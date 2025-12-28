Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Длительное прокручивание стартера зимой может привести к заливанию свечей — Actualn
Линия C в метро Рима становится беспилотной — Mеtro
Заявление в полицию фиксирует правовой статус находки животного — юристы
Ольга Бузова встретилась с отцом в преддверии Нового года
Орхидеи после цветения способны зацвести повторно при правильном уходе — Actualno
Торговая политика Трампа провоцирует банкротства в логистических цепях
Оптимальная температура в салоне зимой составляет 19–22 градуса — Carandmotor
Кошки не совершают осознанных пакостей ради мести из-за обиды — зоопсихологи
Годовой доход капитана Boeing 737 достигает почти 458 тысяч долларов — The Post

Под рисовыми полями Вьетнама нашли слоёный пирог истории: артефакты будто собирались тысячелетиями

Археологи нашли под рисовыми террасами артефакты нескольких эпох — музей Хатиня
Наука

Под рисовыми террасами в горной приграничной коммуне Сон Ким 2 в провинции Хатинь (Вьетнам) обнаружили скопление древних предметов, которые будто "собрали" сразу несколько эпох.

рисовое поле
Фото: Wikimedia Commons by Quentar is licensed under Public domain
рисовое поле

Сначала находки заметили местные фермеры во время работ в поле, а затем к месту выехали специалисты музея Хатиня и зафиксировали целую серию артефактов. По предварительным оценкам, речь может идти о территории, где люди жили и работали тысячелетиями, оставляя следы ремесла, быта и верований. Об этом сообщает музей Хатиня.

Где нашли артефакты и что именно подняли из земли

Работы велись в районе Ланг Че — на участке террасных сельхозугодий, который, по словам исследователей, занимает примерно один гектар. Сам набор находок получился разношёрстным: бронзовые колокола, каменные зубила, каменные топоры и пестики, жернова, керамические чаши, фрагменты грубой бытовой посуды, а также железные мечи и клинки. Такой "микс" обычно говорит не об одном случайном эпизоде, а о многослойном прошлом, когда одно и то же место по-разному использовали разные поколения.

Отдельно археологи выделяют керамику периода династии Чан (1225-1400): такие изделия ценны не только сами по себе, но и как маркеры связей горных поселений со средневековыми центрами, где развивались торговля и ремесло.

Почему место считают древним "узлом" поселения

Хатинь расположен на стыке равнин и гор и граничит с Лаосом, поэтому западные районы исторически воспринимают как коридор обмена — и товарами, и технологиями, и культурными практиками. Находки в Ланг Че хорошо ложатся в эту логику: каменные инструменты отсылают к ранним этапам освоения горных долин, а бронза и железо — к более поздним технологическим переходам, когда менялись способы хозяйствования и социальной организации.

Сотни керамических фрагментов, включая селадон и грубую посуду, обнаружили рядом с руинами святилища Сон Тхан — местом, которое связывают с почитанием предков и природных сил. Такое соседство обычно указывает, что это был не "случайный лагерь", а пространство с понятной структурой: быт, производство и ритуальные практики.

Что может означать "непрерывность" в тысячелетиях

Исследователи обращают внимание на разнообразие материалов — от камня и бронзы до железа и глазурованной керамики. Это похоже на историю преемственности: общины могли менять инструменты и привычки, но оставались в одном ландшафте, адаптируясь к горному земледелию, лесным ресурсам и путям через перевалы. В таком месте особенно важна осторожная фиксация слоёв, потому что именно стратиграфия часто отвечает на вопрос, что было раньше, а что позже.

Популярные вопросы о находках под рисовыми полями Хатиня

Как понять, что предмет действительно древний, а не "старый хлам"?

Обычно настораживают необычная форма, следы ручной обработки, нетипичный металл или керамика с характерной глазурью. Но окончательно определить может только специалист после фиксации контекста.

Почему рядом со святилищем находят бытовые вещи?

Ритуальные места часто соседствовали с жильём: людям было важно иметь рядом пространство для обрядов, поклонения предкам и "духам местности", особенно в горном ландшафте.

Что важнее для археологов — сам предмет или место, где он лежал?

Контекст почти всегда важнее. Без понимания слоя и окружения находка теряет часть смысла: сложнее датировать, связать с бытом и реконструировать историю поселения.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Садоводство, цветоводство
Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Белый клевер в огороде заменяет газон и не требует стрижки
Садоводство, цветоводство
Белый клевер в огороде заменяет газон и не требует стрижки
Уксусный раствор уничтожает сорняки между плиткой
Садоводство, цветоводство
Уксусный раствор уничтожает сорняки между плиткой
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Сапоги, что меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Освобождение Гуляйполя лишает украинских националистов части культурного кода Любовь Степушова Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев
Морской гигант, который способен проглотить даже акулу: исчезающий властелин тропических рифов
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Жизнь россиян перевернётся: 10 главных изменений с 2026 года
Жизнь россиян перевернётся: 10 главных изменений с 2026 года
Последние материалы
Заявление в полицию фиксирует правовой статус находки животного — юристы
Ольга Бузова встретилась с отцом в преддверии Нового года
Археологи нашли под рисовыми террасами артефакты нескольких эпох — музей Хатиня
Мерцающие гирлянды вызывают перенапряжение глазных мышц — офтальмолог Казанцев
Орхидеи после цветения способны зацвести повторно при правильном уходе — Actualno
Большинству атлетов нужно 5-10 подходов за тренировку ног — Men's Health
Торговая политика Трампа провоцирует банкротства в логистических цепях
Горбуша используется как бюджетная замена сёмге
Оптимальная температура в салоне зимой составляет 19–22 градуса — Carandmotor
Пищевая сода растапливает лёд медленнее каменной соли — Лори Джонсон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.