспирин для разжижения крови — Wall Street Journal
Отступление ледника открыло кладбище китов в Арктике России — science-et-vie
Tesla завершила автономное путешествие через 24 американских штата — New York Post
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.