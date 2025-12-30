Двойной звёздный взрыв, который нарушил все законы космоса: секреты центра Вселенной раскрыты

Гравитационные волны зафиксировали сигнал от необычного звездного события - NASA

28 декабря 2025 года стало известно о возможном открытии нового типа звездного взрыва, который заставил учёных пересмотреть представления о конечной судьбе звёзд. Обычно звезда завершает свою жизнь одним грандиозным взрывом, известным как сверхновая. Однако недавние наблюдения за объектом AT2025ulz, расположенным на расстоянии около 1,3 миллиардов световых лет, показали аномальное поведение, которое не укладывается в привычные модели звездных взрывов.

Фото: www.nasa.gov by ESO/L. Calçada, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Пылевой диск вокруг массивной звезды

Необычные сигналы и яркость

Всё началось с того, что детекторы гравитационных волн зафиксировали необычный сигнал. Эти волны обычно связаны с мощными космическими событиями, такими как столкновения нейтронных звёзд. Вскоре после этого телескопы, направленные в тот же участок неба, заметили яркую вспышку света, которая на первое время напомнила килонову — взрыв, происходящий при слиянии двух нейтронных звёзд. Килонова знаменует собой рождение тяжёлых элементов, таких как золото и платина. Свет от этого объекта имел красноватый оттенок и постепенно тускнел, что соответствовало теоретическим моделям для подобных событий.

Неожиданное продолжение

Однако спустя несколько дней произошло нечто необычное. Вместо того, чтобы дальше тускнеть, объект снова засветился ярче. Цвет его излучения сместился в сторону голубого спектра, и в нём появились признаки, характерные для сверхновых, в том числе наличие водорода. Это поведение было очень странным, потому что килонова и сверхновая — это разные явления, и их признаки обычно не наблюдаются одновременно.

Гипотеза о двойном взрыве

Эти аномалии стали поводом для выдвижения гипотезы о возможном двойном взрыве. Согласно этой идее, массивная звезда при своём коллапсе могла не взорваться полностью. Вместо этого она могла распасться на две нейтронные звезды, которые вскоре столкнулись, вызвав второй взрыв, килонову. Это объясняет переменную яркость и наличие признаков как сверхновой, так и килоновой. На данный момент учёные считают такую гипотезу наиболее вероятной, но для окончательного подтверждения потребуется ещё множество наблюдений и исследований.

Важность дальнейших исследований

Исследователи подчёркивают, что событие AT2025ulz остаётся одним из самых интригующих космических явлений, зафиксированных на данный момент, и его дальнейшее изучение обещает раскрыть новые аспекты понимания звёздных катастроф.