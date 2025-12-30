Подарки с подвохом: какие схемы используют злоумышленники в праздничный период

Во время новогодних праздников мошенники активно используют темы подарков, распродаж и доставки, адаптируя старые схемы под праздничную повестку. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.
По словам специалиста, мошенники не изобретают новых способов обмана, а лишь подстраивают старые схемы под праздники и текущие события. Чаще всего жертвам приходят сообщения о якобы новогодних распродажах, подарках или посылках от родных.
"Схемы остаются теми же, просто мошенники используют новогоднюю тематику, чтобы вызвать доверие. Это могут быть уведомления о распродажах, подарках или доставках якобы от родных и знакомых. Если вас просят установить приложение, перейти по ссылке или внести предоплату, с высокой вероятностью это попытка обмана. Всю информацию необходимо перепроверять и ни в коем случае не совершать оплату заранее", — предупредил Курочкин.
Он подчеркнул, что главное правило защиты — сохранять внимательность и не переводить деньги заранее. Любые сомнительные сообщения или звонки стоит перепроверять, а оплачивать услуги только после фактического получения товара. По словам эксперта, все добросовестные сервисы и службы доставки позволяют расплатиться при вручении покупки.
Шерстяные брюки стремительно вытесняют джинсы, предлагая элегантность и комфорт. В чём их неожиданное преимущество и почему стиль меняется именно сейчас?