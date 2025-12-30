Арктика скрывала это на рекордной глубине: открытие оказалось куда сложнее, чем ожидали

В Арктике обнаружен самый глубокий источник метана с экосистемой — Earth

В глубинах Арктики ученые обнаружили экосистему, которая меняет представления о жизни в экстремальных условиях океана. Речь идет о самом глубоком из известных источников метана, где процветают сложные сообщества организмов без доступа к солнечному свету. Находка показала, что жизнь способна адаптироваться к куда более суровым условиям, чем считалось ранее. Об этом сообщает Earth.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Подводная пещера с лучами света

Самый глубокий метановый источник в Арктике

Исследователи выявили метановую систему на хребте Моллой в Гренландском море на глубине почти 12 тысяч футов. Это открытие сместило границы известных газогидратных выходов примерно на 5 900 футов глубже по сравнению с предыдущими подтвержденными данными и дополнило картину того, как формируются глубоководные экосистемы океана. Объект получил название курганы газовых гидратов Фрейя и сразу стал приоритетной зоной для изучения.

Работу возглавила профессор Джулиана Паньери из Арктического университета Норвегии UiT. Используя корабельный гидролокатор, команда зафиксировала мощные метановые шлейфы, поднимающиеся от морского дна, что указало на активное холодное просачивание газа.

"Это не статические отложения", — отметила профессор Джулиана Паньери, подчеркивая, что трещины и провалы на дне указывают на постоянную потерю и перераспределение гидратов.

Почему Арктика "консервирует" метановый лед

Высокое давление и почти ледяная температура воды создают идеальные условия для образования и долгого существования газовых гидратов — соединений метана и воды. В Арктике зона стабильности гидратов шире, чем в более теплых океанах, что позволяет газу подниматься по трещинам в породах, не разрушаясь сразу.

При этом именно на границе этой зоны начинается растворение пузырьков метана, что делает такие глубины особенно важными для оценки его поведения в океане и роли микробных процессов, влияющих на углеродный цикл Арктики.

Метановые шлейфы рекордной высоты

Гидролокатор зафиксировал цепочки пузырьков, поднимающихся более чем на 10 800 футов. Это одни из самых высоких метановых шлейфов, когда-либо зарегистрированных в океане. По мере подъема давление падает, гидратная оболочка разрушается, а морская вода ускоряет растворение газа.

Поскольку шлейфы поднимались на расстояние менее 300 метров от поверхности, ученые получили редкую возможность оценить, какая доля метана сохраняется в толще воды.

Глубинное происхождение газа

Анализ показал, что метан имеет термогенное происхождение — он образовался в результате глубинного нагрева органического вещества. В пробах также обнаружили следы более тяжелых углеводородов и сырой нефти, химические характеристики которых указывают на миоценовые породы.

Эти данные говорят о существовании долгоживущих путей миграции газа через хребет, что важно учитывать при оценке последствий будущей добычи ресурсов.

Как исследуют морское дно

Для детального изучения использовался дистанционно управляемый аппарат Aurora, оснащенный камерами и пробоотборниками. После подъема образцов на поверхность резкое снижение давления вызывало бурное выделение газа — гидратная решетка разрушалась почти мгновенно.

Такой эффект усложняет сбор проб, но позволяет ученым зафиксировать "свежую" химию до того, как ее изменят микроорганизмы.

Жизнь без солнечного света

На такой глубине фотосинтез невозможен, и вся пищевая цепочка строится на хемосинтезе. Бактерии используют химическую энергию метана и сероводорода, а более сложные организмы вступают с ними в симбиоз.

Вокруг выходов газа формируются плотные сообщества, где небольшие участки дна отличаются высокой концентрацией видов.

Животные, зависящие от метана

Поверхности курганов покрыты густыми "лесами" трубчатых червей Sclerolinum. Эти организмы содержат в тканях бактерии, которые перерабатывают метан и сернистые соединения, обеспечивая хозяев питанием.

Между трубками обитают моллюски, амфиподы и креветки, тогда как в обрушенных зонах, где гидраты разрушены, жизнь заметно беднее.

Связь глубоководных экосистем

Сравнение фауны показало сходство с сообществами гидротермальных источников, расположенных дальше по системе хребтов. Это указывает на то, что глубоководные экосистемы связаны между собой, и сходство определяется скорее глубиной, чем расстоянием.

Метан и климатические риски

Метан не всегда достигает атмосферы: значительная его часть растворяется и окисляется микроорганизмами в воде, превращаясь в углекислый газ. Этот процесс снижает его краткосрочный парниковый эффект.

Однако наблюдение за мощными шлейфами позволяет оценить эффективность таких "биологических фильтров", что важно для климатических прогнозов в условиях потепления Арктики.

Сравнение: глубоководные гидраты и мелководные утечки

Глубоководные гидраты удерживают метан дольше и чаще "гасят" его в океане. Мелководные утечки быстрее достигают атмосферы и несут больший климатический риск. При этом именно глубокие системы дают ключевые данные для понимания углеродного цикла.

Плюсы и минусы открытия для науки

Это открытие расширяет знания о биоразнообразии и геологии Арктики и помогает точнее оценивать запасы углерода.

С другой стороны, такие экосистемы крайне уязвимы и плохо восстанавливаются после вмешательства, что осложняет любые планы промышленного освоения.

Популярные вопросы о глубоководных метановых системах

Почему это открытие называют революционным?

Потому что оно показывает существование богатой жизни на рекордных глубинах.

Опасен ли этот метан для климата?

Большая часть окисляется в океане, но изменения температуры могут повлиять на стабильность системы.

Могут ли такие места пострадать от добычи ресурсов?

Да, именно поэтому ученые призывают к осторожному и ответственному управлению.