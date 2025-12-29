Пока тянут время, океан считает по-своему: задержка запускает сценарий без обратного хода

Прибрежные города остаются центрами экономики и культуры, но их будущее все теснее связано с климатическими решениями, которые принимаются сегодня. Новое исследование показывает, что промедление в сокращении выбросов может запустить процессы, которые уже невозможно будет остановить. Даже краткая отсрочка способна многократно усилить рост уровня моря. Об этом сообщает Earth.
Исследование, проведенное учеными Корнельского университета, посвящено не только масштабам снижения выбросов, но и срокам, когда эти меры начинают действовать. Авторы проанализировали, как разные сценарии климатической политики влияют на таяние ледяных щитов и уровень моря вплоть до 2200 года.
Ключевой вывод заключается в том, что задержка даже на одно десятилетие резко повышает риск перехода необратимых переломных точек в Антарктиде и Гренландии. Эти моменты означают, что таяние льда становится самоподдерживающимся и уже не зависит напрямую от дальнейших усилий по сокращению выбросов.
"Грубо говоря, мы обнаружили, что где-то между 2065 и 2075 годами выбросы действительно начинают становиться доминирующим фактором", — отметил профессор Корнельского университета Вивек Шрикришнан.
Повышение концентрации углекислого газа приводит к росту температуры, но ледяные щиты реагируют неравномерно. Вместо плавного таяния они могут долго оставаться относительно стабильными, а затем быстро разрушаться после достижения критических порогов.
Ранее многие модели рассматривали атмосферное потепление, океан и лед по отдельности. Команда Шрикришнана применила интегрированный подход, объединив собственную модель выбросов с детализированными симуляциями океана и ледяных массивов. Это позволило выявить моменты, когда постепенное потепление переходит в резкую и нелинейную потерю льда — в том числе из-за процессов, связанных с таянием антарктических ледников.
Такой подход дает более реалистичное представление о будущем и помогает понять, почему небольшие задержки в политике могут привести к непропорционально большим последствиям.
Анализ показал, что если глобальные выбросы не будут существенно сокращены к 2050 году, вероятность превышения опасных порогов уровня моря превысит 50 процентов. В таком случае подъем может составить не менее 0,4 метра, а при определенных геофизических условиях — до 0,5 метра.
Даже полметра повышения уровня моря способно радикально изменить риски для прибрежных территорий. Вероятность наводнений может увеличиться в десять раз в большинстве прибрежных регионов и более чем в сто раз — в половине из них. Для низколежащих островных государств и мегаполисов вроде Мумбаи, Майами и Джакарты это означает пересмотр самой географии.
"Очевидно, чем быстрее мы сокращаем выбросы, тем лучше, но любое сокращение лучше, чем ничего", — подчеркнул Шрикришнан.
Хотя сегодня основное внимание уделяется Антарктиде, исследование указывает на растущую роль Гренландского ледяного щита в последующие столетия. Его вклад в общий подъем уровня моря может оказаться сопоставимым или даже более значительным.
"Общий объем повышения уровня моря, который может дать Гренландия, очень важен для множества регионов планеты", — отметил Шрикришнан.
Таяние гренландских льдов несет дополнительные риски: приток пресной воды способен изменить океанскую циркуляцию, повлиять на климатические режимы, рыболовство и сельское хозяйство. Эти угрозы усиливаются на фоне того, что ледяной покров Гренландии трескается быстрее, чем ожидалось. Поэтому ученые подчеркивают необходимость рассматривать оба ледяных щита в комплексе.
При раннем начале сокращения выбросов вероятность перехода критических порогов заметно ниже, а рост уровня моря остается в управляемых пределах. Отсроченные меры увеличивают неопределенность и риск резкого скачка уровня океана.
Разница между этими сценариями измеряется не сантиметрами, а судьбами прибрежных городов и инфраструктуры.
Ранние меры по снижению выбросов позволяют уменьшить долгосрочные риски, снизить нагрузку на системы адаптации и сократить будущие экономические потери. В то же время они требуют быстрых политических решений и инвестиций, что может быть сложно в краткосрочной перспективе. Однако откладывание действий почти гарантированно ведет к более высоким издержкам в будущем.
Как выбрать приоритеты для прибрежных регионов?
Ориентируясь на прогнозы риска, плотность населения и критическую инфраструктуру.
Сколько стоит адаптация к росту уровня моря?
Затраты зависят от региона, но ранние меры почти всегда дешевле экстренных решений.
Что лучше — адаптация или сокращение выбросов?
Эффективная стратегия сочетает оба подхода, но без сокращения выбросов адаптация становится все сложнее.
