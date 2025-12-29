120 вспышек за час: январские праздники превратят небо в живой фейерверк без единого салюта

Звездопад Квадрантиды в январе 2026 года достигнет 120 метеоров в час

Начало 2026 года обещает порадовать любителей астрономии редким и впечатляющим небесным зрелищем. В первые январские ночи жители России и других стран смогут наблюдать один из самых мощных метеорных потоков года. Яркие вспышки будут появляться на небе практически каждую минуту при благоприятных погодных условиях.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Октябрьский звездопад

Первый звездопад нового года

Речь идет о метеорном потоке Квадрантиды — традиционном астрономическом явлении, которое ежегодно открывает календарь звездопадов. В 2026 году его активность будет особенно высокой. Пик потока ожидается в ночь с 3 на 4 января, когда количество метеоров может достигать 120 в час. Это означает, что наблюдатели смогут видеть от одного до двух "падающих звезд" каждую минуту.

Квадрантиды относятся к числу самых интенсивных метеорных потоков, однако у них есть особенность — короткий период максимальной активности. В отличие от августовских Персеид или декабрьских Геминид, которые можно наблюдать несколько ночей подряд, пик Квадрантид длится всего несколько часов. Именно поэтому астрономы советуют заранее планировать наблюдения.

Когда и где лучше наблюдать метеоры

Активность потока начнется еще 28 декабря и продлится до 12 января, но наибольшее количество вспышек придется именно на первые дни нового года. Радиант Квадрантид — точка, из которой визуально "вылетают" метеоры, — располагается под ручкой ковша Большой Медведицы, в области созвездия Волопаса. Это делает поток хорошо заметным для жителей Северного полушария.

Для наблюдений не потребуется специальное оборудование. Метеоры видны невооруженным глазом, однако важно выбрать место вдали от городского освещения. Чем темнее небо и шире обзор горизонта, тем больше шансов увидеть максимальное количество вспышек.

"Пик новогоднего звездопада Квадрантиды будет наблюдаться в ночь с 3 на 4 января. Ожидается до 120 метеоров в час, это 1-2 метеора в минуту при ясном небе", — сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Почему Квадрантиды так называются

Название потока может показаться необычным, поскольку созвездие Стенной Квадрант (Quadrans Muralis) сегодня не используется в современной астрономии. Оно существовало в XVIII-XIX веках и располагалось между Волопасом и Драконом. Хотя само созвездие было исключено из официального списка, историческое название метеорного потока сохранилось.

Современные астрономы ориентируются на положение радианта относительно актуальных созвездий, однако термин "Квадрантиды" по-прежнему применяется в научной и популярной литературе.

Происхождение метеорного потока

Квадрантиды образуются из частиц космической пыли, которые Земля встречает на своей орбите. Предположительно, источником потока является астероид 2003 EH1, который, по мнению ученых, может быть фрагментом древней кометы. Частицы, входя в атмосферу Земли на огромной скорости, сгорают и создают яркие световые следы.

Скорость метеоров Квадрантид достигает около 40 километров в секунду. Благодаря этому вспышки выглядят особенно резкими и яркими, а иногда сопровождаются короткими светящимися следами.

Как подготовиться к наблюдению звездопада

Чтобы получить максимум впечатлений от астрономического события, специалисты советуют учитывать несколько факторов. В первую очередь важно следить за прогнозом погоды: облачность может полностью скрыть небо. Также стоит учитывать фазу Луны — в начале января она будет не слишком яркой, что благоприятно скажется на видимости метеоров.

Для комфортного наблюдения лучше взять теплую одежду, складной стул или плед. Зимой длительное пребывание на улице требует подготовки, особенно если наблюдения планируются за пределами города.

Советы для начинающих наблюдателей

Выберите дату — оптимально ночь с 3 на 4 января. Найдите место вдали от городских огней. Проверьте прогноз погоды и уровень облачности. Оденьтесь тепло и возьмите с собой термос. Дайте глазам привыкнуть к темноте не менее 15-20 минут. Наблюдайте не конкретную точку, а максимально широкую область неба.

Популярные вопросы о звездопаде Квадрантиды

Нужно ли специальное оборудование для наблюдений?

Нет, метеоры хорошо видны невооруженным глазом. Телескопы и бинокли для этого не подходят.

В какое время лучше всего смотреть на небо?

Лучшие условия обычно складываются во второй половине ночи и под утро, когда радиант поднимается выше над горизонтом.

Можно ли увидеть Квадрантиды в городе?

В условиях городской засветки будет видно меньше метеоров, но самые яркие вспышки заметны и в черте города.