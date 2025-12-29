Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пока тянут время, океан считает по-своему: задержка запускает сценарий без обратного хода

Выбросы после 2065 года становятся ключевым фактором роста уровня моря — Earth
Наука

Прибрежные города остаются центрами экономики и культуры, но их будущее все теснее связано с климатическими решениями, которые принимаются сегодня. Новое исследование показывает, что промедление в сокращении выбросов может запустить процессы, которые уже невозможно будет остановить. Даже краткая отсрочка способна многократно усилить рост уровня моря. Об этом сообщает Earth.

Море
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Море

Почему время сокращения выбросов критично

Исследование, проведенное учеными Корнельского университета, посвящено не только масштабам снижения выбросов, но и срокам, когда эти меры начинают действовать. Авторы проанализировали, как разные сценарии климатической политики влияют на таяние ледяных щитов и уровень моря вплоть до 2200 года.

Ключевой вывод заключается в том, что задержка даже на одно десятилетие резко повышает риск перехода необратимых переломных точек в Антарктиде и Гренландии. Эти моменты означают, что таяние льда становится самоподдерживающимся и уже не зависит напрямую от дальнейших усилий по сокращению выбросов.

"Грубо говоря, мы обнаружили, что где-то между 2065 и 2075 годами выбросы действительно начинают становиться доминирующим фактором", — отметил профессор Корнельского университета Вивек Шрикришнан.

Как выбросы запускают нестабильность ледяных щитов

Повышение концентрации углекислого газа приводит к росту температуры, но ледяные щиты реагируют неравномерно. Вместо плавного таяния они могут долго оставаться относительно стабильными, а затем быстро разрушаться после достижения критических порогов.

Ранее многие модели рассматривали атмосферное потепление, океан и лед по отдельности. Команда Шрикришнана применила интегрированный подход, объединив собственную модель выбросов с детализированными симуляциями океана и ледяных массивов. Это позволило выявить моменты, когда постепенное потепление переходит в резкую и нелинейную потерю льда — в том числе из-за процессов, связанных с таянием антарктических ледников.

Такой подход дает более реалистичное представление о будущем и помогает понять, почему небольшие задержки в политике могут привести к непропорционально большим последствиям.

Чем опасна отсрочка климатических мер

Анализ показал, что если глобальные выбросы не будут существенно сокращены к 2050 году, вероятность превышения опасных порогов уровня моря превысит 50 процентов. В таком случае подъем может составить не менее 0,4 метра, а при определенных геофизических условиях — до 0,5 метра.

Даже полметра повышения уровня моря способно радикально изменить риски для прибрежных территорий. Вероятность наводнений может увеличиться в десять раз в большинстве прибрежных регионов и более чем в сто раз — в половине из них. Для низколежащих островных государств и мегаполисов вроде Мумбаи, Майами и Джакарты это означает пересмотр самой географии.

"Очевидно, чем быстрее мы сокращаем выбросы, тем лучше, но любое сокращение лучше, чем ничего", — подчеркнул Шрикришнан.

Роль Гренландии в будущем подъеме океана

Хотя сегодня основное внимание уделяется Антарктиде, исследование указывает на растущую роль Гренландского ледяного щита в последующие столетия. Его вклад в общий подъем уровня моря может оказаться сопоставимым или даже более значительным.

"Общий объем повышения уровня моря, который может дать Гренландия, очень важен для множества регионов планеты", — отметил Шрикришнан.

Таяние гренландских льдов несет дополнительные риски: приток пресной воды способен изменить океанскую циркуляцию, повлиять на климатические режимы, рыболовство и сельское хозяйство. Эти угрозы усиливаются на фоне того, что ледяной покров Гренландии трескается быстрее, чем ожидалось. Поэтому ученые подчеркивают необходимость рассматривать оба ледяных щита в комплексе.

Сравнение: раннее и отсроченное сокращение выбросов

При раннем начале сокращения выбросов вероятность перехода критических порогов заметно ниже, а рост уровня моря остается в управляемых пределах. Отсроченные меры увеличивают неопределенность и риск резкого скачка уровня океана.

Разница между этими сценариями измеряется не сантиметрами, а судьбами прибрежных городов и инфраструктуры.

Плюсы и минусы немедленных климатических действий

Ранние меры по снижению выбросов позволяют уменьшить долгосрочные риски, снизить нагрузку на системы адаптации и сократить будущие экономические потери. В то же время они требуют быстрых политических решений и инвестиций, что может быть сложно в краткосрочной перспективе. Однако откладывание действий почти гарантированно ведет к более высоким издержкам в будущем.

Популярные вопросы о повышении уровня моря

Как выбрать приоритеты для прибрежных регионов?
Ориентируясь на прогнозы риска, плотность населения и критическую инфраструктуру.

Сколько стоит адаптация к росту уровня моря?
Затраты зависят от региона, но ранние меры почти всегда дешевле экстренных решений.

Что лучше — адаптация или сокращение выбросов?
Эффективная стратегия сочетает оба подхода, но без сокращения выбросов адаптация становится все сложнее.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
