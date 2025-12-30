Космический фонтан размером с галактику: Вселенная делает ход, который мало кто замечает

В галактике NGC 4383 зафиксирован выброс газа массой 50 млн Солнц — sciencepost

В одной из соседних галактик астрономы зафиксировали грандиозный выброс вещества, сопоставимый с массой 50 миллионов Солнц. Этот космический "фонтан" не разрушает Вселенную, а, напротив, помогает ей обновляться и развиваться. Наблюдение дало редкую возможность понять, как элементы распространяются между галактиками. Об этом сообщает sciencepost.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) сверхмассивная чёрная дыра в центре галактики

Галактика с мощным газовым выбросом

Речь идет о спиральной галактике NGC 4383, расположенной примерно в 62 миллионах световых лет от Земли в созвездии Волос Вероники. Она входит в состав скопления Девы и отличается бурной эволюцией. Ученые выбрали этот объект из-за его активного звездообразования и признаков масштабных выбросов газа.

С помощью спектроскопического инструмента MUSE, установленного на Очень большом телескопе (VLT), исследователи смогли рассмотреть газовую струю, уходящую от галактики на расстояние около 20 тысяч световых лет. Для сравнения, диаметр Млечного Пути составляет порядка 100 тысяч световых лет — масштабы, на фоне которых подобные процессы позволяют по-новому взглянуть на эволюцию космических структур.

Газовая струя со скоростью почти миллион км/ч

Наблюдаемый поток движется со скоростью, близкой к одному миллиону километров в час. Он состоит не только из водорода, но и из более тяжелых химических элементов. В струе были обнаружены кислород, азот, сера и другие элементы, которые играют ключевую роль в эволюции материи во Вселенной.

Именно такие выбросы обеспечивают перенос "строительных блоков" за пределы галактик. Со временем они участвуют в формировании новых звездных систем, планет и, потенциально, условий для жизни.

Почему это хорошая новость для Вселенной

Хотя подобные процессы кажутся разрушительными, в масштабах космоса они выполняют созидательную функцию. Выбросы обогащают межгалактическое пространство химическими элементами и способствуют перераспределению вещества.

"Эти потоки играют решающую роль в космической эволюции, поставляя материалы, необходимые для формирования будущих поколений звезд", — отмечают участники исследования.

Откуда берется такой "космический фонтан"

По мнению ученых, источник выброса — интенсивные звездные вспышки в центральной области NGC 4383. В таких регионах огромные облака газа и пыли сжимаются, рождая массивные звезды. На протяжении жизни они теряют вещество из-за мощных звездных ветров.

Финальной стадией становится взрыв сверхновой. Совокупное действие звездных ветров и сверхновых буквально выталкивает газ из галактики, формируя гигантские струи, уходящие в окружающее пространство — процессы, сопоставимые по значимости с тем, как ученые изучают строение планетных атмосфер.

Обратная сторона процесса

У этого явления есть и другой эффект. Когда газ покидает галактику, запасы вещества для рождения новых звезд постепенно сокращаются. В долгосрочной перспективе это может замедлить или даже остановить звездообразование в отдельных областях галактики.

Таким образом, такие выбросы одновременно создают условия для будущей эволюции Вселенной и регулируют "жизненный цикл" самих галактик.

Исследование MAUVE и будущие наблюдения

Наблюдения NGC 4383 стали частью проекта MAUVE, в рамках которого используются данные MUSE и радиотелескопа ALMA. Цель исследования — понять, как оттоки газа влияют на развитие галактик в скоплении Девы и в локальной Вселенной в целом.

Астрономы рассчитывают, что дальнейшие наблюдения позволят точнее оценить роль подобных событий в регулировании звездообразования и химической эволюции галактик.

Сравнение: галактики с выбросами и без них

Галактики с активными газовыми оттоками быстрее теряют вещество, но активнее обогащают окружающее пространство элементами. Более "спокойные" галактики дольше формируют звезды, но вносят меньший вклад в межгалактический обмен материей. Оба сценария важны для баланса Вселенной.

Плюсы и минусы галактических выбросов

Такие события имеют двойственный эффект. С одной стороны, они питают Вселенную тяжелыми элементами и стимулируют эволюцию. С другой — истощают внутренние ресурсы самих галактик и меняют их будущее.

Популярные вопросы о галактических выбросах

Опасны ли такие выбросы для Земли?

Нет, галактика NGC 4383 находится на огромном расстоянии и не влияет на нашу систему.

Почему выброшенное вещество важно?

Оно содержит элементы, из которых формируются звезды, планеты и сложные структуры.

Означает ли это конец звездообразования в галактике?

Нет, процесс лишь замедляется в отдельных регионах, но не прекращается мгновенно.