Мысли не распадаются на сновидения: при бессоннице мозг дольше держит контроль и цепляется за реальность

Мозг ночью сохраняет дневную активность, что мешает засыпанию — Sleep Medicine

Хроническая бессонница может быть связана не только со стрессом или привычками, но и с тем, как работают внутренние биологические часы. Новое исследование предполагает: у людей с бессонницей суточный ритм умственной активности сдвинут и "сглажен", из-за чего мозг поздно переходит в режим отдыха.

Проблема бессонницы

В итоге ночью сохраняется состояние бодрствования и решения задач, когда организму пора расслабляться. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Sleep Medicine.

Что именно нашли учёные и о каком механизме речь

Обычно засыпание сопровождается постепенным "переключением" мышления — от целенаправленных, сфокусированных мыслей к более фрагментированным, образным и похожим на сновидения представлениям. Этот переход называют когнитивно-аффективным отстранением: мозг как бы отпускает контроль, снижает внутренний диалог и становится менее "ориентированным на реальность".

У людей с бессонницей этот процесс часто идёт иначе. Вместо плавного угасания мыслей появляются "беспокойные мысли" — навязчивые, вербальные, повторяющиеся размышления, которые трудно остановить. Раньше предполагали, что такая гиперактивность может быть выученной реакцией на спальню или устойчивой чертой личности, но авторы работы решили проверить, не лежит ли причина глубже — в циркадной системе.

Почему циркадные ритмы важны для сна

Циркадные часы управляют суточными циклами бодрствования и сонливости, а также связаны с температурой тела и гормональными изменениями. Если "сигнал ко сну" ослаблен или приходит позже обычного, человеку труднее отключиться: мозг продолжает анализировать, планировать и "пережёвывать" события.

Руководители исследования Курт Лашингтон и Джиллиан Дорриан выдвинули гипотезу, что неспособность расслабиться вечером может быть следствием задержанного или ослабленного циркадного сигнала, который должен помогать переходу ко сну.

Как проходил эксперимент и чем он необычен

Команда исследователей из Университета Южной Австралии, Вашингтонского государственного университета и Университета Флиндерса набрала 32 пожилых участников. У 16 из них была диагностирована бессонница (трудности с засыпанием), остальные 16 были без истории нарушений сна.

Чтобы отделить влияние привычек и внешних факторов от работы внутренних часов, применили протокол постоянного режима. Это строгая методика, при которой убирают "подсказки времени" вроде яркого света, смены активности и положения тела.

Участники бодрствовали в постели 24 часа при приглушённом освещении, находились в полулежачем положении и не могли спать. За ними постоянно наблюдал персонал. Им регулярно давали небольшие перекусы и воду, чтобы удерживать метаболизм стабильным и не создавать "маскирующих" эффектов, которые могли бы исказить картину.

Как измеряли "ритм мышления"

Каждый час участники заполняли чек-лист когнитивно-аффективного отвлечения, описывая текущее состояние ума. Они оценивали, больше ли у них визуальных образов или внутреннего диалога, являются ли мысли повторяющимися или последовательными, а также насколько они "ориентированы на реальность" — кажутся ли мысли реальными или больше напоминают сновидения.

Дополнительно участники отмечали метакогнитивную активность — то есть степень осознания собственного мышления и контроль над ним, включая внимание к лабораторной обстановке и волевое управление мыслями. После этого исследователи анализировали почасовые данные, чтобы увидеть суточную динамику.

Как "выглядит" засыпание при нормальном сне и при бессоннице

При нормальном сне вечером чаще появляется ощущение постепенного "расфокуса": мысли становятся менее логичными, больше образов, меньше внутреннего диалога, снижается контроль и потребность "решать". При бессоннице, по описанию участников, нередко происходит обратное: сохраняется словесная жвачка, повторение одних и тех же сценариев и повышенная включённость в реальность, будто мозг продолжает дневную работу.

Если ритм умственной активности действительно задержан и сглажен, то "окно", в которое мозг обычно легче отпускает контроль, может смещаться на более позднее время — отсюда ощущение, что сон приходит слишком поздно или вовсе не приходит.

Плюсы и минусы такой трактовки бессонницы

Новая интерпретация важна тем, что смещает фокус с "характера" и "силы воли" на биологические механизмы. Но и ограничения у неё есть.

Плюсы

Даёт биологическое объяснение тому, почему ночью может сохраняться режим активного мышления. Поддерживает идею, что бессонница у части людей связана с циркадной дисрегуляцией, а не только с привычками. Помогает точнее подбирать подходы к лечению: разным механизмам могут соответствовать разные стратегии.

Минусы

Исследование проводилось на небольшой группе пожилых людей, и выводы могут не полностью переноситься на всех возрастных участников. Протокол постоянного режима — искусственная среда, которая не отражает повседневную жизнь. Даже при циркадной роли бессонница остаётся многопричинной, и одного механизма может быть недостаточно для объяснения всех случаев.

Популярные вопросы о хронической бессоннице и биологических часах

Как выбрать, что важнее: стресс или циркадный сбой?

Часто влияет и то, и другое. Но если сон "уезжает" по времени, а режим сбивается даже при спокойных периодах, это может указывать на циркадный компонент, который стоит обсудить со специалистом.

Почему "беспокойные мысли" усиливаются именно ночью?

Если вечерний сигнал к расслаблению ослаблен или приходит позже, мозг продолжает работать в дневном режиме — отсюда повторяющиеся размышления и внутренний диалог, когда организм ждёт выключения.

Что лучше: заставлять себя спать или перестроить режим?

Принуждение обычно повышает напряжение. Полезнее работать с "якорями" биоритма — временем подъёма, светом, регулярностью — и снижать вечернюю стимуляцию, чтобы переход к сну становился естественнее.