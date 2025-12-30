Такого раньше не видели: во Вселенной совпало сразу несколько редких процессов в одном месте

Астрономы впервые зафиксировали момент, когда сразу три галактики сливаются, а в их центрах одновременно активны три сверхмассивные черные дыры. Такое совпадение долго существовало лишь в теориях и компьютерных моделях. Новая находка позволяет напрямую увидеть, как растут галактики и их центральные объекты. Об этом сообщает Earth.
Современная астрономия описывает эволюцию галактик как постепенное укрупнение. Сначала формируются небольшие системы, которые со временем сближаются, взаимодействуют и сливаются в более массивные структуры. Почти каждая крупная галактика при этом содержит сверхмассивную черную дыру, масса которой может в миллионы или миллиарды раз превышать массу Солнца, что напрямую связано с процессами космической эволюции галактик.
Во время слияний газ и пыль под действием гравитации устремляются к центрам галактик. Там вещество теряет энергию, закручивается и становится "топливом" для черных дыр. В этот период они переходят в активную фазу, образуя так называемые активные галактические ядра, или AGN. Их энергия влияет на звездообразование, движение газа и форму галактик.
Система, получившая обозначение J1218/J1219+1035, состоит из трех гравитационно связанных галактик. Две из них находятся на расстоянии около 22 тысяч световых лет друг от друга, третья — примерно в 97 тысячах световых лет. Измерения скоростей показали, что это не случайное наложение объектов, а реальное взаимодействие.
Между галактиками протянулись длинные приливные хвосты из звезд и газа — характерный признак активного слияния. Такие структуры хорошо известны по компьютерным моделям, где галактики после сближения временно расходятся, а затем вновь притягиваются друг к другу. При этом черные дыры могут оставаться активными на нескольких этапах процесса.
Первым шагом стали данные инфракрасного телескопа WISE. Теплая пыль вокруг питающихся черных дыр ярко светится в инфракрасном диапазоне, и характерные цветовые сигнатуры позволяют отбирать кандидатов на AGN.
Инфракрасные наблюдения указали на две возможные активные черные дыры в паре сливающихся галактик. Оптические данные подтвердили одну из них однозначно, а вторая показывала смешанные признаки. Третья галактика оставалась под вопросом, поскольку активное звездообразование может маскировать сигналы AGN.
Решающий аргумент дали радионаблюдения с помощью массива Very Large Array Национального научного фонда США. В центрах всех трех галактик были обнаружены компактные источники радиоизлучения.
Такое излучение связано с синхротронными процессами, когда быстрые частицы движутся в магнитных полях, формируемых струями и выбросами вокруг черных дыр. Температуры яркости оказались слишком высокими для объяснения обычным звездообразованием, что подтвердило активность всех трех черных дыр.
У двух галактик радиоспектры соответствовали типичным AGN, а третья показала более крутой спектр, указывающий на струйную активность, пока еще неразрешимую напрямую.
Тройные системы с активными ядрами чрезвычайно редки: до сих пор было известно лишь о нескольких подобных случаях. J1218/J1219+1035 выделяется тем, что все три черные дыры одновременно излучают в радиодиапазоне.
"Тройные активные галактики невероятно редки, и наблюдать одну из них прямо во время слияния — значит получить уникальный шанс увидеть, как массивные галактики и их черные дыры растут вместе", — отметила руководитель исследования доктор Эмма Шварцман из Военно-морской исследовательской лаборатории США.
Данные этой системы подтверждают, что активность черных дыр может начинаться задолго до окончательного слияния галактик. Энергия, выделяемая струями и излучением, способна нагревать окружающий газ, замедлять рождение новых звезд и менять дальнейшую судьбу галактики, что согласуется с современными представлениями о взаимодействии черных дыр и звездных систем.
Подобные объекты помогают проверять теории о потоках газа, движении черных дыр и механизмах обратной связи. Кроме того, такие системы важны для прогнозирования будущих источников гравитационных волн, которые могут возникать при последующих слияниях черных дыр.
Одиночные активные галактические ядра хорошо изучены и встречаются относительно часто. Двойные AGN уже считаются редкостью. Тройные системы, где все ядра активны одновременно, представляют собой уникальные лаборатории для проверки моделей эволюции галактик и черных дыр.
С научной точки зрения такие открытия дают прямые доказательства теоретических сценариев и расширяют понимание космической эволюции.
Однако они остаются сложными для обнаружения: пыль, звездообразование и наложение сигналов часто скрывают активные ядра, что требует сочетания инфракрасных и радионаблюдений.
Насколько редки такие системы?
Крайне редки — известно всего несколько подтвержденных примеров.
Почему радионаблюдения так важны?
Радиоволны проходят сквозь пыль и позволяют надежно выявить активные черные дыры.
Что это дает для науки?
Такие системы помогают понять рост галактик, поведение черных дыр и источники будущих гравитационных волн.
Шерстяные брюки стремительно вытесняют джинсы, предлагая элегантность и комфорт. В чём их неожиданное преимущество и почему стиль меняется именно сейчас?