Снег возвращает Москве зимнюю картинку: конец года проходит под знаком циклона и просевшего давления

Снегопады придут в Москву к Новому году на фоне пониженного давления — Вильфанд

Конец декабря в Москве обещает быть по-настоящему зимним, но без экстремальных морозов. После холодного старта недели температура станет мягче, а к выходным добавятся снегопады, которые создадут "новогоднюю картинку" в городе.

При этом вместе с циклоном придёт заметное падение давления, и это важно учитывать тем, кто реагирует на такие перепады. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Какая погода ждёт Москву в последние выходные года

По прогнозу, сильные морозы в центральном регионе сменятся умеренными значениями. Днём в Москве ожидается около 0…-3 °C, ночью — до -6 °C, то есть погода будет комфортной для прогулок и предпраздничных дел. На фоне низкого давления вероятны обильные осадки, и в этот раз они пройдут преимущественно в виде снега, что особенно порадует тех, кто ждёт "классический" зимний пейзаж.

Синоптик также уточнил, что в воскресенье станет немного холоднее: ночью в разных районах Москвы и области возможны -6…-11 °C, а днём — до -4 °C. В понедельник температурный фон существенно не изменится, зато осадки должны прекратиться. По словам метеорологов, такие значения продержатся вплоть до 31 декабря, поэтому Новый год пройдёт в атмосфере зимней сказки.

Почему давление снизится и чем это может быть важно

Главный "режиссёр" погоды на выходных — циклон. При циклонической циркуляции давление падает, а облачность и осадки, наоборот, усиливаются. Именно поэтому снегопады в такой ситуации выглядят закономерными, но для метеозависимых людей это может стать фактором дискомфорта: у некоторых на перепады давления реагируют голова, сосудистый тонус, сон и общее самочувствие.

Что будет дальше: сохранится ли "зимний режим" на Новый год

Метеорологи ожидают, что до 31 декабря погода останется в похожих рамках: умеренный минус, снег и без резких температурных качелей. Новую волну оттепели, по оценкам специалистов, стоит ждать не раньше середины январских праздников. Это означает, что ближайшие дни подходят и для городских прогулок, и для поездок по делам, если заранее учесть дорожные условия после снегопадов.

Морозная погода и "мягкая зима" с циклоном

При устойчивых морозах обычно выше давление, воздух суше, а осадков меньше — дороги чаще остаются "чистыми", но холод переносится тяжелее, особенно при ветре. Мягкая зима около нуля удобнее для длительных прогулок и активностей на улице, зато растёт вероятность снегопадов, снежной каши и гололедицы, а низкое давление может ощущаться сильнее. В такие периоды особенно важны правильная обувь, аккуратность за рулём и внимательность к самочувствию.