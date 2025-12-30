3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру

Комета 3I/ATLAS, прибывшая из межзвёздного пространства, посылает странные сигналы

Мировое астрономическое сообщество находится в состоянии повышенной готовности после того, как 1 июля 2025 года была идентифицирована межзвездная комета 3i/ATLAS.

Фото: popsci.com by arXiv is licensed under Free More Info Межзвездный объект 3I/ATLAS

Это третий объект, прибывший в нашу Солнечную систему из межзвездного пространства, вслед за Оумуамуа и 2i/Борисовым, но он уже отличается уникальными особенностями, которые активизировали космические агентства по всему миру.

Активация протоколов планетарной защиты

Особенность 3I/ATLAS заключается не только в его происхождении, но и в обнаружении необычных радиоизлучений и сверхскоростной траектории, которая оценивается более чем в 100 000 километров в секунду. Сочетание этих факторов побудило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) активировать протоколы планетарной защиты, инициировав тщательный и непрерывный мониторинг объекта в целях обеспечения безопасности и сбора ценных научных данных.

Что собой представляет

Ученые Европейского космического агентства (ЕКА) описывают 3I/ATLAS как каменистое тело, вероятно, отколовшееся от более крупной звездной системы миллионы лет назад. Его размеры впечатляют: диаметр ядра составляет от 320 метров до 5,6 километров и состоит из газопылевой смеси.

Его состав значительно отличается от состава типичных комет нашей Солнечной системы, что указывает на иной процесс формирования в другой космической среде. Предварительные анализы показывают, что его химический состав может дать ценные подсказки относительно условий, существовавших в его исходной системе, таких как распространенность определенных элементов.

Большая скорость и наклон орбиты подтверждают, что он не гравитационно связан с Солнцем, что делает его настоящим посланником другой звезды. Текущие наблюдения уточняют эти данные, стремясь лучше понять его внутреннюю структуру и динамику его пылевого и газового хвоста по мере приближения к Солнцу.

Одним из самых интригующих событий было обнаружение радиосигналов, исходящих от кометы 24 октября 2025 года. Открытие было сделано с помощью радиотелескопа MeerKAT, расположенного в Африке. Радиоактивность — естественное явление, но редко наблюдается с такой ясностью в межзвездном объекте, что вызывает новые вопросы о физических процессах, происходящих внутри него, сообщает mixvale.

Исключение искусственного происхождения сигналов

Исследователи быстро исключили любое искусственное происхождение сигналов, подтвердив, что активность согласуется с естественными процессами, происходящими в ядре активной кометы.

По основной гипотезе, взаимодействие кометного вещества с солнечным ветром генерирует эти выбросы, но интенсивность сигнала предполагает более интенсивный состав или состояние активности, чем ожидалось. Это открытие усиливает классификацию 3i/ATLAS как динамичной кометы и предлагает новый метод изучения этих далеких гостей, используя радиоастрономию для исследования процессов, которые оптические наблюдения не могут уловить, например, подземную структуру ядра.