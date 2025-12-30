3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру

Мировое астрономическое сообщество находится в состоянии повышенной готовности после того, как 1 июля 2025 года была идентифицирована межзвездная комета 3i/ATLAS.
Это третий объект, прибывший в нашу Солнечную систему из межзвездного пространства, вслед за Оумуамуа и 2i/Борисовым, но он уже отличается уникальными особенностями, которые активизировали космические агентства по всему миру.
Особенность 3I/ATLAS заключается не только в его происхождении, но и в обнаружении необычных радиоизлучений и сверхскоростной траектории, которая оценивается более чем в 100 000 километров в секунду. Сочетание этих факторов побудило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) активировать протоколы планетарной защиты, инициировав тщательный и непрерывный мониторинг объекта в целях обеспечения безопасности и сбора ценных научных данных.
Ученые Европейского космического агентства (ЕКА) описывают 3I/ATLAS как каменистое тело, вероятно, отколовшееся от более крупной звездной системы миллионы лет назад. Его размеры впечатляют: диаметр ядра составляет от 320 метров до 5,6 километров и состоит из газопылевой смеси.
Его состав значительно отличается от состава типичных комет нашей Солнечной системы, что указывает на иной процесс формирования в другой космической среде. Предварительные анализы показывают, что его химический состав может дать ценные подсказки относительно условий, существовавших в его исходной системе, таких как распространенность определенных элементов.
Большая скорость и наклон орбиты подтверждают, что он не гравитационно связан с Солнцем, что делает его настоящим посланником другой звезды. Текущие наблюдения уточняют эти данные, стремясь лучше понять его внутреннюю структуру и динамику его пылевого и газового хвоста по мере приближения к Солнцу.
Одним из самых интригующих событий было обнаружение радиосигналов, исходящих от кометы 24 октября 2025 года. Открытие было сделано с помощью радиотелескопа MeerKAT, расположенного в Африке. Радиоактивность — естественное явление, но редко наблюдается с такой ясностью в межзвездном объекте, что вызывает новые вопросы о физических процессах, происходящих внутри него, сообщает mixvale.
Исследователи быстро исключили любое искусственное происхождение сигналов, подтвердив, что активность согласуется с естественными процессами, происходящими в ядре активной кометы.
По основной гипотезе, взаимодействие кометного вещества с солнечным ветром генерирует эти выбросы, но интенсивность сигнала предполагает более интенсивный состав или состояние активности, чем ожидалось. Это открытие усиливает классификацию 3i/ATLAS как динамичной кометы и предлагает новый метод изучения этих далеких гостей, используя радиоастрономию для исследования процессов, которые оптические наблюдения не могут уловить, например, подземную структуру ядра.
Дерево, которое меняет цвет прямо во время цветения, может стать главным украшением сада. Как вырастить манака да серра и сохранить его декоративность.