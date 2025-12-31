Скелет с тайной во рту: погребение хранит смысл, который пока не удаётся расшифровать с IX века

Случайная находка с металлоискателем привела норвежских археологов к редкому и до сих пор необъяснимому захоронению эпохи викингов. Могила оказалась нетипичной даже по меркам скандинавской археологии и уже вызвала вопросы у исследователей. Необычные предметы, обнаруженные рядом со скелетом, могут изменить представления о погребальных обрядах того времени. Об этом сообщает научное издание Popsci.
Работы начались после того, как кладоискатель Рой Сёренг обнаружил овальную брошь в округе Трёнделаг и передал информацию специалистам. После этого археологи из Университетского музея NTNU начали закрытые раскопки, чтобы защитить участок от повреждений и сохранить археологический контекст.
В ходе исследований была обнаружена могила эпохи викингов с хорошо сохранившимся скелетом и набором украшений. По предварительным данным, захоронение относится к IX веку и дополняет знания о том, каким было загадочное захоронение викингов в Норвегии.
По характеру инвентаря исследователи считают, что в могиле покоится женщина. Украшения и элементы одежды указывают на высокий социальный статус.
"Могила эпохи викингов содержит, как мы полагаем, женщину, погребённую в типичном для того времени костюме и с набором украшений из 800-х годов", — рассказал руководитель проекта, инженер Раймонд Соваж.
По его словам, подобный комплект обычно принадлежал свободной и, вероятно, замужней женщине, которая могла быть хозяйкой фермы в районе Бьюгна.
Помимо двух овальных брошей и кольцевой пряжки, археологи обнаружили необычный элемент — две раковины морского гребешка, частично прикрывавшие рот умершей. Именно эта находка стала главной загадкой раскопок.
Раковины гребешка в Средние века использовались как христианский символ, связанный с культом святого Иакова. Однако для дохристианских захоронений в Норвегии такие предметы считаются крайне редкими и сближают находку с другими древними ритуальными практиками.
"Это практика, которая ранее не известна из дохристианских могил в Норвегии. Мы пока не знаем, что означает этот символизм", — пояснил Раймонд Соваж.
Вдоль захоронения археологи также зафиксировали кости птиц, предположительно — части крыльев. По версии исследователей, эти элементы могли иметь ритуальное или символическое значение и предназначались для участников погребальной церемонии.
Такие детали усиливают ощущение, что обряд имел особый смысл и отличался от стандартных традиций эпохи викингов.
Интересно, что на том же поле ранее в этом году был найден ещё один нетронутый скелет. По словам полевого руководителя Ханне Брин, новая находка может быть моложе на одно-три поколения.
"Во время проверки мы быстро поняли, что столкнулись с новой скелетной могилой, которой грозит серьёзная опасность повреждения при следующей вспашке", — отметила Брин.
Землевладелец Арве Иннстранд дал разрешение на продолжение раскопок, что позволило сохранить находку.
Следующий этап работы связан с лабораторными исследованиями. Учёные планируют провести радиоуглеродное датирование, анализ ДНК и антропологическое изучение останков.
"Мы изучим скелет, сохраним объекты и возьмём образцы для датирования и анализа ДНК. Цель — узнать больше о человеке и о возможном родстве с предыдущей находкой", — сообщил Соваж.
Также будут исследованы рост, половые признаки и возможные следы заболеваний.
Обычные могилы эпохи викингов включали украшения, оружие или предметы быта, отражающие статус умершего. Однако использование раковин гребешка и птичьих костей выбивается из привычных археологических схем.
Подобные отклонения могут указывать на локальные традиции, переходный период между язычеством и христианством или индивидуальные ритуальные практики.
Почему раковины считаются необычными?
Они связаны с христианской символикой и почти не встречаются в дохристианских могилах.
Кем была похороненная женщина?
По предварительным данным — свободной и, вероятно, замужней хозяйкой фермы.
Будет ли проведён анализ ДНК?
Да, образцы уже запланированы к отбору.
Есть ли связь с предыдущей находкой?
Исследователи не исключают родственные связи между захоронениями.
