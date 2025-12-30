Оранжевый призрак Карибского моря: акула с двойным генетическим сбоем переписала законы природы

Ярко-оранжевую акулу с ксантизмом поймали у Коста-Рики

У берегов Коста-Рики рыбаки столкнулись с находкой, которая удивила даже опытных морских биологов. В Карибском море была поймана акула необычного ярко-оранжевого цвета с почти белыми глазами. Учёные считают этот случай уникальным для данного вида.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Оранжевая акула

Необычная акула в водах Карибского моря

Речь идёт об акуле-няньке (Ginglymostoma cirratum), которую в 2024 году случайно выловили спортсмены-рыболовы у восточного побережья Коста-Рики. Рыбу заметили на глубине около 37 метров, а её длина составляла примерно два метра. Владельцем лодки был Гарвин Уотсон, хозяин отеля Parismina Domus Dei в прибрежной деревне Парсмина.

Акула сразу привлекла внимание из-за своей ярко-оранжевой окраски — для этого вида она совершенно нехарактерна. Обычно акулы-няньки имеют жёлто-серый или серо-коричневый цвет, позволяющий им маскироваться на дне.

Два редких заболевания одновременно

После анализа фотографий исследователи пришли к выводу, что у животного наблюдалось сразу два редких состояния. Первое — ксантизм, или ксантохроизм, при котором усиливается жёлтая пигментация кожи. Это первый задокументированный случай ксантизма у акулы-няньки.

Второе состояние — альбинизм, связанный с отсутствием меланина. На это указало отсутствие тёмных зрачков, характерных для акул. Таким образом, учёные предположили, что речь идёт о комбинированном явлении — альбино-ксантохромии, ранее зафиксированном лишь у некоторых видов скатов.

Реакция рыбаков и учёных

Команда была поражена увиденным. Рыбаки сделали серию снимков, аккуратно сняли крючок и отпустили акулу обратно в море, не причинив ей вреда. Позднее это наблюдение легло в основу научной статьи, опубликованной 1 августа в журнале Marine Biodiversity.

Почему возникает необычная пигментация

Ксантизм уже известен у других животных — его фиксировали у рыб, птиц и земноводных. В большинстве случаев такие изменения связаны с генетикой, однако исследователи не исключают влияние окружающей среды. Среди возможных факторов называют температурный стресс, гормональные сбои и изменения условий обитания.

Учёные подчёркивают, что для точных выводов требуется больше данных. Пока неизвестно, насколько подобные мутации распространены среди акул и как часто они остаются незамеченными. Об этом сообщает Live Science.

Как необычный цвет влияет на выживание

Яркая окраска обычно снижает шансы хищника на выживание, поскольку делает его заметным для добычи и конкурентов. Тем не менее найденная акула дожила до зрелого возраста, что говорит о способности адаптироваться даже при столь выраженных отклонениях от нормы.

Масиас-Куяре отмечает, что успех выживания зависит от множества переменных, включая экосистему, поведение и доступность пищи. Пока эти факторы остаются предметом дальнейших исследований.

Плюсы и минусы необычной пигментации у акул

Необычная окраска может быть серьёзным недостатком для маскировки и охоты. В то же время она помогает учёным лучше понять генетические механизмы и эволюционные процессы. Такие случаи дают редкую возможность изучить влияние мутаций в естественной среде.

Популярные вопросы о ксантизме у акул

Что такое ксантизм?

Это редкое состояние, при котором усиливается жёлтая или оранжевая пигментация кожи.

Опасен ли ксантизм для акул?

Сам по себе — нет, но яркий цвет может снижать эффективность маскировки.

Насколько редки такие случаи?

Подобные сочетания заболеваний у акул встречаются крайне редко и считаются уникальными.

Необычная находка в Карибском море подчёркивает, насколько мало мы всё ещё знаем о морских хищниках и их генетическом разнообразии.