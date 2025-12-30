Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Накопительный эффект долголетия: почему стабильность в отношениях важна после 60 лет

Cтабильный брак положительно влияет на самочувствие после 60 лет
Наука

 В пожилом возрасте качество жизни часто зависит не только от здоровья и доходов, но и от того, насколько устойчивыми были отношения на протяжении десятилетий.

Пенсионеры
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пенсионеры

Европейские демографы показали, что людям, родившимся в 1945–1957 годах, обычно комфортнее и спокойнее жить, если их брак был стабильным. Причём важен именно "долгий путь" отношений, а не только текущий статус семьи. Об этом сообщает European Journal of Population.

Что именно изучали исследователи

Авторы работы проанализировали данные 18 256 участников из стран ЕС, Швейцарии и Израиля — всем респондентам было не меньше 60 лет. Участников подробно расспрашивали о детстве и истории романтических отношений, чтобы увидеть не "снимок" жизни, а последовательность событий и переходов.

Исследователи выделили пять типичных жизненных траекторий, которые различались по устойчивости брака и общему "рисунку" отношений. Смысл такого подхода в том, что благополучие в старости формируется накопительно: на него влияют годы поддержки, привычек, конфликтов, периодов одиночества и восстановления.

Почему стабильные отношения связаны с лучшим самочувствием

Взрослая жизнь редко бывает ровной, и партнёрство может работать как "подушка безопасности". Понимающий и эмпатичный супруг снижает ощущение одиночества и напряжения, а вместе с этим обычно улучшаются и бытовые практики: режим сна, питание, физическая активность, готовность проходить медосмотр и не откладывать лечение.

Напротив, конфликтные или нестабильные союзы чаще ведут к хроническому стрессу, который отражается и на психике, и на физическом состоянии. Поэтому в исследованиях такого типа важен не только факт наличия брака, но и его качество и устойчивость.

Главный вывод и уязвимые группы

Анализ показал: наиболее высокий уровень благополучия в старости связан со стабильным браком, причём уровень образования сам по себе не "отменяет" этот эффект. Самой уязвимой группой оказались разведённые люди с низким уровнем образования — вероятно, потому что при меньших социальных и экономических ресурсах сложнее пережить расставание и компенсировать потерю поддержки.

Отдельно подчёркивается и вывод из предыдущих работ: разводы и длительная нестабильность могут иметь последствия, которые тянутся годами и иногда сохраняются даже после повторного брака.

Сравнение стабильных и нестабильных отношений в пожилом возрасте

Стабильный союз чаще даёт эмоциональную опору и предсказуемый быт: проще выстроить совместные привычки, планировать расходы на лечение, поддерживать режим и вовремя обращаться к врачам. Нестабильные отношения, напротив, чаще означают "качели" — то сближение, то разрыв, что усиливает тревожность и снижает ощущение контроля над жизнью.

При этом важно понимать: речь не о том, что любой брак автоматически полезен. Если отношения наполнены постоянными конфликтами, выигрыш от "формального статуса" может быть меньше, чем от спокойной жизни с поддерживающим кругом общения.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
