Скелет с тайной во рту: погребение хранит смысл, который пока не удаётся расшифровать с IX века

В Норвегии нашли женское захоронение эпохи викингов с раковинами у рта — Popsci

Случайная находка с металлоискателем привела норвежских археологов к редкому и до сих пор необъяснимому захоронению эпохи викингов. Могила оказалась нетипичной даже по меркам скандинавской археологии и уже вызвала вопросы у исследователей. Необычные предметы, обнаруженные рядом со скелетом, могут изменить представления о погребальных обрядах того времени. Об этом сообщает научное издание Popsci.

Неожиданная находка в Трёнделаге

Работы начались после того, как кладоискатель Рой Сёренг обнаружил овальную брошь в округе Трёнделаг и передал информацию специалистам. После этого археологи из Университетского музея NTNU начали закрытые раскопки, чтобы защитить участок от повреждений и сохранить археологический контекст.

В ходе исследований была обнаружена могила эпохи викингов с хорошо сохранившимся скелетом и набором украшений. По предварительным данным, захоронение относится к IX веку и дополняет знания о том, каким было загадочное захоронение викингов в Норвегии.

Кем могла быть похороненная

По характеру инвентаря исследователи считают, что в могиле покоится женщина. Украшения и элементы одежды указывают на высокий социальный статус.

"Могила эпохи викингов содержит, как мы полагаем, женщину, погребённую в типичном для того времени костюме и с набором украшений из 800-х годов", — рассказал руководитель проекта, инженер Раймонд Соваж.

По его словам, подобный комплект обычно принадлежал свободной и, вероятно, замужней женщине, которая могла быть хозяйкой фермы в районе Бьюгна.

Самая загадочная деталь захоронения

Помимо двух овальных брошей и кольцевой пряжки, археологи обнаружили необычный элемент — две раковины морского гребешка, частично прикрывавшие рот умершей. Именно эта находка стала главной загадкой раскопок.

Раковины гребешка в Средние века использовались как христианский символ, связанный с культом святого Иакова. Однако для дохристианских захоронений в Норвегии такие предметы считаются крайне редкими и сближают находку с другими древними ритуальными практиками.

"Это практика, которая ранее не известна из дохристианских могил в Норвегии. Мы пока не знаем, что означает этот символизм", — пояснил Раймонд Соваж.

Дополнительные находки рядом с могилой

Вдоль захоронения археологи также зафиксировали кости птиц, предположительно — части крыльев. По версии исследователей, эти элементы могли иметь ритуальное или символическое значение и предназначались для участников погребальной церемонии.

Такие детали усиливают ощущение, что обряд имел особый смысл и отличался от стандартных традиций эпохи викингов.

Связь с предыдущими раскопками

Интересно, что на том же поле ранее в этом году был найден ещё один нетронутый скелет. По словам полевого руководителя Ханне Брин, новая находка может быть моложе на одно-три поколения.

"Во время проверки мы быстро поняли, что столкнулись с новой скелетной могилой, которой грозит серьёзная опасность повреждения при следующей вспашке", — отметила Брин.

Землевладелец Арве Иннстранд дал разрешение на продолжение раскопок, что позволило сохранить находку.

Что будут изучать дальше

Следующий этап работы связан с лабораторными исследованиями. Учёные планируют провести радиоуглеродное датирование, анализ ДНК и антропологическое изучение останков.

"Мы изучим скелет, сохраним объекты и возьмём образцы для датирования и анализа ДНК. Цель — узнать больше о человеке и о возможном родстве с предыдущей находкой", — сообщил Соваж.

Также будут исследованы рост, половые признаки и возможные следы заболеваний.

Сравнение: типичное и нетипичное захоронение викингов

Обычные могилы эпохи викингов включали украшения, оружие или предметы быта, отражающие статус умершего. Однако использование раковин гребешка и птичьих костей выбивается из привычных археологических схем.

Подобные отклонения могут указывать на локальные традиции, переходный период между язычеством и христианством или индивидуальные ритуальные практики.

Популярные вопросы о находке эпохи викингов

Почему раковины считаются необычными?

Они связаны с христианской символикой и почти не встречаются в дохристианских могилах.

Кем была похороненная женщина?

По предварительным данным — свободной и, вероятно, замужней хозяйкой фермы.

Будет ли проведён анализ ДНК?

Да, образцы уже запланированы к отбору.

Есть ли связь с предыдущей находкой?

Исследователи не исключают родственные связи между захоронениями.