О трагедии знали заранее: экспедиция началась с риска, о котором предпочли промолчать в архивах

Шеклтон знал о слабостях корабля Выносливость до экспедиции — Popsci

История корабля "Выносливость" давно стала символом мужества и выживания в Антарктике. Однако новое исследование показывает, что легендарное судно имело серьёзные конструктивные слабости ещё до выхода в экспедицию. Более того, Эрнест Шеклтон, вероятно, знал об этих недостатках. Об этом сообщает Popsci.

"Выносливость" и миф о самом прочном полярном корабле

Почти 110 лет "Выносливость" покоилась на дне моря Уэдделла, прежде чем её обломки были обнаружены в 2022 году. Долгое время судно считалось самым крепким полярным кораблём своего времени, а его гибель объясняли единственной фатальной проблемой — слабым рулём.

Однако новое исследование ледового механика и инженера Юкки Тухкури из Университета Аалто (Финляндия) рисует иную картину. Учёный объединил инженерный анализ конструкции судна с дневниками и перепиской Шеклтона и пришёл к выводу, что проблем было значительно больше. Подобный пересмотр устоявшихся представлений уже не раз происходил в науке — например, при изучении исторических открытий в Антарктиде.

"Сравнение с другими ранними деревянными полярными судами оказывается не в пользу "Выносливости”. Она не была спроектирована для условий сжатого пакового льда", — рассказал Юкка Тухкури

Какие конструктивные недостатки нашли исследователи

По данным анализа, "Выносливость" уступала другим антарктическим судам сразу по нескольким параметрам. Палубные балки и силовые рамы оказались слабее, чем у аналогичных кораблей начала XX века. Машинное отделение было слишком длинным, из-за чего значительная часть корпуса теряла жёсткость.

Дополнительной проблемой стало отсутствие диагональных балок, которые усиливают корпус и помогают ему выдерживать давление сжимающегося морского льда. Именно такой лёд, движущийся под действием силы тяжести, в итоге и раздавил судно в 1915 году.

Знал ли Шеклтон о слабостях корабля

Особый интерес исследование вызывает потому, что анализ дневников и писем указывает: Шеклтон осознавал уязвимости "Выносливости". В одном из писем жене он писал, что с готовностью обменял бы это судно на свой предыдущий корабль.

"Шеклтон знал об этом. Он жаловался на слабые места "Выносливости” ещё до отплытия", — отметил Тухкури.

Более того, при посещении норвежской верфи Шеклтон рекомендовал установить диагональные балки на другом полярном судне. Этот корабль позже оказался зажатым во льдах на несколько месяцев, но выжил — в отличие от "Выносливости".

Почему выбор всё же пал на "Выносливость"

Исследователь подчёркивает, что его работа не ставит целью осудить решения Шеклтона или принизить подвиг экипажа из 27 человек. Причины выбора именно этого судна остаются не до конца ясными.

Возможными факторами могли быть финансовые ограничения, нехватка времени или отсутствие альтернатив. Однако документальных подтверждений этим версиям нет, и окончательный ответ, вероятно, так и останется неизвестным — как и в ряде других драматических эпизодов, связанных с экстремальными экспедициями начала XX века.

Сравнение: "Выносливость" и другие полярные суда начала XX века

Другие полярные корабли той эпохи чаще имели усиленные корпуса с диагональными связями, более короткие машинные отделения и лучше приспособленную конструкцию для работы в сжатом паковом льде.

На их фоне "Выносливость" выглядела менее подготовленной к экстремальным условиям Антарктики, несмотря на репутацию надёжного судна.

Плюсы и минусы конструкции "Выносливости"

Несмотря на трагический финал, у корабля были и сильные стороны. Он отличался хорошей мореходностью и подходил для длительных экспедиций. Однако эти достоинства не компенсировали уязвимость перед давлением льда.

К плюсам можно отнести:

устойчивость на открытой воде;

комфорт для экипажа;

приспособленность к длительным переходам.

Среди минусов:

слабая силовая структура корпуса;

отсутствие диагонального усиления;

низкая устойчивость к сжимающемуся морскому льду.

Современные уроки из истории "Выносливости"

История "Выносливости" остаётся актуальной и сегодня. Юкка Тухкури продолжает изучать ледовую механику и арктические морские технологии, чтобы повысить безопасность современных судов.

Он отмечает, что из-за глобального потепления морской лёд становится теплее и меняет свои свойства, но это не означает снижения нагрузок на корпуса кораблей. Напротив, риски для судоходства в полярных регионах сохраняются.

Популярные вопросы о корабле "Выносливость"

Был ли руль главной причиной гибели судна?

Нет, исследование показывает, что проблем было несколько, и руль был лишь одной из них.

Знал ли Шеклтон о конструктивных слабостях?

Да, об этом свидетельствуют его письма и действия перед экспедицией.

Можно ли было спасти корабль?

При иной конструкции, лучше приспособленной к сжимающемуся льду, шансы на выживание были выше.