Личная информация на ладони у аферистов: откуда берутся данные для мошеннических звонков

Провайдеры не запрашивают коды из СМС – киберэксперт Курочкин

Мошенники получают личные данные россиян из старых утечек, которые до сих пор находятся в свободном доступе. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телефонный мошенник

Ранее РИА Новости сообщили, что мошенники стали звонить россиянам и предлагать переоформить тариф домашнего интернета. Жертвы диктуют им код из СМС, предоставляя злоумышленникам доступ к персональной информации.

По словам Курочкина, доступ к домашним адресам, паспортным данным и телефонам граждан злоумышленники получают из многочисленных баз, попавших в открытый доступ за последние годы. Эти сведения распространяются не только в теневом интернете, но и на обычных интернет-площадках, что делает их легко доступными для мошенников.

"Подобные данные берутся из тех же источников, откуда преступники получают имена, телефоны и другую персональную информацию. На протяжении многих лет происходили различные утечки, и значительная часть этих баз сегодня находится в свободном доступе. Их можно найти не только в теневом интернете, но и на обычных интернет-площадках. Фактически любой желающий может отыскать адрес регистрации человека, если знает, где искать", — пояснил эксперт.

Он отметил, что отличить мошенников от настоящих сотрудников компании можно по их поведению: официальные операторы не запрашивают коды из сообщений и не требуют подтверждать действия по телефону. Эксперт подчеркнул, что в случае сомнений стоит самостоятельно проверить информацию — через личный кабинет или горячую линию провайдера.

"Ни один провайдер не будет запрашивать у клиента коды из СМС для смены тарифа или подтверждения услуги. Все подобные операции выполняются автоматически на стороне компании. Если поступает звонок с таким предложением, стоит положить трубку и самостоятельно связаться со своим оператором — это единственный надежный способ убедиться, что вы разговариваете не с мошенниками", — заключил Курочкин.