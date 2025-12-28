Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кости молчат, следы говорят: тропа динозавра в Колорадо раскрыла привычки и слабое место походки

В Колорадо следы динозавра указали на редкую манеру передвижения
Наука

В Колорадо нашли цепочку окаменевших следов, которая выглядит так, будто динозавр шёл "с перекосом" и мог прихрамывать.

Следы динозавров
Фото: PA by Emma Nicholls, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Следы динозавров

Отпечатки пролежали в камне больше 150 миллионов лет и сохранили не только форму лап, но и характер движения. Учёные считают, что это один из самых необычных маршрутов зауроподов из известных сегодня, сообщает The New York Post.

Где обнаружили следы и чем они выделяются

По данным сообщения, находку зафиксировали на древней "дороге" недалеко от Орей в штате Колорадо. Длина тропы превышает 310 футов, а всего на ней насчитали около 130 отпечатков. Судя по рисунку следов, их оставило крупное четвероногое длинношеее животное — представитель зауроподов.

Палеонтолог Университета Квинсленда Энтони Ромилио в комментарии Fox News Digital подчёркивает, что столь длинные извилистые дорожки встречаются крайне редко. Ещё более редкий случай — когда маршрут образует петлю, напоминающую кольцевую развязку.

Кто мог оставить тропу и почему "хромота" вообще обсуждается

Точный вид определить сложно, но Ромилио напомнил, что в тот период в Колорадо жили как минимум камаразавр и диплодок. Он описал различия так: у камаразавра нагрузка сильнее уходила на плечевой пояс, поэтому отпечатки "рук" могли быть глубже, чем следы задних ног. У диплодока, наоборот, центр тяжести смещался к бёдрам, и глубже получались следы задних лап.

Главная интрига — не "кто", а "как он шёл". Учёные оценили разницу между шагами левой и правой стороны по всей последовательности отпечатков и получили статистически значимое расхождение. Это может указывать на старую травму, особенности походки или привычку нагружать одну сторону.

Почему следы иногда важнее костей

Ромилио отмечает, что тропы оставляет только живое животное, поэтому такие находки помогают понять динамику: темп, длину шага, повороты и даже возможные изменения нагрузки. Кости чаще рассказывают о строении тела, а следы — о поведении и движении на местности. Из-за протяжённости маршрута детальный анализ непрост логистически, но цифровые инструменты — фотограмметрия, 3D-модели, карты высот — позволяют разбирать отпечатки точнее, чем раньше, вплоть до мелких перепадов глубины.

Отдельная часть истории — человеческая. По словам учёного, место первым делом знали местные жители: петляющая тропа была известна с середины 1950-х, а до серьёзного научного изучения дошло значительно позже; первые исследования на академическом уровне, как уточняется, начались примерно пять лет назад.

Что дают "петляющие" тропы и обычные прямые дорожки

Прямые цепочки следов чаще помогают оценить скорость, длину шага и примерные размеры животного на спокойном ходу. Петляющие маршруты добавляют поведенческий слой: можно обсуждать манёвр, обход препятствия, реакцию на рельеф или попытку чего-то избежать. При этом сам факт петли ещё не доказывает погоню или конфликт — он лишь расширяет поле гипотез.

Популярные вопросы о следах динозавров в Колорадо

Как понять, что динозавр мог хромать по отпечаткам?

Обычно смотрят на устойчивую разницу между шагами левой и правой стороны на длинной серии следов. Здесь исследователи как раз говорят о статистически значимом расхождении на более чем 130 отпечатках.

Что лучше для определения вида: следы или кости?

Кости чаще точнее указывают на конкретный вид, а следы лучше показывают поведение и механику движения. В идеале работают оба источника, но в этом случае речь идёт именно о тропе.

Можно ли посетить такие места как туристический объект?

Зависит от режима охраны территории и доступности участка. Даже если место открыто, обычно важны правила: не наступать на отпечатки, не трогать породу и не уносить фрагменты — так сохраняется объект для науки и будущих посетителей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
