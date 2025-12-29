Ледяные монстры отвлекают внимание: опасный процесс идёт совсем в другом месте — и его не остановить

Крупнейшие айсберги Антарктиды не связаны напрямую с потеплением — Earth

Гигантские айсберги Антарктиды часто становятся символом климатических перемен, но новые данные показывают более сложную картину. Масштабные отколы льда действительно впечатляют, однако они отражают лишь малую часть происходящих процессов. Ученые выяснили, что крупнейшие айсберги вовсе не обязательно связаны напрямую с глобальным потеплением. Об этом сообщает издание Earth.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Ледник с откалывающимся айсбергом

Как формируются крупнейшие айсберги Антарктиды

Антарктические айсберги появляются в результате отела — процесса, при котором огромные глыбы льда отделяются от шельфовых ледников. Такие события редки и происходят с большой долей случайности, из-за чего их трудно прогнозировать и анализировать статистически. Именно эта непредсказуемость долгое время мешала ученым оценить реальную роль климата в формировании ледяных гигантов.

Международная группа исследователей сосредоточилась на крупнейших айсбергах, которые образовывались ежегодно. Для этого был проведен первый в своем роде долгосрочный анализ, охватывающий период с 1976 по 2023 год. Ученые применили специальные статистические методы, адаптированные под редкие и неравномерные по времени события, аналогично тому, как изучаются океанские вихри подо льдом Антарктиды.

"В Антарктиде массивные айсберги являются следствием отела, когда блоки льда отделяются от ледяного шельфа. Такие события редки и отличаются высокой вариативностью, что делает их сложными для понимания и моделирования", — отметили исследователи.

Неожиданные выводы исследования

Результаты оказались неожиданными. Несмотря на общее потепление климата за десятилетия наблюдений, площадь самого крупного айсберга в году не увеличивалась, а даже демонстрировала слабую тенденцию к снижению. В одном из зафиксированных эпизодов площадь айсберга достигала около 11 тысяч квадратных километров, что сопоставимо с территорией небольшого государства, однако подобные случаи не стали чаще.

Ученые пришли к выводу, что риск экстремального отела остается примерно на одном уровне и не растет вместе с температурой воздуха и океана.

"Поскольку климат нагревался в течение периода исследования, но площадь крупнейших айсбергов не увеличивалась, это указывает на то, что экстремальные события отела не обязательно являются прямым следствием изменения климата", — подчеркнули авторы работы.

Почему меньшие отколы опаснее гигантских айсбергов

Совсем иная картина наблюдается с более мелкими, но частыми событиями отела. Их количество, по данным других исследований, постепенно растет. Такие отколы редко привлекают внимание общественности, однако именно они вносят основной вклад в потерю ледяной массы Антарктиды.

Ученые сравнивают этот процесс с принципом «смерть от тысячи порезов». Каждый отдельный откол может показаться незначительным, но в совокупности они приводят к масштабным последствиям для климата и океанов.

Талая вода от небольших айсбергов попадает в Южный океан, меняя его соленость и температуру. Эти изменения способны ослаблять формирование глубинных океанических течений и запускать процессы, связанные с движением тёплой воды под Антарктидой, от которых зависят перенос тепла, распределение питательных веществ и устойчивость морских экосистем по всему миру.

Антарктида как климатический регулятор планеты

Антарктический лед выполняет важную функцию отражения солнечного излучения, помогая охлаждать Землю. Постепенное сокращение ледяного покрова из-за частых мелких отелов уменьшает эту отражающую способность. В результате запускается так называемая петля ледяного альбедо, усиливающая глобальное потепление.

Даже небольшие потери льда со временем влияют на уровень Мирового океана и стабильность климатических систем. Исследователи предупреждают, что при сохранении текущих тенденций совокупный эффект может ускориться.

Будущее антарктических айсбергов

Моделирование показывает, что в будущем все еще возможно появление по-настоящему колоссального айсберга — события, которое происходит примерно раз в столетие. Его площадь может достигать размеров Швейцарии, однако ученые не ожидают роста частоты таких экстремальных отколов.

Основной акцент исследователи предлагают сместить с редких ледяных гигантов на постоянные и менее заметные потери. Именно они требуют регулярного мониторинга и скоординированных глобальных мер по борьбе с изменением климата.

Сравнение: крупные и мелкие события отела

Крупные айсберги образуются редко, выглядят эффектно и часто становятся новостными поводами. Их влияние на общий баланс льда ограничено из-за низкой частоты. Мелкие отколы происходят значительно чаще, постепенно истощая ледяной покров и усиливая климатические изменения. В долгосрочной перспективе именно они оказывают более серьезное воздействие на океаны и атмосферу.

Плюсы и минусы внимания к айсбергам

Сосредоточение внимания на гигантских айсбергах помогает привлечь интерес к проблеме Антарктиды и климату в целом. Это упрощает коммуникацию научных тем для широкой аудитории.

В то же время такой фокус отвлекает от менее заметных, но более опасных процессов. Частые мелкие отелы остаются в тени, хотя именно они формируют основную климатическую угрозу.

Популярные вопросы о таянии льдов Антарктиды

Связаны ли крупнейшие айсберги с глобальным потеплением?

Исследования показывают, что прямой зависимости между ростом температуры и размером крупнейших айсбергов нет.

Что опаснее для климата — большие или маленькие айсберги?

Малые, но частые отколы, так как они накапливаются и приводят к значительной потере льда.

Можно ли предсказать появление гигантского айсберга?

Такие события возможны, но остаются редкими и плохо прогнозируемыми.