Мысли не распадаются на сновидения: при бессоннице мозг дольше держит контроль и цепляется за реальность

Хроническая бессонница может быть связана не только со стрессом или привычками, но и с тем, как работают внутренние биологические часы. Новое исследование предполагает: у людей с бессонницей суточный ритм умственной активности сдвинут и "сглажен", из-за чего мозг поздно переходит в режим отдыха.
В итоге ночью сохраняется состояние бодрствования и решения задач, когда организму пора расслабляться. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Sleep Medicine.
Обычно засыпание сопровождается постепенным "переключением" мышления — от целенаправленных, сфокусированных мыслей к более фрагментированным, образным и похожим на сновидения представлениям. Этот переход называют когнитивно-аффективным отстранением: мозг как бы отпускает контроль, снижает внутренний диалог и становится менее "ориентированным на реальность".
У людей с бессонницей этот процесс часто идёт иначе. Вместо плавного угасания мыслей появляются "беспокойные мысли" — навязчивые, вербальные, повторяющиеся размышления, которые трудно остановить. Раньше предполагали, что такая гиперактивность может быть выученной реакцией на спальню или устойчивой чертой личности, но авторы работы решили проверить, не лежит ли причина глубже — в циркадной системе.
Циркадные часы управляют суточными циклами бодрствования и сонливости, а также связаны с температурой тела и гормональными изменениями. Если "сигнал ко сну" ослаблен или приходит позже обычного, человеку труднее отключиться: мозг продолжает анализировать, планировать и "пережёвывать" события.
Руководители исследования Курт Лашингтон и Джиллиан Дорриан выдвинули гипотезу, что неспособность расслабиться вечером может быть следствием задержанного или ослабленного циркадного сигнала, который должен помогать переходу ко сну.
Команда исследователей из Университета Южной Австралии, Вашингтонского государственного университета и Университета Флиндерса набрала 32 пожилых участников. У 16 из них была диагностирована бессонница (трудности с засыпанием), остальные 16 были без истории нарушений сна.
Чтобы отделить влияние привычек и внешних факторов от работы внутренних часов, применили протокол постоянного режима. Это строгая методика, при которой убирают "подсказки времени" вроде яркого света, смены активности и положения тела.
Участники бодрствовали в постели 24 часа при приглушённом освещении, находились в полулежачем положении и не могли спать. За ними постоянно наблюдал персонал. Им регулярно давали небольшие перекусы и воду, чтобы удерживать метаболизм стабильным и не создавать "маскирующих" эффектов, которые могли бы исказить картину.
Каждый час участники заполняли чек-лист когнитивно-аффективного отвлечения, описывая текущее состояние ума. Они оценивали, больше ли у них визуальных образов или внутреннего диалога, являются ли мысли повторяющимися или последовательными, а также насколько они "ориентированы на реальность" — кажутся ли мысли реальными или больше напоминают сновидения.
Дополнительно участники отмечали метакогнитивную активность — то есть степень осознания собственного мышления и контроль над ним, включая внимание к лабораторной обстановке и волевое управление мыслями. После этого исследователи анализировали почасовые данные, чтобы увидеть суточную динамику.
При нормальном сне вечером чаще появляется ощущение постепенного "расфокуса": мысли становятся менее логичными, больше образов, меньше внутреннего диалога, снижается контроль и потребность "решать". При бессоннице, по описанию участников, нередко происходит обратное: сохраняется словесная жвачка, повторение одних и тех же сценариев и повышенная включённость в реальность, будто мозг продолжает дневную работу.
Если ритм умственной активности действительно задержан и сглажен, то "окно", в которое мозг обычно легче отпускает контроль, может смещаться на более позднее время — отсюда ощущение, что сон приходит слишком поздно или вовсе не приходит.
Новая интерпретация важна тем, что смещает фокус с "характера" и "силы воли" на биологические механизмы. Но и ограничения у неё есть.
Плюсы
Даёт биологическое объяснение тому, почему ночью может сохраняться режим активного мышления.
Поддерживает идею, что бессонница у части людей связана с циркадной дисрегуляцией, а не только с привычками.
Помогает точнее подбирать подходы к лечению: разным механизмам могут соответствовать разные стратегии.
Минусы
Исследование проводилось на небольшой группе пожилых людей, и выводы могут не полностью переноситься на всех возрастных участников.
Протокол постоянного режима — искусственная среда, которая не отражает повседневную жизнь.
Даже при циркадной роли бессонница остаётся многопричинной, и одного механизма может быть недостаточно для объяснения всех случаев.
Часто влияет и то, и другое. Но если сон "уезжает" по времени, а режим сбивается даже при спокойных периодах, это может указывать на циркадный компонент, который стоит обсудить со специалистом.
Если вечерний сигнал к расслаблению ослаблен или приходит позже, мозг продолжает работать в дневном режиме — отсюда повторяющиеся размышления и внутренний диалог, когда организм ждёт выключения.
Принуждение обычно повышает напряжение. Полезнее работать с "якорями" биоритма — временем подъёма, светом, регулярностью — и снижать вечернюю стимуляцию, чтобы переход к сну становился естественнее.
Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?