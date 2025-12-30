Климатическая бомба: спутники NASA показали, что произойдёт уже скоро

Спутники NASA зафиксировали участившиеся природные катаклизмы

Спутники NASA за один год успевают увидеть то, что на земле кажется разрозненными новостями — оползни, засуху, наводнения и таяние льда. На снимках заметно, как климатические сдвиги переплетаются с человеческим водопользованием и развитием городов.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Глобально потепление

Такая "хроника сверху" помогает понять не отдельные события, а общую картину изменений. Об этом сообщает NASA, публикуя подборку сравнительных спутниковых изображений.

Где изменения оказались самыми заметными

В Швейцарских Альпах в конце мая обрушение ледниковых масс и камней в долине под Берчглетчером привело к тому, что значительная часть деревни Блаттен оказалась погребена, а русло реки Лонца — перекрыто и затоплено. Среди причин упоминается накопление обломков горных пород, которые попадали на ледник из-за разрушения вершины, что могло приблизить обвал.

На другом конце контрастной шкалы — Ирак. В октябре 2025 года уровень воды в крупнейшем озере страны, Тартар, опустился до минимума за весь спутниковый период наблюдений с 1992 года. Несколько лет засухи стали тяжёлым испытанием для сельского хозяйства и управления ресурсами: в норме весной резервуар подпитывается за счёт таяния снега и сезонных дождей в верховьях Тигра, но в последние годы воды поступает меньше из-за дефицита осадков и перебоев в верховьях.

В Австралии 2025-й запомнился другой крайностью: в Квинсленде ливни и паводки в марте затопили реки, города и пастбища, а в отдельных районах за неделю выпало больше годовой нормы осадков. Власти оценивали потери животноводства более чем в 100 тысяч голов, а после схода воды на обычно сухих территориях начался быстрый "взрыв" растительности на влажной почве.

Сигналы, которые видно только из космоса

Спутниковая оптика хорошо фиксирует и медленные процессы. Например, на Тибетском нагорье за последние десятилетия отмечается рост числа и площади озёр — редкий тренд на фоне регионов, где водоёмы, наоборот, сокращаются.

В Канаде на реке Юкон в мае 2025 года появился новый опасный участок: крупный оползень "откусил" восточный берег, смял деревья и сузил реку менее чем наполовину. По оценкам Геологической службы Юкона, первоначальные размеры зоны сдвига составляли примерно 950 метров в ширину и 250 метров в длину.

А на юго-востоке Аляски таяние ледников меняет береговые ландшафты настолько, что в одном из растущих озёр летом 2025 года выделился новый остров — участок суши около 5 км², ранее окружённый льдом ледника Алсек, а теперь — водой.

Когда климат совпадает с человеческим фактором

Южный Техас показывает, как природная засуха быстро превращается в бытовую проблему. Водохранилище Чок-Каньон и озеро Корпус-Кристи несколько лет теряли объём: по данным наземных измерений, с октября 2021 по октябрь 2025 года Чок-Каньон снизился примерно с 47% до 11% ёмкости, а Корпус-Кристи — с 87% до 14%.

С декабря 2024 года жителям и бизнесу ограничили наружное водопользование, а городские службы предупреждают о риске водного кризиса к концу 2026 года, если тенденция сохранится.

Сравнение ледников, наводнений и засухи

Горные регионы вроде Альп и Аляски чаще демонстрируют "движение льда" — отступление, истончение, обвалы и перестройку долин. Засушливые зоны Ближнего Востока и юга США на снимках читаются иначе: ключевой маркер там — усыхающие резервуары и рост засоления почв.

Австралия же наглядно показывает, что одна и та же территория может за сезон пройти путь от затопления до цветущей "пустыни", если влага пришла резко и в избытке.