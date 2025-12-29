Небо становится тесным: начало 2026 года сведёт Землю с кометами на тревожно близкой дистанции

Две кометы подойдут близко к Земле в январе и феврале 2026 года — ИПА РАН

Астрономы внимательно следят за небом: начало 2026 года обещает сразу несколько заметных событий, связанных с пролётом комет рядом с Землёй. На фоне обсуждений межзвёздной кометы 3I/ATLAS учёные и любители астрономии готовятся к наблюдению ещё двух объектов, которые окажутся значительно ближе и будут доступны для наблюдений без сложного оборудования.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License Зеленая комета Леммон в ночном небе

Насыщенное начало 2026 года

Комета 3I/ATLAS уже привлекла внимание исследователей как редкий межзвёздный гость, направляющийся в сторону Юпитера. Однако для земных наблюдателей куда больший практический интерес представляют другие небесные тела, которые подойдут к нашей планете на сравнительно небольшое расстояние. В первые месяцы 2026 года ожидаются сразу два таких сближения, и одно из них будет почти втрое "ближе", чем перигелий 3I/ATLAS.

Речь идёт не о внезапных угрозах или непредсказуемых траекториях. Оба объекта давно находятся под контролем астрономов, их орбиты хорошо рассчитаны, а вероятность какого-либо столкновения с Землёй исключена. Тем не менее, подобные пролёты всегда вызывают повышенный интерес, поскольку дают редкую возможность подробно изучить состав и поведение комет.

Комета 24P/Шомасса: проверенная временем гостья

Первым и наиболее ожидаемым объектом станет комета 24P/Шомасса. Она была открыта французским астрономом Александром Шомассом ещё в декабре 1911 года, и за более чем столетие наблюдений учёные успели хорошо изучить её орбиту. В начале января 2026 года комета вновь приблизится к Земле — минимальное расстояние составит около 89 миллионов километров.

По астрономическим меркам это считается относительно близким пролётом. Для сравнения, многие кометы проходят значительно дальше, оставаясь доступными лишь для профессиональных обсерваторий. В случае с 24P/Шомасса ситуация иная: объект будет виден даже с помощью любительской техники.

Когда и как лучше наблюдать 24P/Шомасса

Пик сближения и наилучшие условия для наблюдений ожидаются 4 января 2026 года. В этот день комета будет находиться на границе созвездий Девы и Волопаса, немного ниже яркой звезды Арктур. Лучшее время для наблюдений — вторая половина ночи, когда объект поднимается достаточно высоко над горизонтом.

По оценкам специалистов, блеск кометы достигнет примерно 8-й звёздной величины. Это означает, что при тёмном небе её можно будет увидеть в бинокль или через небольшой телескоп. Для опытных наблюдателей поиск объекта не составит труда, особенно при использовании астрономических карт или мобильных приложений.

Что говорят специалисты о безопасности пролёта

Учёные подчёркивают, что никакой угрозы для Земли комета 24P/Шомасса не представляет. Её траектория тщательно рассчитана, и сближение не предполагает пересечения с орбитой нашей планеты.

"Это типичный пример периодической кометы, чьё поведение хорошо изучено. Подобные пролёты интересны исключительно с научной точки зрения", — отмечает сотрудник Института прикладной астрономии Николай Железнов.

Интересно и то, что это не последняя встреча с данным объектом: следующее заметное сближение 24P/Шомасса с Землёй прогнозируется на март 2034 года.

Второй гость: комета Верчос (C/2024 E1)

Помимо январского события, астрономы ждут ещё одну комету — C/2024 E1, также известную как Верчос. Её открыли сравнительно недавно, в марте 2024 года, и потому интерес к объекту особенно высок. В отличие от 24P/Шомасса, эта комета считается "новичком" для наблюдателей, а её поведение пока изучено не так подробно.

Согласно предварительным расчётам, Верчос может оказаться даже ярче январской кометы. Ожидается, что её блеск достигнет 6-7-й звёздной величины, а значит, при благоприятных условиях она будет хорошо заметна в любительские телескопы и бинокли.

Главное условие для наблюдений Верчос

У кометы C/2024 E1 есть важная особенность, которая добавляет интриги. Прежде чем стать доступной для наблюдений с Земли, она должна пройти опасный участок орбиты — сближение с Солнцем. Подобные "солнечные рандеву" нередко становятся критичными для комет: некоторые из них разрушаются из-за высокой температуры и гравитационного воздействия.

Если Верчос успешно переживёт этот этап, то уже 17 февраля 2026 года её можно будет наблюдать с Земли. В таком случае астрономов ждёт ещё одно яркое событие начала года.

Советы для начинающих наблюдателей

Тем, кто планирует впервые понаблюдать за кометами, специалисты рекомендуют действовать поэтапно.

Заранее уточнить дату и время максимальной видимости. Найти место с минимальной засветкой от городских огней. Использовать бинокль или небольшой телескоп с широким полем зрения. Подготовить астрономическую карту или приложение для ориентации по созвездиям. Дать глазам время привыкнуть к темноте перед наблюдением.

Популярные вопросы о кометах начала 2026 года

Можно ли увидеть кометы невооружённым глазом?

В идеальных условиях и вдали от городов некоторые наблюдатели смогут заметить яркие участки, но бинокль значительно упростит задачу.

Опасны ли эти объекты для Земли?

Нет, все траектории рассчитаны, и угрозы столкновения не существует.

Что лучше выбрать для наблюдений — телескоп или бинокль?

Для начинающих подойдёт бинокль: он проще в использовании и позволяет быстрее найти объект на небе.

Будут ли подобные события в ближайшие годы?

Кометы появляются регулярно, но столь удачное сочетание яркости и близости встречается не каждый год.