Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Валерий Леонтьев прилетел в Россию и готовится к концертам
Спутники NASA зафиксировали участившиеся природные катаклизмы
ЮНЕСКО признала итальянскую кухню нематериальным культурным наследием
Активный отдых снижает тревожность после праздников — психологи
Минстрой разработал поправки в ЖК РФ для оптимизации расселения из аварийного жилья
Полноприводные кемпервэны обеспечивают проходимость на снегу, песке и бездорожье
Томатам и перцам зимой требуется до 16 часов освещения — данные Antonovsad
Боль в бицепсе после тренировки чаще связана с перегрузкой — тренеры
Микробиом диких пчёл используют для оценки экологического состояния городов — Earth

3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру

Комета 3I/ATLAS, прибывшая из межзвёздного пространства, посылает странные сигналы
Наука

Мировое астрономическое сообщество находится в состоянии повышенной готовности после того, как 1 июля 2025 года была идентифицирована межзвездная комета 3i/ATLAS.

Межзвездный объект 3I/ATLAS
Фото: popsci.com by arXiv is licensed under Free More Info
Межзвездный объект 3I/ATLAS

Это третий объект, прибывший в нашу Солнечную систему из межзвездного пространства, вслед за Оумуамуа и 2i/Борисовым, но он уже отличается уникальными особенностями, которые активизировали космические агентства по всему миру.

Активация протоколов планетарной защиты

Особенность 3I/ATLAS заключается не только в его происхождении, но и в обнаружении необычных радиоизлучений и сверхскоростной траектории, которая оценивается более чем в 100 000 километров в секунду. Сочетание этих факторов побудило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) активировать протоколы планетарной защиты, инициировав тщательный и непрерывный мониторинг объекта в целях обеспечения безопасности и сбора ценных научных данных.

Что собой представляет 

Ученые Европейского космического агентства (ЕКА) описывают 3I/ATLAS как каменистое тело, вероятно, отколовшееся от более крупной звездной системы миллионы лет назад. Его размеры впечатляют: диаметр ядра составляет от 320 метров до 5,6 километров и состоит из газопылевой смеси.

Его состав значительно отличается от состава типичных комет нашей Солнечной системы, что указывает на иной процесс формирования в другой космической среде. Предварительные анализы показывают, что его химический состав может дать ценные подсказки относительно условий, существовавших в его исходной системе, таких как распространенность определенных элементов.

Большая скорость и наклон орбиты подтверждают, что он не гравитационно связан с Солнцем, что делает его настоящим посланником другой звезды. Текущие наблюдения уточняют эти данные, стремясь лучше понять его внутреннюю структуру и динамику его пылевого и газового хвоста по мере приближения к Солнцу.

Одним из самых интригующих событий было обнаружение радиосигналов, исходящих от кометы 24 октября 2025 года. Открытие было сделано с помощью радиотелескопа MeerKAT, расположенного в Африке. Радиоактивность — естественное явление, но редко наблюдается с такой ясностью в межзвездном объекте, что вызывает новые вопросы о физических процессах, происходящих внутри него, сообщает mixvale.

Исключение искусственного происхождения сигналов

Исследователи быстро исключили любое искусственное происхождение сигналов, подтвердив, что активность согласуется с естественными процессами, происходящими в ядре активной кометы.

По основной гипотезе, взаимодействие кометного вещества с солнечным ветром генерирует эти выбросы, но интенсивность сигнала предполагает более интенсивный состав или состояние активности, чем ожидалось. Это открытие усиливает классификацию 3i/ATLAS как динамичной кометы и предлагает новый метод изучения этих далеких гостей, используя радиоастрономию для исследования процессов, которые оптические наблюдения не могут уловить, например, подземную структуру ядра.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Наука и техника
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Наука и техника
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Флисовая кофта стала трендом зимы в повседневных образах
Красота и стиль
Флисовая кофта стала трендом зимы в повседневных образах
Популярное
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд

Дерево, которое меняет цвет прямо во время цветения, может стать главным украшением сада. Как вырастить манака да серра и сохранить его декоративность.

Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Сообщения о бигфуте и Несси фиксировались в 2025 году — Unexplained Mysteries Вероника Эйнуллаева Новые данные изменили в 2025 году представления о Вселенной Игорь Буккер Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США Любовь Степушова
Жёсткие слова в адрес Долиной не остались в прошлом: певице Славе уже намекают на последствия
Машины воруют за минуту, но водители нашли ответ: странные трюки, которые сбивают воров с толку
Не мудрые пришельцы, а цивилизация на грани смерти: учёный предсказал сценарий первого контакта
Не мудрые пришельцы, а цивилизация на грани смерти: учёный предсказал сценарий первого контакта
Последние материалы
Гороскоп на 30 декабря: день для мягкого завершения дел
Блюдо "Сокровища Нового года" готовят из запечённых шампиньонов с сыром
Рыхлый снег лучше защищает корни яблонь от морозов
Кирпичный забор требует фундамента и согласования высоты
Сухой воздух в салоне предотвращает обмерзание стекол ночью
Спутники NASA зафиксировали участившиеся природные катаклизмы
ЮНЕСКО признала итальянскую кухню нематериальным культурным наследием
ДНК анализ выявил совпадение глобстеров с кашалотом — IFLscience
Активный отдых снижает тревожность после праздников — психологи
Минстрой разработал поправки в ЖК РФ для оптимизации расселения из аварийного жилья
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.