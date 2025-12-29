Вулкан взрывается в одном месте — тонет другое: цепная реакция, о которой редко предупреждают

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Крупные извержения вулканов известны способностью временно охлаждать планету, но их влияние этим не ограничивается. Новое исследование показывает, что вулканическая активность может менять режимы осадков и вызывать наводнения в регионах, удаленных на тысячи километров. Ключевую роль при этом играет место извержения относительно экватора. Об этом сообщает Earth.

Извержение вулкана
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Извержение вулкана

Как вулканы влияют на глобальные осадки

Во время мощных извержений в стратосферу выбрасываются большие объемы диоксида серы. В верхних слоях атмосферы газ превращается в аэрозоли — мельчайшие частицы, которые отражают солнечный свет и удерживают тепло.

В результате поверхность Земли охлаждается, а верхняя атмосфера, наоборот, нагревается. Такой температурный контраст нарушает привычные схемы циркуляции воздуха и влияет на распределение влаги по планете. Эти процессы незаметны глазу, но их последствия могут ощущаться в виде аномальных дождей или засух, особенно если речь идёт о вулканах без камер и датчиков, чьё поведение сложнее прогнозировать.

Роль межтропической зоны конвергенции

Одним из ключевых элементов в этой цепочке является межтропическая зона конвергенции (ITCZ) — пояс гроз и ливней, опоясывающий Землю вблизи экватора. Именно здесь сходятся пассаты из обоих полушарий, формируя обильные тропические осадки.

Положение ITCZ меняется в зависимости от сезона, но вулканические аэрозоли способны смещать эту зону на север или юг. В результате регионы, привыкшие к регулярным дождям, могут столкнуться с засухой, а обычно сухие территории — с внезапными наводнениями.

Что показали исторические извержения

Санта-Мария, извергшийся в северном полушарии, привел к росту пиковых паводков примерно на четверти тропических территорий южного полушария. В то же время в северных тропиках число участков с пониженным стоком увеличилось примерно на треть.

Агунг, расположенный в южном полушарии, вызвал почти зеркальный эффект: около половины датчиков в южных тропиках зафиксировали снижение паводков, тогда как в северных тропиках рост пиковых потоков наблюдался примерно в 40 процентах случаев.

Общей чертой этих извержений стало то, что аэрозоли в основном оставались в пределах одного полушария, вынуждая ITCZ смещаться от эпицентра извержения — подобные климатические сбои уже в прошлом приводили к далеко идущим последствиям, когда вулканический климатический удар запускал цепочки кризисов.

"Эффекты увеличения осадков, как правило, наиболее выражены в течение года после извержения и ослабевают через несколько лет", — отметил исследователь Габриэле Вильярини.

Пинатубо и иной сценарий

Извержение Пинатубо стало исключением. Аэрозоли распределились почти равномерно между обоими полушариями, что привело к более симметричному охлаждению планеты. Вместо смещения ITCZ изменилась общая схема атмосферной циркуляции.

В результате тропические регионы по обе стороны экватора столкнулись со снижением частоты наводнений. Пиковые потоки уменьшились примерно на 20 процентов в южных тропиках и на 35 процентов в северных. Однако в засушливых зонах ситуация оказалась противоположной: около трети таких регионов испытали рост паводков.

"Воздух опускается над азиатскими муссонными регионами и поднимается над близлежащими засушливыми районами, что приводит к увеличению осадков", — пояснил ведущий автор исследования Ханбин Ким.

Почему это важно не только для науки

Результаты исследования имеют практическое значение для управления рисками. Внезапные изменения режима осадков могут привести к наводнениям там, где к ним не готовы, и поставить под угрозу инфраструктуру, сельское хозяйство и системы водоснабжения.

Кроме того, выводы актуальны в контексте обсуждений технологий искусственного охлаждения климата, которые по принципу действия напоминают вулканические выбросы. Исследование показывает, что такие вмешательства могут иметь сложные и неоднозначные последствия для гидрологического цикла.

Сравнение: локальное и глобальное влияние извержений

Локальные последствия извержений обычно ассоциируются с пеплопадами и лавовыми потоками. Глобальные эффекты проявляются иначе: через изменение циркуляции атмосферы и перераспределение осадков. Именно эти дальние последствия сложнее всего прогнозировать и учитывать при планировании.

Плюсы и минусы учета вулканических факторов

Понимание вулканического влияния помогает точнее прогнозировать климатические и гидрологические риски. Однако сложность атмосферных процессов и различия между извержениями затрудняют универсальные выводы.

Каждый случай требует отдельного анализа.

Популярные вопросы о вулканах и наводнениях

Как выбрать регионы с наибольшим риском после извержения?
Следует учитывать близость к тропикам и зависимость от сезонных дождей.

Всегда ли извержения усиливают наводнения?
Нет, в некоторых регионах они могут, наоборот, снижать частоту паводков.

Можно ли использовать эти данные для климатического планирования?
Да, они помогают учитывать скрытые риски при оценке долгосрочных климатических сценариев.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
