Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ЮНЕСКО признала итальянскую кухню нематериальным культурным наследием
Активный отдых снижает тревожность после праздников — психологи
Минстрой разработал поправки в ЖК РФ для оптимизации расселения из аварийного жилья
Комета 3I/ATLAS, прибывшая из межзвёздного пространства, посылает странные сигналы
Полноприводные кемпервэны обеспечивают проходимость на снегу, песке и бездорожье
Томатам и перцам зимой требуется до 16 часов освещения — данные Antonovsad
Боль в бицепсе после тренировки чаще связана с перегрузкой — тренеры
Микробиом диких пчёл используют для оценки экологического состояния городов — Earth
Работа двигателя, давление в шинах и холостой ход повышают выбросы — Le mag de la con

Климатическая бомба: спутники NASA показали, что произойдёт уже скоро

Спутники NASA зафиксировали участившиеся природные катаклизмы
Наука

Спутники NASA за один год успевают увидеть то, что на земле кажется разрозненными новостями — оползни, засуху, наводнения и таяние льда. На снимках заметно, как климатические сдвиги переплетаются с человеческим водопользованием и развитием городов.

Глобально потепление
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Глобально потепление

Такая "хроника сверху" помогает понять не отдельные события, а общую картину изменений. Об этом сообщает NASA, публикуя подборку сравнительных спутниковых изображений.

Где изменения оказались самыми заметными

В Швейцарских Альпах в конце мая обрушение ледниковых масс и камней в долине под Берчглетчером привело к тому, что значительная часть деревни Блаттен оказалась погребена, а русло реки Лонца — перекрыто и затоплено. Среди причин упоминается накопление обломков горных пород, которые попадали на ледник из-за разрушения вершины, что могло приблизить обвал.

На другом конце контрастной шкалы — Ирак. В октябре 2025 года уровень воды в крупнейшем озере страны, Тартар, опустился до минимума за весь спутниковый период наблюдений с 1992 года. Несколько лет засухи стали тяжёлым испытанием для сельского хозяйства и управления ресурсами: в норме весной резервуар подпитывается за счёт таяния снега и сезонных дождей в верховьях Тигра, но в последние годы воды поступает меньше из-за дефицита осадков и перебоев в верховьях.

В Австралии 2025-й запомнился другой крайностью: в Квинсленде ливни и паводки в марте затопили реки, города и пастбища, а в отдельных районах за неделю выпало больше годовой нормы осадков. Власти оценивали потери животноводства более чем в 100 тысяч голов, а после схода воды на обычно сухих территориях начался быстрый "взрыв" растительности на влажной почве.

Сигналы, которые видно только из космоса

Спутниковая оптика хорошо фиксирует и медленные процессы. Например, на Тибетском нагорье за последние десятилетия отмечается рост числа и площади озёр — редкий тренд на фоне регионов, где водоёмы, наоборот, сокращаются.

В Канаде на реке Юкон в мае 2025 года появился новый опасный участок: крупный оползень "откусил" восточный берег, смял деревья и сузил реку менее чем наполовину. По оценкам Геологической службы Юкона, первоначальные размеры зоны сдвига составляли примерно 950 метров в ширину и 250 метров в длину.

А на юго-востоке Аляски таяние ледников меняет береговые ландшафты настолько, что в одном из растущих озёр летом 2025 года выделился новый остров — участок суши около 5 км², ранее окружённый льдом ледника Алсек, а теперь — водой.

Когда климат совпадает с человеческим фактором

Южный Техас показывает, как природная засуха быстро превращается в бытовую проблему. Водохранилище Чок-Каньон и озеро Корпус-Кристи несколько лет теряли объём: по данным наземных измерений, с октября 2021 по октябрь 2025 года Чок-Каньон снизился примерно с 47% до 11% ёмкости, а Корпус-Кристи — с 87% до 14%.

С декабря 2024 года жителям и бизнесу ограничили наружное водопользование, а городские службы предупреждают о риске водного кризиса к концу 2026 года, если тенденция сохранится.

Сравнение ледников, наводнений и засухи

Горные регионы вроде Альп и Аляски чаще демонстрируют "движение льда" — отступление, истончение, обвалы и перестройку долин. Засушливые зоны Ближнего Востока и юга США на снимках читаются иначе: ключевой маркер там — усыхающие резервуары и рост засоления почв.

Австралия же наглядно показывает, что одна и та же территория может за сезон пройти путь от затопления до цветущей "пустыни", если влага пришла резко и в избытке.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Садоводство, цветоводство
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Волгоградский 5/95 завязывает плоды при экстремальной жаре
Садоводство, цветоводство
Волгоградский 5/95 завязывает плоды при экстремальной жаре
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Наука и техника
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Популярное
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд

Дерево, которое меняет цвет прямо во время цветения, может стать главным украшением сада. Как вырастить манака да серра и сохранить его декоративность.

Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Сообщения о бигфуте и Несси фиксировались в 2025 году — Unexplained Mysteries Вероника Эйнуллаева Новые данные изменили в 2025 году представления о Вселенной Игорь Буккер Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США Любовь Степушова
Жёсткие слова в адрес Долиной не остались в прошлом: певице Славе уже намекают на последствия
Машины воруют за минуту, но водители нашли ответ: странные трюки, которые сбивают воров с толку
Не мудрые пришельцы, а цивилизация на грани смерти: учёный предсказал сценарий первого контакта
Не мудрые пришельцы, а цивилизация на грани смерти: учёный предсказал сценарий первого контакта
Последние материалы
Гороскоп на 30 декабря: день для мягкого завершения дел
Блюдо "Сокровища Нового года" готовят из запечённых шампиньонов с сыром
Рыхлый снег лучше защищает корни яблонь от морозов
Кирпичный забор требует фундамента и согласования высоты
Сухой воздух в салоне предотвращает обмерзание стекол ночью
Спутники NASA зафиксировали участившиеся природные катаклизмы
ЮНЕСКО признала итальянскую кухню нематериальным культурным наследием
ДНК анализ выявил совпадение глобстеров с кашалотом — IFLscience
Активный отдых снижает тревожность после праздников — психологи
Минстрой разработал поправки в ЖК РФ для оптимизации расселения из аварийного жилья
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.