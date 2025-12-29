Испанское гнездовье стало вторым таким на планете: смешанные кладки титанозавров почти нигде не встречаются

На небольшом холме в Гвадалахаре, рядом с водохранилищем Буэндиа, палеонтологи нашли четыре почти целых яйца динозавров, пролежавшие в породе около 72 млн лет. Они принадлежали титанозаврам — гигантским длинношеим травоядным, которые были одними из крупнейших наземных животных своей эпохи.
Находка оказалась частью большого "детского сада" динозавров, где гнездились сразу несколько видов. Об этом сообщает журнал Cretaceous Research.
Участок Пойос расположен в породах формации Вильяльба-де-ла-Сьерра — это один из богатейших позднемеловых комплексов на Пиренейском полуострове. В этих слоях фиксируют следы жизни конца мелового периода: от крокодилов и черепах до нескольких групп динозавров, включая титанозавров.
Во время раскопок команда обнаружила несколько кладок в разных слоях осадков и множество обломков скорлупы. Четыре лучше всего сохранившихся яйца — почти шарообразные и по размеру сравнимые с футбольным мячом — отобрали для реставрации и выставили в Музее палеонтологии Кастилии-Ла-Манчи (MUPA) в Куэнке.
Детальное изучение скорлупы дало ключевую интригу: в Пойосе присутствуют как минимум два разных "типа яиц". Один относится к известной группе Fusioolithus baghensis, другой — к новой форме Litosoolithus poyosi. То есть в одном и том же месте, на сопоставимом уровне отложений, оказались яйца титанозавров разных видов.
Для палеонтологии это редкость. Исследователи подчёркивают: подобные "смешанные" гнездовья за пределами Индии почти не встречаются, а Пойос стал лишь вторым известным примером.
Особое внимание привлекли яйца Litosoolithus poyosi. Они крупные, но при этом с тонкой скорлупой и небольшим количеством пор — микроскопических каналов, через которые идёт газообмен и проходит влага. Авторы связывают такое сочетание с условиями гнездования: вероятно, почва сохраняла влагу, поэтому эмбрионам не угрожало пересыхание даже при меньшей "пористости" скорлупы.
Работа с окаменевшими яйцами требует предельной аккуратности. На раскопе каждый фрагмент фиксируют на карте, породу снимают постепенно, а хрупкие участки укрепляют, прежде чем переносить в лабораторию. Там из скорлупы делают тонкие срезы, изучают их под микроскопом, измеряют толщину, форму пор и структуру кристаллов, а затем сравнивают результаты с коллекциями из Европы, Индии и Южной Америки.
Расположение кладок в Пойосе также намекает на поведение титанозавров: часть яиц, судя по данным раскопок, откладывали в неглубокие ямки и затем прикрывали осадком — это напоминает стратегии, известные по другим местам гнездования этих зауроподов.
Потому что в одном месте и на одном уровне отложений обнаружили яйца как минимум двух разных типов, что за пределами Индии почти не фиксировалось.
Они крупные, но со сравнительно тонкой скорлупой и небольшим количеством пор, что может указывать на особые условия влажного гнездования.
Четыре реставрированных яйца выставлены в Музее палеонтологии Кастилии-Ла-Манчи (MUPA) в Куэнке.
Дерево, которое меняет цвет прямо во время цветения, может стать главным украшением сада. Как вырастить манака да серра и сохранить его декоративность.