Обычная тревога проходит, а эта липнет: учёные назвали механизм, который не даёт мозгу отпустить

Детектор ошибок может объяснить тревожные симптомы без причины — Дидур

Учёные из Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН назвали возможный механизм, который может подталкивать часть людей к патологической тревожности. Речь идёт о сбое в работе "детектора ошибок" — системы мозга, которая постоянно проверяет, правильно ли мы выполняем привычные действия.

Психологические проблемы

Когда этот контроль начинает работать некорректно, тревожный сигнал может включаться слишком часто и без реальной причины. Об этом сообщил врио директора института Михаил Дидур в беседе с ТАСС.

Что такое "детектор ошибок" и зачем он нужен

По описанию специалистов, детектор ошибок — это сложный механизм в мозге, который отслеживает неточности в наших действиях. Он сравнивает то, что человек делает прямо сейчас, с "эталоном" — моделью, записанной в краткосрочной или долгосрочной памяти. По сути, это внутренний контроль качества: так мы замечаем промахи, корректируем движения, удерживаем внимание и выполняем задачи точнее.

Если такой алгоритм начинает давать сбои, он может "находить" ошибки там, где их нет, и запускать ощущение небезопасности. Именно это, по словам Михаила Дидура, способно сыграть важную роль в формировании симптома патологической тревожности — состояния, которое заметно ухудшает качество жизни и работоспособность.

Почему патологическая тревожность важна для медицины

Патологическая тревожность относится к психосоматическим проявлениям, когда психическое состояние заметно влияет на самочувствие и повседневную активность. Михаил Дидур отмечает, что сегодня примерно 5,5% населения сталкиваются с психосоматическими заболеваниями, а 4-5% — с повышенной и патологической тревожностью, и эти показатели, по его словам, растут.

В институте также изучают, как тревожные состояния пересекаются с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Такой подход помогает точнее различать причины симптомов — например, отделять тревожные проявления от кардиологических, чтобы оптимизировать лечение. Логика здесь практичная: когда диагноз яснее, легче лечить нарушения по отдельности и снижать риск того, что одно состояние будет усиливать другое.

Сравнение: обычная тревога и патологическая тревожность

Обычная тревога чаще возникает в понятных ситуациях — перед экзаменом, важным разговором, перелётом — и обычно снижается, когда событие проходит или появляется ощущение контроля. Патологическая тревожность может быть более "липкой": она дольше держится, появляется без очевидного повода и мешает работе, сну и восстановлению.

Разница не в том, что человек "слабее", а в том, как организм и мозг обрабатывают сигналы. Гипотеза о сбое детектора ошибок как раз описывает возможный вариант, когда система внутренней проверки начинает реагировать слишком жёстко и часто.

Плюсы и минусы новой научной гипотезы

Эта идея выглядит перспективно, но важны и ограничения: речь идёт о возможной причине у части пациентов, а не об универсальном объяснении для всех.

Плюсы

Появляется более понятная модель, почему тревога может возникать "на ровном месте". Упрощается диалог между специалистами: психическое самочувствие можно обсуждать через работу конкретных механизмов мозга. Возникают новые ориентиры для диагностики, в том числе в пограничных случаях с сердечно-сосудистыми симптомами.

Минусы

Одна гипотеза не объяснит все варианты тревожных расстройств и их причины. Самодиагностика по научным новостям часто приводит к лишним переживаниям и ошибочным выводам. При похожих симптомах могут требоваться разные маршруты помощи — от психотерапии до кардиологического обследования.

Что делать, если тревога мешает жить

Отслеживайте повторяемость: как часто тревога появляется, сколько длится, что её усиливает — это помогает врачу и вам самим. Проверьте базовые факторы: сон, регулярность питания, кофеин, нагрузка, восстановление — иногда простые вещи заметно влияют на фон. Если есть телесные симптомы (сердцебиение, давление, боль в груди), не игнорируйте их и обсудите с врачом, чтобы исключить кардиологические причины. Подготовьте короткий список жалоб и вопросов перед визитом: так проще не упустить важное. Подбирайте поддержку вместе со специалистом: иногда достаточно психотерапии и коррекции режима, а иногда нужен комплексный подход.

Популярные вопросы о патологической тревожности

Как понять, что тревога стала патологической?

Обычно настораживает сочетание трёх признаков: тревога возникает часто или без явного повода, держится долго и мешает работе, сну, общению или восстановлению.

Почему тревожность иногда похожа на проблемы с сердцем?

Ощущения могут пересекаться: учащённое сердцебиение, напряжение, скачки давления субъективно воспринимаются одинаково тревожно. Поэтому врачи и говорят о важности дифференциальной диагностики.

Можно ли "вылечить тревогу силой воли"?

Воля помогает выстроить режим и обратиться за помощью, но сама по себе не всегда убирает механизм тревоги. Если состояние устойчиво ухудшает жизнь, полезнее обсуждать это со специалистом, чем оставаться один на один с симптомами.