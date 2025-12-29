Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психиатр Шуров: авторитет учителя в современных школах упал до критического уровня
Суп из черноглазого гороха готовят с колбасой и говяжьим фаршем — Allrecipes
Аксаков предрёк снижение ключевой ставки до 9%
Индейка вместо колбасы делает вкус Оливье более современным — шеф-повара
Сахар смягчает кислоту томатов в борще — повара
Лёгкие шторы делают гостиную светлее и визуально просторнее — Ideal Home
В России вводят единую форму согласия на клинические исследования — указ Путина
Среднемоторная схема обеспечила баланс массы по осям — CAR & MOTOR
Гипсокартонные стены уступают кирпичным по прочности и звукоизоляции — idealista

120 вспышек за час: январские праздники превратят небо в живой фейерверк без единого салюта

Звездопад Квадрантиды в январе 2026 года достигнет 120 метеоров в час
Наука

Начало 2026 года обещает порадовать любителей астрономии редким и впечатляющим небесным зрелищем. В первые январские ночи жители России и других стран смогут наблюдать один из самых мощных метеорных потоков года. Яркие вспышки будут появляться на небе практически каждую минуту при благоприятных погодных условиях.

Октябрьский звездопад
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Октябрьский звездопад

Первый звездопад нового года

Речь идет о метеорном потоке Квадрантиды — традиционном астрономическом явлении, которое ежегодно открывает календарь звездопадов. В 2026 году его активность будет особенно высокой. Пик потока ожидается в ночь с 3 на 4 января, когда количество метеоров может достигать 120 в час. Это означает, что наблюдатели смогут видеть от одного до двух "падающих звезд" каждую минуту.

Квадрантиды относятся к числу самых интенсивных метеорных потоков, однако у них есть особенность — короткий период максимальной активности. В отличие от августовских Персеид или декабрьских Геминид, которые можно наблюдать несколько ночей подряд, пик Квадрантид длится всего несколько часов. Именно поэтому астрономы советуют заранее планировать наблюдения.

Когда и где лучше наблюдать метеоры

Активность потока начнется еще 28 декабря и продлится до 12 января, но наибольшее количество вспышек придется именно на первые дни нового года. Радиант Квадрантид — точка, из которой визуально "вылетают" метеоры, — располагается под ручкой ковша Большой Медведицы, в области созвездия Волопаса. Это делает поток хорошо заметным для жителей Северного полушария.

Для наблюдений не потребуется специальное оборудование. Метеоры видны невооруженным глазом, однако важно выбрать место вдали от городского освещения. Чем темнее небо и шире обзор горизонта, тем больше шансов увидеть максимальное количество вспышек.

"Пик новогоднего звездопада Квадрантиды будет наблюдаться в ночь с 3 на 4 января. Ожидается до 120 метеоров в час, это 1-2 метеора в минуту при ясном небе", — сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Почему Квадрантиды так называются

Название потока может показаться необычным, поскольку созвездие Стенной Квадрант (Quadrans Muralis) сегодня не используется в современной астрономии. Оно существовало в XVIII-XIX веках и располагалось между Волопасом и Драконом. Хотя само созвездие было исключено из официального списка, историческое название метеорного потока сохранилось.

Современные астрономы ориентируются на положение радианта относительно актуальных созвездий, однако термин "Квадрантиды" по-прежнему применяется в научной и популярной литературе.

Происхождение метеорного потока

Квадрантиды образуются из частиц космической пыли, которые Земля встречает на своей орбите. Предположительно, источником потока является астероид 2003 EH1, который, по мнению ученых, может быть фрагментом древней кометы. Частицы, входя в атмосферу Земли на огромной скорости, сгорают и создают яркие световые следы.

Скорость метеоров Квадрантид достигает около 40 километров в секунду. Благодаря этому вспышки выглядят особенно резкими и яркими, а иногда сопровождаются короткими светящимися следами.

Как подготовиться к наблюдению звездопада

Чтобы получить максимум впечатлений от астрономического события, специалисты советуют учитывать несколько факторов. В первую очередь важно следить за прогнозом погоды: облачность может полностью скрыть небо. Также стоит учитывать фазу Луны — в начале января она будет не слишком яркой, что благоприятно скажется на видимости метеоров.

Для комфортного наблюдения лучше взять теплую одежду, складной стул или плед. Зимой длительное пребывание на улице требует подготовки, особенно если наблюдения планируются за пределами города.

Советы для начинающих наблюдателей

  1. Выберите дату — оптимально ночь с 3 на 4 января.
  2. Найдите место вдали от городских огней.
  3. Проверьте прогноз погоды и уровень облачности.
  4. Оденьтесь тепло и возьмите с собой термос.
  5. Дайте глазам привыкнуть к темноте не менее 15-20 минут.
  6. Наблюдайте не конкретную точку, а максимально широкую область неба.

Популярные вопросы о звездопаде Квадрантиды

Нужно ли специальное оборудование для наблюдений?

Нет, метеоры хорошо видны невооруженным глазом. Телескопы и бинокли для этого не подходят.

В какое время лучше всего смотреть на небо?

Лучшие условия обычно складываются во второй половине ночи и под утро, когда радиант поднимается выше над горизонтом.

Можно ли увидеть Квадрантиды в городе?

В условиях городской засветки будет видно меньше метеоров, но самые яркие вспышки заметны и в черте города.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Медовый оттенок добавляет волосам глубину и блеск — ND Mais
Красота и стиль
Медовый оттенок добавляет волосам глубину и блеск — ND Mais
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Садоводство, цветоводство
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Красота и стиль
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Сапоги, которые меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
Освобождение Гуляйполя лишает украинских националистов части культурного кода Любовь Степушова Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
За этим сортом охотятся все хитрые дачники: помидоры до 500 г и урожай, который тянет на рекорд
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Последние материалы
Суп из черноглазого гороха готовят с колбасой и говяжьим фаршем — Allrecipes
Правомерные вопросы ДПС ограничены должностной инструкцией
Аксаков предрёк снижение ключевой ставки до 9%
Белые и серебристые тени создают эффект холодного сияния
Звездопад Квадрантиды в январе 2026 года достигнет 120 метеоров в час
Моаи на острове Пасхи устанавливали без известной технологии
Мальва вырастает до полутора метров в естественной среде — Ciceksel
Индейка вместо колбасы делает вкус Оливье более современным — шеф-повара
Пингвины Адели дарят камешки для строительства гнезда — The Guardian
Сахар смягчает кислоту томатов в борще — повара
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.