Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вождение на механике улучшило понимание работы авто — Jalopnik
Средняя ставка долгосрочной аренды в Москве достигла 95 тысяч рублей
Корфу подходит для первого путешествия по Греции — туристические гиды
Чистые волосы повышают стойкость вечерней укладки — Marie Claire
Тюлени определяют время всплытия по уровню кислорода — физиолог Макнайт
"Икра чумиканская" из Хабаровского края получила правовую защиту — Роспатент
Риелтор Перескокова оценила квартиру Долиной в Хамовниках в 140 млн рублей
Мах прямой ногой вверх включает ягодицы без прогиба в пояснице — тренеры
В Германии ограблен банк Sparkasse на 30 млн евро — DPA

Оранжевый призрак Карибского моря: акула с двойным генетическим сбоем переписала законы природы

Ярко-оранжевую акулу с ксантизмом поймали у Коста-Рики
Наука

У берегов Коста-Рики рыбаки столкнулись с находкой, которая удивила даже опытных морских биологов. В Карибском море была поймана акула необычного ярко-оранжевого цвета с почти белыми глазами. Учёные считают этот случай уникальным для данного вида.

Оранжевая акула
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Оранжевая акула

Необычная акула в водах Карибского моря

Речь идёт об акуле-няньке (Ginglymostoma cirratum), которую в 2024 году случайно выловили спортсмены-рыболовы у восточного побережья Коста-Рики. Рыбу заметили на глубине около 37 метров, а её длина составляла примерно два метра. Владельцем лодки был Гарвин Уотсон, хозяин отеля Parismina Domus Dei в прибрежной деревне Парсмина.

Акула сразу привлекла внимание из-за своей ярко-оранжевой окраски — для этого вида она совершенно нехарактерна. Обычно акулы-няньки имеют жёлто-серый или серо-коричневый цвет, позволяющий им маскироваться на дне.

Два редких заболевания одновременно

После анализа фотографий исследователи пришли к выводу, что у животного наблюдалось сразу два редких состояния. Первое — ксантизм, или ксантохроизм, при котором усиливается жёлтая пигментация кожи. Это первый задокументированный случай ксантизма у акулы-няньки.

Второе состояние — альбинизм, связанный с отсутствием меланина. На это указало отсутствие тёмных зрачков, характерных для акул. Таким образом, учёные предположили, что речь идёт о комбинированном явлении — альбино-ксантохромии, ранее зафиксированном лишь у некоторых видов скатов.

Реакция рыбаков и учёных

Команда была поражена увиденным. Рыбаки сделали серию снимков, аккуратно сняли крючок и отпустили акулу обратно в море, не причинив ей вреда. Позднее это наблюдение легло в основу научной статьи, опубликованной 1 августа в журнале Marine Biodiversity.

Почему возникает необычная пигментация

Ксантизм уже известен у других животных — его фиксировали у рыб, птиц и земноводных. В большинстве случаев такие изменения связаны с генетикой, однако исследователи не исключают влияние окружающей среды. Среди возможных факторов называют температурный стресс, гормональные сбои и изменения условий обитания.

Учёные подчёркивают, что для точных выводов требуется больше данных. Пока неизвестно, насколько подобные мутации распространены среди акул и как часто они остаются незамеченными. Об этом сообщает Live Science.

Как необычный цвет влияет на выживание

Яркая окраска обычно снижает шансы хищника на выживание, поскольку делает его заметным для добычи и конкурентов. Тем не менее найденная акула дожила до зрелого возраста, что говорит о способности адаптироваться даже при столь выраженных отклонениях от нормы.

Масиас-Куяре отмечает, что успех выживания зависит от множества переменных, включая экосистему, поведение и доступность пищи. Пока эти факторы остаются предметом дальнейших исследований.

Плюсы и минусы необычной пигментации у акул

Необычная окраска может быть серьёзным недостатком для маскировки и охоты. В то же время она помогает учёным лучше понять генетические механизмы и эволюционные процессы. Такие случаи дают редкую возможность изучить влияние мутаций в естественной среде.

Популярные вопросы о ксантизме у акул

Что такое ксантизм?

Это редкое состояние, при котором усиливается жёлтая или оранжевая пигментация кожи.

Опасен ли ксантизм для акул?

Сам по себе — нет, но яркий цвет может снижать эффективность маскировки.

Насколько редки такие случаи?

Подобные сочетания заболеваний у акул встречаются крайне редко и считаются уникальными.

Необычная находка в Карибском море подчёркивает, насколько мало мы всё ещё знаем о морских хищниках и их генетическом разнообразии.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Садоводство, цветоводство
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Спирт и эфирные компоненты в ополаскивателе для рта применяют против грибка ногтей
Красота и стиль
Спирт и эфирные компоненты в ополаскивателе для рта применяют против грибка ногтей
Популярное
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью

Шерстяные брюки стремительно вытесняют джинсы, предлагая элегантность и комфорт. В чём их неожиданное преимущество и почему стиль меняется именно сейчас?

Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Под рисовыми полями Вьетнама нашли слоёный пирог истории: артефакты будто собирались тысячелетиями
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер Солнечные паруса получили управляемую боковую тягу — Университет Пенсильвании Александр Рощин
Небо становится тесным: начало 2026 года сведёт Землю с кометами на тревожно близкой дистанции
Грибок ногтей отступает не от мазей: простой домашний уход меняет ситуацию за 20 минут
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Последние материалы
Чистые волосы повышают стойкость вечерней укладки — Marie Claire
Тюлени определяют время всплытия по уровню кислорода — физиолог Макнайт
Упражнения с собственным весом обеспечивают рост мышц без зала
"Икра чумиканская" из Хабаровского края получила правовую защиту — Роспатент
Ярко-оранжевую акулу с ксантизмом поймали у Коста-Рики
Риелтор Перескокова оценила квартиру Долиной в Хамовниках в 140 млн рублей
Салат "Король" становится заменой "Шубе" в праздничном меню
Скорпион проходит карму через кризисы и потери
Мах прямой ногой вверх включает ягодицы без прогиба в пояснице — тренеры
В Германии ограблен банк Sparkasse на 30 млн евро — DPA
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.