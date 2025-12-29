Испанское гнездовье стало вторым таким на планете: смешанные кладки титанозавров почти нигде не встречаются

В Испании обнаружили 4 почти целых яйца динозавров, пролежавшие в земле 72 млн лет

На небольшом холме в Гвадалахаре, рядом с водохранилищем Буэндиа, палеонтологи нашли четыре почти целых яйца динозавров, пролежавшие в породе около 72 млн лет. Они принадлежали титанозаврам — гигантским длинношеим травоядным, которые были одними из крупнейших наземных животных своей эпохи.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Guy Courtois, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ яйца динозавров

Находка оказалась частью большого "детского сада" динозавров, где гнездились сразу несколько видов. Об этом сообщает журнал Cretaceous Research.

Где нашли кладки и почему место оказалось особенным

Участок Пойос расположен в породах формации Вильяльба-де-ла-Сьерра — это один из богатейших позднемеловых комплексов на Пиренейском полуострове. В этих слоях фиксируют следы жизни конца мелового периода: от крокодилов и черепах до нескольких групп динозавров, включая титанозавров.

Во время раскопок команда обнаружила несколько кладок в разных слоях осадков и множество обломков скорлупы. Четыре лучше всего сохранившихся яйца — почти шарообразные и по размеру сравнимые с футбольным мячом — отобрали для реставрации и выставили в Музее палеонтологии Кастилии-Ла-Манчи (MUPA) в Куэнке.

Что показал анализ скорлупы

Детальное изучение скорлупы дало ключевую интригу: в Пойосе присутствуют как минимум два разных "типа яиц". Один относится к известной группе Fusioolithus baghensis, другой — к новой форме Litosoolithus poyosi. То есть в одном и том же месте, на сопоставимом уровне отложений, оказались яйца титанозавров разных видов.

Для палеонтологии это редкость. Исследователи подчёркивают: подобные "смешанные" гнездовья за пределами Индии почти не встречаются, а Пойос стал лишь вторым известным примером.

Почему новые яйца выделяются на фоне других находок

Особое внимание привлекли яйца Litosoolithus poyosi. Они крупные, но при этом с тонкой скорлупой и небольшим количеством пор — микроскопических каналов, через которые идёт газообмен и проходит влага. Авторы связывают такое сочетание с условиями гнездования: вероятно, почва сохраняла влагу, поэтому эмбрионам не угрожало пересыхание даже при меньшей "пористости" скорлупы.

Как яйца изучают и что подсказывает расклад кладок

Работа с окаменевшими яйцами требует предельной аккуратности. На раскопе каждый фрагмент фиксируют на карте, породу снимают постепенно, а хрупкие участки укрепляют, прежде чем переносить в лабораторию. Там из скорлупы делают тонкие срезы, изучают их под микроскопом, измеряют толщину, форму пор и структуру кристаллов, а затем сравнивают результаты с коллекциями из Европы, Индии и Южной Америки.

Расположение кладок в Пойосе также намекает на поведение титанозавров: часть яиц, судя по данным раскопок, откладывали в неглубокие ямки и затем прикрывали осадком — это напоминает стратегии, известные по другим местам гнездования этих зауроподов.

Популярные вопросы о яйцах титанозавров в Пойосе

Почему эта находка считается редкой?

Потому что в одном месте и на одном уровне отложений обнаружили яйца как минимум двух разных типов, что за пределами Индии почти не фиксировалось.

Что необычного в яйцах Litosoolithus poyosi?

Они крупные, но со сравнительно тонкой скорлупой и небольшим количеством пор, что может указывать на особые условия влажного гнездования.

Где можно увидеть яйца своими глазами?

Четыре реставрированных яйца выставлены в Музее палеонтологии Кастилии-Ла-Манчи (MUPA) в Куэнке.