Климатический парадокс: почему океан, несмотря на жару, перестал испаряться как прежде

Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Наука

В разговоре о климате мы почти автоматически связываем потепление с усилением испарения: вода нагревается — пара должно становиться больше. Но океаническая "кухня” работает тоньше: на скорость испарения влияет не только температура поверхности, но и то, как быстро атмосфера уносит влагу.

Океан
Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under publik domain
Океан

Новые результаты показывают, что даже на фоне рекордного тепла картина может идти против интуиции. Об этом сообщает Geophysical Research Letters.

Почему "чем теплее — тем больше испарение" иногда не срабатывает

Школьная логика верна в упрощённом виде: нагретая вода легче отдаёт молекулы в воздух. Однако реальное испарение над океаном — это не только про температуру, но и про "вентиляцию" поверхности: влажность воздуха над водой, турбулентность, перемешивание и, главное, ветер, который уносит образующийся водяной пар.

Именно поэтому океаны играют ключевую роль в круговороте воды: они поставляют большую часть водяного пара в атмосферу, влияя на облачность и осадки. Когда меняются условия обмена теплом и влагой между морем и воздухом, меняется и то, как быстро формируется "сырьё” для дождей и снегопадов.

Что обнаружили китайские исследователи

Группа из Института географических наук и исследования природных ресурсов Академии наук Китая проанализировала спутниковые наблюдения тепло- и влагообмена океана с атмосферой. Их вывод звучит неожиданно: несмотря на рост температуры поверхности моря, глобальное испарение на уровне морей в последнее десятилетие слегка снизилось.

Особенно важна динамика во времени: исследователи отмечают, что в долгом ряду испарение в целом росло, но затем проявился разворот тенденции. 

Ветер как "скрытый регулятор" испарения

Ключевым фактором команда называет ослабление ветров над океаном. Если ветер становится слабее, атмосфере сложнее "забирать” влагу с поверхности: пар накапливается в приземном слое, градиент влажности уменьшается, и испарение тормозится, даже когда вода тёплая.

Авторы подчёркивают, что такой сдвиг может быть связан с изменениями атмосферной циркуляции и колебаниями в климатической системе. 

Сравнение: температура против ветра — что сильнее влияет на испарение

Температура задаёт "потенциал" испарения: тёплая вода легче отдаёт влагу. Ветер определяет "реализацию" этого потенциала: он уносит водяной пар и поддерживает разницу между влажной поверхностью и более сухим воздухом. Поэтому в одни периоды рост температуры действительно усиливает испарение, а в другие — ослабление ветра может частично или временно компенсировать этот эффект.

Популярные вопросы о снижении испарения океана

Как такое возможно, если океан теплеет?

Температура повышает способность воды испаряться, но фактическая скорость зависит от того, как быстро атмосфера уносит влагу. При более слабом ветре этот "вынос” ухудшается.

Значит ли это, что круговорот воды ослабевает?

Не обязательно. В исследовании подчёркивается, что снижение испарения в последние годы не стоит автоматически трактовать как ослабление гидрологического цикла — это может отражать естественные колебания климата.

Что лучше объясняет результат: температура или ветер?

Оба фактора важны, но в описанном периоде ключевой вклад, по версии авторов, внесло снижение скорости ветра над океанами.

Может ли тенденция развернуться обратно?

Да, если изменится ветровой режим и циркуляция. Именно поэтому такие выводы обычно рассматривают в контексте длительных наблюдений и сопоставляют с другими климатическими индикаторами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
