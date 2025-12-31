Счёт пошёл на годы: исчезновение больше не выглядит постепенным и ускоряется по всему миру

Спутниковые данные показали необратимое исчезновение тысяч ледников — Earth

Ледники по всему миру стремительно сокращаются, и новые расчёты показывают, что самые масштабные потери ещё впереди. Учёные предупреждают: в ближайшие десятилетия Земля может ежегодно терять тысячи ледников. Речь идёт не о постепенном таянии, а о полном исчезновении отдельных ледников. Об этом сообщает Earth.

Что показало новое исследование ледников

В отличие от большинства предыдущих работ, учёные сосредоточились не на общем объёме таяния, а на моменте, когда ледник исчезает полностью. После этого этапа он уже не способен восстановиться, даже если темпы потепления снизятся.

Для анализа исследователи использовали спутниковые данные по более чем 200 тысячам ледников и объединили их с климатическими моделями при разных сценариях глобального потепления. Такой подход позволил оценить не только масштаб, но и временную динамику потерь, дополняя данные о том, как климатические изменения ускоряются в самых высоких точках планеты.

Пик исчезновения ледников в XXI веке

Учёные ввели понятие "пиковое вымирание ледников" — период, когда за год исчезает максимальное количество ледников на планете. Сейчас полностью исчезает около тысячи ледников в год, но это число будет быстро расти.

Даже при сдерживании потепления на уровне 1,5 °C примерно к 2041 году ежегодно могут исчезать около 2000 ледников. При более жёстком сценарии — росте температуры на 4 °C — к середине 2050-х годов этот показатель может достигнуть 4000 ледников в год.

"Наши результаты подчёркивают срочность амбициозной климатической политики", — отметил ведущий автор исследования, гляциолог Ландер Ван Трихт из ETH Zurich и Vrije Universiteit Brussel.

Почему после пика потери замедляются

Снижение темпов исчезновения ледников после пика не означает улучшения ситуации. Напротив, это указывает на то, что значительная часть ледников, особенно небольших, уже исчезла.

Когда малые ледники полностью тают, просто не остаётся объектов, которые могли бы исчезать дальше. Именно поэтому к концу века в некоторых регионах статистика выглядит "спокойной".

"В Альпах к 2100 году потери ледников почти сходят к нулю просто потому, что ледников почти не осталось", — пояснил Ван Трихт.

Малые ледники — самые уязвимые

В период пиковых потерь первыми исчезают небольшие ледники. Они содержат мало льда и особенно чувствительны к повышению температуры. При превышении определённого климатического порога такие ледники могут исчезать в течение нескольких лет.

Регионы с большим количеством малых ледников сталкиваются с наиболее быстрыми потерями. В Европейских Альпах и субтропических Андах, по оценкам, около половины всех ледников может исчезнуть уже в ближайшие 20 лет. В районах с крупными ледниковыми массивами, например в Антарктиде, ситуацию дополнительно осложняют процессы, связанные с атмосферными реками и экстремальными осадками.

Почему исчезновение каждого ледника важно

Хотя небольшие ледники вносят меньший вклад в повышение уровня моря, их утрата может иметь серьёзные локальные последствия. Горные регионы зависят от ледниковой воды в засушливые сезоны, а сами ледники часто поддерживают туризм и имеют культурное значение.

"Исчезновение каждого ледника может иметь серьёзные локальные последствия, даже если его вклад в талую воду невелик", — подчеркнул Ландер Ван Трихт.

Соавтор исследования Маттиас Хусс из ETH Zurich отмечал, что потеря ледников воспринимается не только как научная проблема. В 2019 году он участвовал в символических "похоронах" ледника Пицоль в Швейцарии.

Сравнение: умеренное и экстремальное потепление

При ограничении потепления до 1,5 °C мир теряет тысячи ледников, но значительная их часть всё же сохраняется. При сценариях сильного потепления исчезновение становится массовым и практически необратимым.

Разница между этими сценариями — не в том, исчезнут ли ледники вообще, а в том, сколько из них удастся сохранить и как быстро произойдёт утрата.

Плюсы и минусы климатических сценариев

Сдерживание потепления позволяет:

замедлить темпы исчезновения ледников;

сохранить водные ресурсы для горных регионов;

уменьшить социальные и экономические потери.

Продолжение высоких выбросов приводит к:

массовому исчезновению малых ледников;

утрате природного и культурного наследия;

усилению климатических рисков.

Популярные вопросы о таянии ледников

Почему важно считать исчезнувшие ледники, а не только объём льда?

Потому что исчезнувший ледник не может восстановиться даже при охлаждении климата.

Когда ожидается пик потерь?

В середине XXI века, в зависимости от сценария потепления.

Какие регионы пострадают быстрее всего?

Альпы и субтропические Анды из-за большого числа малых ледников.